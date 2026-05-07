La incómoda situación de Peñarol en la Copa Libertadores y el rompecabezas que debe armar para clasificar entre los 16 mejores

Peñarol llega último con un punto en el Grupo E de la Copa Libertadores al partido que a partir de la hora 19 de hoy jugará ante Platense por la cuarta fecha del principal torneo de Conmebol.

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El panorama del equipo que dirige Diego Aguirre es incómoda, pero también podrá descomprimir la presión si consigue una victoria.

Una derrota lo dejará sin chances de avanzar a la próxima ronda de la Copa y un empate tendrá el mismo efecto, pero una victoria abrirá para Peñarol un escenario diferente.

Corinthians tiene 10 puntos en cuatro partidos, Platense 6 en tres, Independiente Santa Fe 2 en cuatro partidos y Peñarol 1 en tres encuentros. Estos números expresan un panorama poco alentador para los aurinegros.

La foto que subió Luis Angulo, quien no viajó con Peñarol a jugar ante Platense por Copa Libertadores

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Sin embargo, un triunfo de Peñarol en Buenos Aires tendrá un efecto revitalizador, aunque el nivel de juego del equipo, las bajas que sufre y la desconexión con el plan copero de Aguirre juegan en contra de cualquier expectativa sobre un triunfo.

Peñarol no gana desde el 4 de abril, cuando venció a Progreso. Desde entonces acumula tres empates y cuatro derrotas por el Torneo Apertura y la Copa Libertadores. Perdió la posibilidad de conquistar el Torneo Apertura y está último en el Grupo E de la Libertadores.

Otro detalle: Peñarol no gana desde 2011 en Argentina por la Libertadores. En ese período disputó 11 partidos, perdió 10 y empató uno.

Las posibilidades de Peñarol parecen reducidas, pero mantiene intactas sus chances de avanzar entre los 16 mejores de la Copa.

El único camino que tiene el equipo de Aguirre es ganar este jueves, entonces podrá enderezar su curso.

El mejor y el peor camino para Peñarol en el cierre del Grupo E de la Copa Libertadores

En medio de esta crisis, Peñarol tiene todo en sus manos: si gana los tres partidos que le quedan podrá terminar primero en el grupo. Para que ocurra ello se tienen que dar otros dos resultados en las dos últimas fechas: que Corinthians pierda con Platense en la fecha 6 y que Platense pierda frente a Independiente Santa Fe en la fecha 5.

En ese caso de empate en una posición en la tabla se define por el resultado entre los equipos igualados. Si ello ocurriera, Peñarol carga con el 0-2 de visitante en San Pablo, por tanto debería ganar por más de dos goles a los brasileños en Montevideo.

El expresado podrá ser el mejor escenario para Peñarol en el cierre de su grupo en la Copa.

Este es el calendario de Peñarol en el cierre del Grupo E:

DÍA HORA RIVAL ESTADIO Jueves 7/5 19.00 Platense Buenos Aires Jueves 21/5 21.30 Corinthians Campeón del Siglo Miércoles 27/5 21.30 Independiente Santa Fe Campeón del Siglo

En un escenario intermedio, que le permita clasificar segundo a la siguiente ronda de Conmebol (octavos de final), necesita ganar hoy en Buenos Aires, conseguir un triunfo ante Independiente y que Platense pierda los dos últimos encuentros.

Nada positivo en la Copa ocurrirá para Peñarol si no gana ante Platense.

Esa condición es innegociable para los aurinegros y sus aspiraciones de avanzar en este torneo.

Este es el escenario en puntos, después de una posible victoria ante el equipo argentino hoy:

Si Peñarol gana los seis puntos en las últimas dos fechas: se asegura el segundo lugar y podrá ser primero.

Si Peñarol gana cuatro puntos en las últimas dos fechas: será segundo en el grupo, siempre y cuando Platense sume menos de dos puntos en las dos últimas fechas.

Si Peñarol gana tres puntos en las últimas dos fechas: será segundo si Platense pierde los dos partidos e Independiente Santa Fe pierde frente a los aurinegros.

Si Peñarol gana menos de tres puntos en las dos últimas fechas no podrá avanzar entre los 16 mejores.

Así está la tabla del Grupo E: