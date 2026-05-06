Todo lo que tienen que saber los hinchas de Peñarol en su visita a Platense en Buenos Aires por Copa Libertadores: así será el operativo de seguridad

El partido que Peñarol jugará este jueves ante Platense por la cuarta fecha del Grupo E de Copa Libertadores atrapa la atención de los hinchas aurinegros porque este encuentro marcará el futuro de los aurinegros y de Diego Aguirre en el torneo.

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Si Peñarol gana , llegará a cuatro puntos, Platense quedará con seis, y mantendrá sus chances de seguir peleando por un lugar entre los 16 mejores del torneo más importante de Conmebol.

Si empata , mantendrá chances matemáticas de culminar segundo en su grupo (Peñaro quedará con dos y el segundo alcanzará siete, cuando quedarán seis por disputar).

Si pierde , ya no podrá acceder a octavos de final de la Copa Libertadores y su participación se completará con los dos últimos partidos del grupo.

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Por esa razón, este jueves habrá 5.000 hinchas de Peñarol que agotaron todas las localidades que les dio el club argentino.

Un 25% de los hinchas que tendrá el estadio Estadio Ciudad de Vicente López serán aurinegros. El resto lo ocuparán los parciales de Platense.

A raíz de esto, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) informó sobre el operativo de seguridad dispuesto para el partido.

Contará con la participación de 450 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 190 empleados de seguridad privada y cuatro ambulancias.

Las puertas del estadio se abrirán a la hora 17.

Por esa razón, Aprevide recomienda concurrir con tiempo al estadio para evitar aglomeraciones en los ingresos, con entrada física, y documento. Informaron que ejercerán el derecho de admisión con el uso de teléfonos inteligentes.

La parcialidad de Peñarol ocupará la Tribuna Julio Cozzi con acceso desde avenida Zufriategui y avenida Maipú a la altura del 112, continúan por la calle Nicolás Avellaneda a Bogado, directo al estadio, como se puede ver en el mapa:

Operativo de seguridad Peñarol vs Platense Operativo de seguridad para el partido Platense vs Peñarol por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2026

Los de Platense se ubicarán en la Tribuna Goyeneche, con acceso desde calle Zapiola y Vedia.

Cada parcialidad deberá arribar al estadio por los accesos que fueron recomendados por la organización.

Aspectos importantes para los hinchas: se encuentra prohibido el ingreso con insignias y vestimenta identificatoria de otras entidades deportivas, botellas, papeles (de todo tipo), material pirotécnicos, banderas que inciten a la violencia, y el uso de máscaras, caretas ó capuchas.