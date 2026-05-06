La foto que subió Luis Angulo, quien no viajó con Peñarol a jugar ante Platense por Copa Libertadores

Peñarol ya se encuentra en Buenos Aires para enfrentar este jueves a Platense por la cuarta fecha de su grupo de la Copa Libertadores en un encuentro más que trascendente para sus intereses.

Es que los dirigidos por Diego Aguirre deben ganar para seguir con sus chances intactas en una llave que comenzaron bien, pero que los últimos dos resultados de derrota lo complicaron.

Los carboneros viajaron con las bajas de Eduardo Darias y de Luis Angulo, quienes permanecieron en Montevideo debido a sus respectivas lesiones.

La situación de Diego Aguirre es extrema, porque si bien el consejo directivo y el presidente Ignacio Ruglio lo apoyan aunque no logre un buen resultado ante Platense, su idea, en principio, era dejar de dirigir al club y dar un paso al costado si ello ocurre.

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Luis Angulo con Millonarios

Luis Angulo entrenó en la jornada de este miércoles con el grupo que permaneció en Montevideo, debido a que sigue lesionado.

El futbolista no se exigió mucho, ya que viene de haber recaído de un pequeño desgarro.

No obstante, concurrió este miércoles al hotel en el que se encuentra Millonarios de Colombia, que este jueves enfrentará por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana a Boston River en el Estadio Centenario.

angulo Luis Angulo fue a ver al hotel a su hermano Julián Angulo y a Jorge Hurtado de Millonarios que enfrentará a Boston River por Copa Sudamericana

El futbolista de Peñarol estuvo con su hermano, Julián Angulo, y con el futbolista de la selección colombiana y que defiende a loas azules de Bogotá, Jorge Hurtado y se tomó una fotografía con ellos. "La familia", escribió en sus redes luego de subir la foto.

El delantero aurinegro espera poder concurrir este jueves a la hora 19 al Centenario para ver a sus más allegados.