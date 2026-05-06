Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

La foto que subió Luis Angulo, quien no viajó con Peñarol a jugar ante Platense por Copa Libertadores

El delantero colombiano se perderá un nuevo encuentro de los carboneros debido a que continúa lesionado

6 de mayo de 2026 18:59 hs
Luis Angulo celebra uno de sus goles en Peñarol

Luis Angulo celebra uno de sus goles en Peñarol

Foto: Enzo Santos / FocoUy

Peñarol ya se encuentra en Buenos Aires para enfrentar este jueves a Platense por la cuarta fecha de su grupo de la Copa Libertadores en un encuentro más que trascendente para sus intereses.

Es que los dirigidos por Diego Aguirre deben ganar para seguir con sus chances intactas en una llave que comenzaron bien, pero que los últimos dos resultados de derrota lo complicaron.

La historia de Álvaro López, el goleador del Torneo Apertura: el gurí de Neuquén que estuvo a punto de dejar el fútbol y que tiene de ídolo a Martín Palermo

Montevideo City Torque vs Palestino EN VIVO: el equipo de Marcelo Méndez domina a los chilenos en Copa Sudamericana

Luis Angulo con Millonarios

Luis Angulo entrenó en la jornada de este miércoles con el grupo que permaneció en Montevideo, debido a que sigue lesionado.

El futbolista no se exigió mucho, ya que viene de haber recaído de un pequeño desgarro.

No obstante, concurrió este miércoles al hotel en el que se encuentra Millonarios de Colombia, que este jueves enfrentará por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana a Boston River en el Estadio Centenario.

angulo
Luis Angulo fue a ver al hotel a su hermano Juli&aacute;n Angulo y a Jorge Hurtado de Millonarios que enfrentar&aacute; a Boston River por Copa Sudamericana

Luis Angulo fue a ver al hotel a su hermano Julián Angulo y a Jorge Hurtado de Millonarios que enfrentará a Boston River por Copa Sudamericana

El futbolista de Peñarol estuvo con su hermano, Julián Angulo, y con el futbolista de la selección colombiana y que defiende a loas azules de Bogotá, Jorge Hurtado y se tomó una fotografía con ellos. "La familia", escribió en sus redes luego de subir la foto.

El delantero aurinegro espera poder concurrir este jueves a la hora 19 al Centenario para ver a sus más allegados.

Las más leídas

Darwin Núñez llegó a un acuerdo con los dueños de Al-Hilal de cara a un mejor futuro para el delantero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

La historia de Álvaro López, el goleador del Torneo Apertura: el gurí de Neuquén que estuvo a punto de dejar el fútbol y que tiene de ídolo a Martín Palermo

Juventud 2-2 Atlético Mineiro: los de Las Piedras rescataron un enorme empate en la hora, por Copa Sudamericana

Deportes Tolima vs Nacional: a qué hora juegan y por dónde ver el partido de Copa Libertadores

Temas

Peñarol Luis Angulo Diego Aguirre Millonarios Boston River Copa Libertadores Platense Copa Sudamericana

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos