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Deportes Tolima vs Nacional: a qué hora juegan y por dónde ver el partido de Copa Libertadores

El Grupo B de la Copa Libertadores que integran Tolima y Nacional presenta un escenario de paridad absoluta, con sus cuatro equipos con 4 puntos

6 de mayo de 2026 8:11 hs
Imagen del último partido entre Nacional y Deportes Tolima, que el tricolor ganó 3-1

Imagen del último partido entre Nacional y Deportes Tolima, que el tricolor ganó 3-1

FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY

Deportes Tolima y Nacional se enfrentan este miércoles 6 de mayo a las 23:00 horas en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, en un partido clave por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.

¿Cuándo juegan Deportes Tolima vs Nacional?

  • El encuentro está programado para este miércoles 6 de mayo..
  • El partido corresponde a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
  • El escenario elegido es el Estadio Manuel Murillo Toro, situado en la ciudad de Ibagué, Colombia.

¿A qué hora juegan Deportes Tolima vs Nacional?

  • El partido comenzará a las 23:00 horas de Uruguay.
  • Para quienes se encuentren en Colombia o Perú, el horario de inicio local será a las 21:00 horas.
  • En Argentina y Brasil, el encuentro comenzará a la misma hora que en territorio uruguayo (23:00 horas).

¿Dónde ver en vivo Deportes Tolima vs Nacional?

  • La transmisión televisiva del partido en Uruguay y gran parte de Sudamérica se realizará a través de la señal de cable ESPN.
  • Para quienes prefieran seguir el encuentro por streaming, estará disponible de forma oficial en la plataforma Disney+.

Cómo llegan los equipos y tabla de posiciones

El Grupo B de la Copa Libertadores 2026 presenta un escenario de paridad absoluta al llegar a la mitad de la fase de grupos. Los cuatro equipos que lo integran —Deportes Tolima, Nacional, Universitario de Perú y Coquimbo Unido de Chile— suman exactamente 4 puntos tras tres fechas disputadas, por lo que cada unidad en juego es vital para la clasificación a los octavos de final.

  • El presente de Nacional: El equipo uruguayo, dirigido por Jorge Bava, busca recuperar terreno como visitante tras caer 4-2 ante Universitario en Lima y empatar 1-1 con Coquimbo Unido en Chile. En el enfrentamiento previo entre ambos equipos, disputado en el Gran Parque Central, el conjunto tricolor se impuso por 3-1. Por la Liga AUF Uruguaya el bolso viene de perder 3-2 con Albion, resultado que lo dejó noveno en el Torneo Apertura.
  • El presente de Deportes Tolima: El conjunto colombiano llega con el impulso de una contundente victoria por 3-0 ante Coquimbo Unido en la jornada anterior. Este resultado le permitió ubicarse transitoriamente en la cima del grupo gracias a una mejor diferencia de goles. En la Liga de Colombia el equipo de Ibagué empató 1-1 con Deportivo Cali en la última fecha de la fase regular, en la que terminó sexto.

Posibles equipos

  • Deportes Tolima: Neto Volpi; Daniel Pedrozo, Ian Angulo, Anderson Angulo, Junior Hernández; Cristian Arrieta, Cristian Trujillo, Brayan Rovira; Jersson González, Adrián Parra y Luis Sandoval.
  • Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Sebastián Coates, Nicolás Rodríguez; Luciano Boggio, Agustín Dos Santos, Nicolás Lodeiro, Baltasar Barcia; Gonzalo Carneiro y Maximiliano Gómez.

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