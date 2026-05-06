Deportes Tolima vs Nacional: a qué hora juegan y por dónde ver el partido de Copa Libertadores

Deportes Tolima y Nacional se enfrentan este miércoles 6 de mayo a las 23:00 horas en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, en un partido clave por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.
¿Cuándo juegan Deportes Tolima vs Nacional?
- El encuentro está programado para este miércoles 6 de mayo..
- El partido corresponde a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
- El escenario elegido es el Estadio Manuel Murillo Toro, situado en la ciudad de Ibagué, Colombia.
¿A qué hora juegan Deportes Tolima vs Nacional?
- El partido comenzará a las 23:00 horas de Uruguay.
- Para quienes se encuentren en Colombia o Perú, el horario de inicio local será a las 21:00 horas.
- En Argentina y Brasil, el encuentro comenzará a la misma hora que en territorio uruguayo (23:00 horas).
¿Dónde ver en vivo Deportes Tolima vs Nacional?
- La transmisión televisiva del partido en Uruguay y gran parte de Sudamérica se realizará a través de la señal de cable ESPN.
- Para quienes prefieran seguir el encuentro por streaming, estará disponible de forma oficial en la plataforma Disney+.
Cómo llegan los equipos y tabla de posiciones
El Grupo B de la Copa Libertadores 2026 presenta un escenario de paridad absoluta al llegar a la mitad de la fase de grupos. Los cuatro equipos que lo integran —Deportes Tolima, Nacional, Universitario de Perú y Coquimbo Unido de Chile— suman exactamente 4 puntos tras tres fechas disputadas, por lo que cada unidad en juego es vital para la clasificación a los octavos de final.