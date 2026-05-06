Deportes Tolima vs Nacional: a qué hora juegan y por dónde ver el partido de Copa Libertadores

Deportes Tolima y Nacional se enfrentan este miércoles 6 de mayo a las 23:00 horas en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, en un partido clave por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores .

¿Cuándo juegan Deportes Tolima vs Nacional?

El encuentro está programado para este miércoles 6 de mayo. .

. El partido corresponde a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El escenario elegido es el Estadio Manuel Murillo Toro, situado en la ciudad de Ibagué, Colombia.

¿A qué hora juegan Deportes Tolima vs Nacional?

El partido comenzará a las 23:00 horas de Uruguay .

. Para quienes se encuentren en Colombia o Perú, el horario de inicio local será a las 21:00 horas.

En Argentina y Brasil, el encuentro comenzará a la misma hora que en territorio uruguayo (23:00 horas).

¿Dónde ver en vivo Deportes Tolima vs Nacional?

La transmisión televisiva del partido en Uruguay y gran parte de Sudamérica se realizará a través de la señal de cable ESPN .

. Para quienes prefieran seguir el encuentro por streaming, estará disponible de forma oficial en la plataforma Disney+.

Cómo llegan los equipos y tabla de posiciones

El Grupo B de la Copa Libertadores 2026 presenta un escenario de paridad absoluta al llegar a la mitad de la fase de grupos. Los cuatro equipos que lo integran —Deportes Tolima, Nacional, Universitario de Perú y Coquimbo Unido de Chile— suman exactamente 4 puntos tras tres fechas disputadas, por lo que cada unidad en juego es vital para la clasificación a los octavos de final.