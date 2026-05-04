Tolima quiere llenar su estadio para recibir a Nacional por Copa Libertadores y lanzó promociones en la venta de entradas

Deportes Tolima se prepara para recibir a Nacional este miércoles (23:00) por la Copa Libertadores y quiere que sus hinchas llenen el Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, en el que será su último partido de local en el grupo.

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El escenario tiene capacidad para 30.000 espectadores y para que las tribunas estén repleta el club “Pijao” ha lanzado promociones en la venta de entradas.

La campaña de Tolima para recibir a Nacional

La campaña de Tolima para recibir a Nacional

Las mismas consisten en un paquete de tres entradas con precios promocionales de 90.000 pesos colombianos (US$ 25) a 261.000 (US$ 72).

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“No es cualquier invitación. Se trata del honor de nuestro territorio”, señalaron. “Recibimos el último partido como locales en grupo B de este anhelado torneo. Es misión de TODOS estar desde las gradas con la fuerza del PIJAO que llevamos dentro”.

Los Pijaos son un pueblo indígena nativo del departamento de Tolima, conocido por su histórica resistencia guerrera durante la conquista española en los siglos XVI y XVII.

Las promos de Tolima para recibir a Nacional Las promos de Tolima para recibir a Nacional

La serie de Nacional y Tolima tiene a todos los equipos, con Universitario de Perú y Coquimbo de Chile, igualados con 4 unidades tras tres fechas.

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Se trata del honor de nuestro territorio.



Recibimos el último partido como locales en grupo B de este anhelado torneo. Es misión de TODOS estar desde las gradas con la fuerza del PIJAO que llevamos dentro.



Hemos dispuesto de promociones… pic.twitter.com/B9QqfAV0XX — Club Deportes Tolima (@cdtolima) May 4, 2026

Tolima eliminó a Deportivo Cali

Tolima jugó este domingo y avanzó a los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana en una jornada de cuatro partidos simultáneos.

Deportivo Cali, un 'grande' del fútbol colombiano, resultó eliminado ya que empató 1-1 frente al Deportes Tolima en Ibagué.

El cuadro de los ocho clasificados lo completan Independiente Santa Fe e Internacional, Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Once Caldas, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y América de Cali.