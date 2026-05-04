Nacional viajó a Colombia para enfrentar a Deportes Tolima por Copa Libertadores con un par de ausencias importantes y nombres nuevos en el listado

Nacional viajó en la mañana de este lunes hacia Ibagué, Colombia para jugar el próximo miércoles a la hora 23 contra Deportes Tolima en lo que será un encuentro trascendente por la cuarta fecha de su grupo de la Copa Libertadores de América.

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Los dirigidos por Jorge Bava vienen de una nueva derrota en lo local tras haber caído 3-2 ante Albion por la fecha 14 del Torneo Apertura en el Estadio Centenario.

Se encuentra en una de sus peores crisis futbolísticas de los últimos tiempos.

Nacional ya está en pleno vuelo hacia Colombia y dio a conocer la lista algunas horas más tarde de haber partido.

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En la lista que dio a conocer el tricolor, hay algunas ausencias importantes.

Uno de los que no viajó fue Nicolás "Diente" López por una molestia muscular, como ya había adelantado Referí este domingo.

Tampoco lo hizo el lateral derecho Juan de Dios Pintado.

Entre los nombres que viajaron, por primera vez lo hizo el colombiano Jhon Guzmán, y los juveniles Bruno Arady, Exequiel Mereles y Luciano González.

Esta es la lista de viajeros: