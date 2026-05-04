Jorge Bava se mostró muy crítico con los "accidentes" defensivos de Nacional e informó que el Diente López no viaja a Colombia por Copa Libertadores

El entrenador de Nacional , Jorge Bava, confesó estar "decepcionado" por la nueva derrota que sumó este equipo, este domingo ante Albion por la fecha 14 del Torneo Apertura.

"Decepcionado por el resultado, por el rendimiento, tuvimos un partido cuesta arriba desde el arranque por errores propios que hicieron que fuéramos a buscar desde atrás, incómodos, tomando riesgos que había que asumirlos y nos siguen costando caros", expresó Bava en conferencia de prensa.

Esta noche, Federico Bais cometió un penal evitable a los 7' y poco después el golero Ignacio Suárez tuvo una insólita salida de abajo tras controlar con las manos una pelota, la regaló cerca del área y de ahí llegó en dos pases el segundo gol de Albion.

Consultado por qué le está "costando" tanto a Nacional, Bava dijo: "Estamos en busca de identificarlo y poder trabajar. No son patrones que se repiten. Sí los accidentes que nos están costando caros, eso es evidente. En desventaja tenés que tomar riesgos, correr desde atrás, es incómodo, y nos cuesta encontrar un partido que no tengamos esos accidentes que nos permitan plantearnos en campo un tiempo, cómodos. Siempre corriendo de atrás es difícil. Hay que asumir la responsabilidad, trabajar y revertir esto".

La obra de arte de Albion: hizo correr a Nacional atrás de la pelota por un minuto y cuatro segundos, y tras 23 toques marcó un gol memorable

La tabla de posiciones del Torneo Apertura tras una nueva derrota de Nacional que cayó al noveno puesto

"Preocupa todo. El equipo convierte, es evidente, en casi todos los partidos ha convertido más de un gol. Crea chances. Pero evidentemente los números alarman porque esto es hacer goles y que no te hagan. Pero sobre todo las formas en que nos hacen, hemos tenido accidentes que nos cuestan caros, de una forma u otra. Asumir la responsabilidad, trabajar en conjunto, mejorar lo individual colectivamente para bajar el índice de gol que obviamente que es mucho", manifestó.

Nacional suma 21 goles en contra en 14 fechas y es uno de los segundos equipos más goleados del Apertura, detrás de Central Español que tiene 22 y junto con Wanderers, Juventud y Progreso.

"Lo que se dice en el vestuario queda en el vestuario. Obviamente tengo mi forma de ser, de tratar de mejorar, darle información a los jugadores, para bien y para mal no voy a divulgar lo que pasa adentro de un vestuario, obviamente tratar de corregir lo que pasa en el entretiempo, lo que pasa al final. Pasar raya, volver a mejorar. Evidentemente los resultados agravan un poco las situaciones, pero siempre tenemos cosas que mejorar, hasta cuando ganamos", dijo el DT. Nacional perdió sus últimos tres partidos.

"Rotación dicen ustedes, yo siempre pongo al mejor equipo para cada partido. Hoy creí conveniente que este era el mejor equipo, por el desgaste que tuvieron el otro día o para que lleguen en mejores condiciones al próximo partido. Están en un plantel de Primera División. Están en Nacional. Las oportunidades hay que aprovecharlas, por algo están acá. La responsabilidad es mía, pero no lo llamaría rotación sino que creí oportuno este equipo para el día de hoy", sostuvo.

Nicolás López no viaja a Colombia para jugar ante Deportes Tolima

"Está con una molestia muy grande, se hicieron los estudios, si bien no arrojaron nada grave, clínicamente está muy dolorido todavía y no va a viajar", dijo Bava consultado por el estado sanitario de Nicolás López.

El Diente salió lesionado ante Danubio y no estuvo el miércoles contra Universitario por Copa Libertadores.

Nacional viaja este lunes para jugar contra Deportes Tolima por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El cotejo se jugará a la hora 23.00 del miércoles en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagüé.

Juan Cruz De los Santos sin "dolencias"

20260503 Juan Cruz De los Santos Albion Nacional Torneo Apertura 2026 Foto Dante Fernández Focouy (19) Juan Cruz De los Santos Foto: Dante Fernández/Focouy

El mejor de Nacional ante Albion fue Juan Cruz De los Santos.

Bava dijo que terminó "cansado, sin ninguna dolencia en particular". Luego elogió al extremo ex River Plate. "Nos deja tranquilos, pero era previsible que los 90' difícilmente jugara porque venía de una larga inactividad después de su última lesión. Quedé contento con su rendimiento los minutos que estuvo en cancha, terminó un poco cansado y acalambrado. No arrojó nada en particular de la lesión que tenía ni nada nuevo".

El retorno de Bruno Arady

Otro de los pocos puntos positivos que tuvo la derrota de Nacional fue el retorno del extremo juvenil Bruno Arady quien sufrió el año pasado una fractura en el cuello del pie.

Arady entró a los 78' por De los Santos, le dio amplitud al ataque de Nacional y generó el córner que le dio al tricolor su última chance para anotar.