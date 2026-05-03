Deportivo LSM debutó en la Primera Divisional C con triunfo 1-0 y el estreno de Rodrigo Amaral: mirá los resultados de la primera fecha

Deportivo LSM , el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi, debutó este domingo en la Primera Divisional C venciendo 1-0 a Canadian en partido disputado este domingo en el Complejo Rentistas, por el grupo B.

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El equipo de Luis Suárez y Lionel Messi contó con el debut del ex Nacional Rodrigo Amaral , jugador que fue gran promesa cuando jugó con la sub 20 de Uruguay.

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Así se juega la primera fecha de la Primera Divisional C, con el debut del Deportivo LSM de Luis Suárez y Lionel Messi en la categoría

Franco Gaimari fue elegido por el club como el mejor del partido.

El gol del triunfo lo hizo Rodrigo Pastorini, exdelantero de Wanderers, Peñarol, Danubio y Nacional.

Los otros resultados de la Primera Divisional C por la Serie B

En otro partido jugado este domingo por la Serie B, Lito derrotó 3-1 a Platense en el Paladino.

El sábado, Salus derrotó en el Nasazzi 3-0 a Potencia.

Durazno, el equipo de Diego Forlán, derrotó 2-1 al renovado Parque del Plata.

En el Parque Palermo, Artigas, que ascendió en 2024 y el año pasado militó en Segunda División Profesional, aplastó a Basañez por 5-1.

Resultados del sábado de la Primera Divisional C por la Serie A

El Torneo Inicial comenzó el sábado con solvente goleada 3-0 de Bella Vista contra Los Halcones en el Nasazzi, por la Serie A.

Deutscher venció 1-0 a Deportivo Italiano en el Obdulio Varela.

En duelo de equipos del interior, Rocha dio cuenta 1-0 de Frontera Rivera Renegades en el Mario Sobrero. El gol lo hizo Santiago Rollano.

Resultados del sábado de la Primera Divisional C por la Serie C

Por la Serie C, Terremoto le ganó de visitante 1-0 a Villa Española en el Obdulio Varela, este domingo.

En otro de equipos del interior, Deportivo Colonia se hizo fuerte en el Milton Gonnet de Colonia al superar 2-1 a Salto FC.

El equipo de Fernando Muslera, Sportivo Bella Italia, abrió su temporada con un resultado contundente al ganarle al equipo con más prestigio e historia que tiene la categoría, Sud América. El triunfo fue por 3-0. El partido se jugó en el Complejo Rentistas.

Los goles fueron de Emiliano Vargas, Mariano Ascacibar y Brian Sánchez.

Los tres partidos que restan

Este martes, a la hora 19.30, jugarán Villa Teresa y Huracán Buceo por la serie C en el Complejo Rentistas, en partido que será televisado.

El partido entre Rampla Juniors y Mar de Fondo, por la serie A, se pospuso porque el picapiedra aún no pagó sus deudas.

Alto Perú y Cooper, por la serie A y a jugarse en el Parque Huracán, también fue pospuesto a pedido de Cooper.