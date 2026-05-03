Deportivo LSM debutó en la Primera Divisional C con triunfo 1-0 y el estreno de Rodrigo Amaral: mirá los resultados de la primera fecha

Deportivo LSM, el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi, debutó este domingo en la Primera Divisional C venciendo 1-0 a Canadian en partido disputado este domingo en el Complejo Rentistas, por el grupo B.
Así jugó Deportivo LSM, equipo que dirige Rafael Cánovas:
El equipo de Luis Suárez y Lionel Messi contó con el debut del ex Nacional Rodrigo Amaral, jugador que fue gran promesa cuando jugó con la sub 20 de Uruguay.
Franco Gaimari fue elegido por el club como el mejor del partido.
El gol del triunfo lo hizo Rodrigo Pastorini, exdelantero de Wanderers, Peñarol, Danubio y Nacional.
Los otros resultados de la Primera Divisional C por la Serie B
En otro partido jugado este domingo por la Serie B, Lito derrotó 3-1 a Platense en el Paladino.
El sábado, Salus derrotó en el Nasazzi 3-0 a Potencia.
Durazno, el equipo de Diego Forlán, derrotó 2-1 al renovado Parque del Plata.
En el Parque Palermo, Artigas, que ascendió en 2024 y el año pasado militó en Segunda División Profesional, aplastó a Basañez por 5-1.
Resultados del sábado de la Primera Divisional C por la Serie A
El Torneo Inicial comenzó el sábado con solvente goleada 3-0 de Bella Vista contra Los Halcones en el Nasazzi, por la Serie A.
Deutscher venció 1-0 a Deportivo Italiano en el Obdulio Varela.
En duelo de equipos del interior, Rocha dio cuenta 1-0 de Frontera Rivera Renegades en el Mario Sobrero. El gol lo hizo Santiago Rollano.
Resultados del sábado de la Primera Divisional C por la Serie C
Por la Serie C, Terremoto le ganó de visitante 1-0 a Villa Española en el Obdulio Varela, este domingo.
En otro de equipos del interior, Deportivo Colonia se hizo fuerte en el Milton Gonnet de Colonia al superar 2-1 a Salto FC.
El equipo de Fernando Muslera, Sportivo Bella Italia, abrió su temporada con un resultado contundente al ganarle al equipo con más prestigio e historia que tiene la categoría, Sud América. El triunfo fue por 3-0. El partido se jugó en el Complejo Rentistas.
Los goles fueron de Emiliano Vargas, Mariano Ascacibar y Brian Sánchez.
Los tres partidos que restan
Este martes, a la hora 19.30, jugarán Villa Teresa y Huracán Buceo por la serie C en el Complejo Rentistas, en partido que será televisado.
El partido entre Rampla Juniors y Mar de Fondo, por la serie A, se pospuso porque el picapiedra aún no pagó sus deudas.
Alto Perú y Cooper, por la serie A y a jugarse en el Parque Huracán, también fue pospuesto a pedido de Cooper.