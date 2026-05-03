Espanyol 0-2 Real Madrid: Federico Valverde titular y con goles de Vinicius, el merengue postergó la consagración de Barcelona en LaLiga de España

Con Federico Valverde como titular, Real Madrid derrotó 2-0 en campo de Espanyol, este domingo en la 34ª jornada de Liga, aplazando así el título matemático de Barcelona, que necesitaba que los blancos no vencieran para ser ya campeones.

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Un doblete de Vinícius (55', 66') deja el título liguero en el aire , al menos hasta el próximo domingo en que el clásico entre los dos gigantes del fútbol español puede decidir el campeonato.

La victoria permite a los blancos mantenerse a 11 puntos de los barcelonistas a falta de cuatro jornadas y 12 puntos por disputarse cuando se cierre el lunes la actual fecha.

Real Madrid salió dispuesto a impedir que el Barça revalidara este domingo el título liguero, pero le costó encontrar el camino ante un Espanyol que no dudaba en presionar.

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Vinícius tuvo la primera al rematar al palo de media vuelta (8'), pero Real Madrid tendría que esperar.

El delantero brasileño de Real Madrid mantuvo desde el inicio su guerra particular con el defensa Omar El Hilali.

El zaguero marroquí de Espanyol estuvo a punto de ser expulsado por una falta sobre Vini, pero el árbitro cambió la roja directa por amarilla tras acudir al VAR (25').

Marcando el camino

El partido se fue al descanso con un susto para los merengues en un remate de cabeza del zaguero uruguayo Leandro Cabrera al saque de un córner, que despejó Andriy Lunin (45+3').

Tras la pausa, Real Madrid siguió espeso hasta que Vinicius agarró el balón, hizo una pared con Gonzalo, recortó en el área y batió por bajo a Marko Dmitrovic (55').

En ausencia del lesionado Kylian Mbappé, Vinícius fue el faro ofensivo de los merengues con sus internadas por la banda.

El brasileño volvió a mostrar su mejor cara ocupando todo su espacio en ausencia del goleador francés.

Vinícius aumentó la cuenta de su equipo con otra galopada al área, donde pasó a Jude Bellingham, que devolvió de taco para que su compañero definiera a la escuadra (66').

Con el 2-0, los merengues se soltaron y empezaron a dominar a un Espanyol que perdió el orden que había tenido hasta entonces.

Vinícius volvió a aparecer para dejar un balón al argentino Franco Mastantuono, que tiró desde la frontal, poniendo a prueba a Dmitrovic (79').

Espanyol dio un pasito en los últimos minutos, pero no pudo hacer nada por remontar y sumó un partido más sin ganar.

Los pericos no conocen la victoria en todo lo que va de 2026 y se encuentran a apenas cinco puntos del descenso.

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