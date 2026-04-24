Las críticas que recibieron Federico Valverde y Real Madrid de la prensa española tras el empate en la hora de Betis: "LaLiga en bandeja para Barça"

Federico Valverde jugó este viernes un nuevo partido con Real Madrid que fue ganando casi todo el encuentro ante Betis jugando como visitante, pero en la última jugada, Bellerín empató para los locales, 1-1 por LaLiga de España.

El uruguayo participó activamente del gol de Vinícius jr. con un tremendo zapatazo desde 25 metros para abrir el marcador en Sevilla.

"Bellerín deja LaLiga en bandeja para el Barca", tituló Marca tras un empate que fue tomado como una derrota para los merengues.

Es que ahora, con un partido de más jugado, quedaron a 8 puntos del líder Barcelona a falta de cinco encuentros para el final del torneo, lo que indica que sería prácticamente imposible poder conseguir el título.

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Las críticas a Federico Valverde y a Real Madrid

Después del empate en la última jugada de Betis, que jugó de local y que Real Madrid ahora quedó más lejos de la punta si gana Barcelona por LaLiga de España, los medios españoles se expresaron.

Federico Valverde tuvo buenas críticas por parte de los mismos, más allá de que para todos, la figura en este caso fue el arquero Lunin.

El diario deportivo Marca escribió sobre el volante uruguayo: "Valverde: primera parte: se hizo con la posición de pivote en ausencia de Tchouaméni. El charrúa se sacó un latigazo lejano que tapó Valles, pero Vinícius remachó el despeje para el 0-1. Nota al descanso: 7".

Y prosiguió: "Segunda parte: en la primera que tuvo para volar acabó en el área rival a una velocidad de vértigo. Tras la cabalgada, su disparo acabó en manos de Valles. Fue una de las más peligrosas para el Madrid durante la segunda parte. Nota final: 6.5".

Por su parte el diario deportivo AS, habló del desempeño del uruguayo.

"Valverde: Menos liberado en banda, más centrado. Igual de determinante. Cuando en ocasiones se encorseta en exceso al partir desde la base, en el Villamarín aportó. Un zapatazo ‘made in Montevideo’ forzó un fatal despeje de Valles y ahí apareció el 0-1. Y con una arrancada muy potente obligó a meta bético a lucirse. En circulación estuvo activo, vertical y preciso. Si bien perdió fuelle con el paso de los minutos, al romperse la noche volvió a brillar. Buena versión. El mejor de la sala de máquinas".