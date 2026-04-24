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Así se juega la 13ª fecha del Torneo Apertura: el puntero Racing va al interior, sus seguidores Peñarol y Deportivo no pueden dejar puntos, y Nacional recibe a Danubio

La fecha, en la que Racing puede ser campeón del Torneo Apertura, va de viernes a lunes; mirá partidos, horarios, canchas y jueces

24 de abril de 2026 8:30 hs
Pelota Torneo Clausura Peñarol vs Plaza Torneo Clausura
Foto: Dante Fernández / FocoUy

Con cuatro unidades de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores cuando solo quedan nueve por disputarse, Racing viajará el fin de semana persiguiendo el sueño de ser campeón del Torneo Apertura.

Este domingo, el equipo dirigido por el argentino Cristian Chambian se trasladará unos 400 kilómetros hasta el estadio Arquitecto Antonio Ubilla de la ciudad de Melo, el más alejado de Montevideo en el actual campeonato.

20250907 Cristian Chambián Nacional Racing Torneo Clausura 2025. Foto: Felipe Mereola / FocoUy
Cristian Chambián

Cristian Chambián

El local Cerro Largo buscará frenar allí a un equipo que cayó en la primera fecha del Apertura y desde ese momento mantiene un invicto de once encuentros, en los que sumó ocho victorias y tres igualdades.

Racing puede ser campeón este fin de semana: mirá los resultados que tienen que darse para que los de Sayago se queden con el Torneo Apertura en la 13ª fecha y la tabla

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Racing puede ser campeón

Con solo tres jornadas por disputarse, Racing acumula 27 puntos y aventaja por cuatro a Peñarol y Deportivo Maldonado, que el pasado fin de semana no aprovecharon el empate de la Escuelita para recortar unidades en la clasificación. Quienes vienen más abajo tienen 19 y ya se bajaron de la pelea.

De acuerdo con esto, los de Chambian saben que una victoria los mantendría como mínimo con esa ventaja cuando solo quedarán seis unidades en juego.

También los podría consagrar campeones, aunque para ello necesitan de una serie de resultados en otros encuentros de la decimotercera etapa: ganar en Melo y que Peñarol y Deportivo Maldonado pierdan sus partidos.

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Ese mismo día, Peñarol buscará en su visita a Montevideo Wanderers levantar cabeza en su peor momento de la temporada. Tras vencer a Progreso el pasado 4 de abril, cayó ante Liverpool y empató frente a Juventud en el marco del Torneo Apertura.

Además, igualó en Colombia frente a Independiente Santa Fe en su debut en la Copa Libertadores, perdió como local frente al argentino Platense y la próxima semana viajará a Brasil para jugar con Corinthians.

También el domingo, Central Español recibirá a Cerro, mientras que el sábado se jugarán los partidos Juventud-Liverpool, Deportivo Maldonado-Albion y Nacional-Danubio.

En este último, el tricolor buscará encadenar su segunda victoria al hilo y de esa forma ganar puntos importantes para la Tabla Anual acumulada, en la que se suman los puntos de todos los torneos del año y otorga a su ganador ventaja deportiva en las finales de la liga.

Mientras tanto, el duelo Montevideo City Torque-Boston River abrirá este viernes la fecha, mientras que el partido Defensor Sporting-Progreso la cerrará el lunes.

Los detalles de la fecha 13 del Torneo Apertura:

Día Hora Partido Cancha Juez Asistentes Cuarto árbitro VAR
Viernes 24 de marzo 19:30 Montevideo City Torque-Boston River Estadio Charrúa Leandro Lasso Héctor Bergalo y Heber Godoy Federico Río Javier Feres y Richard Trinidad
Sábado 25 12:00 Juventud-Liverpool Parque Artigas Hernán Heras Nicolás Tarán y Pablo Alvez Jonathan De León

Andrés Cunha y Federico Piccardo
Sábado 25 15:30 Deportivo Maldonado-Albion Campus de Maldonado Javier Burgos Carlos Barreiro y Julián Pérez Juan Cianni

Christian Ferreyra y Diego Riveiro
Sábado 25 19:00 Nacional-Danubio Gran Parque Central Mathías De Armas Mathías Muniz y Marcos Rosamen Felipe Vikonis

Antonio García y Javier Irazoqui
Domingo 26 10:00 Central Español-Cerro Parque Palermo Esteban Ostojich Agustín Berisso y Alberto Píriz Andrés Martínez

Andrés Matonte y Andrés Nievas
Domingo 26 15:30 Cerro Largo-Racing Ubilla de Melo Gustavo Tejera Horacio Ferreiro y Sebastián Schroeder Kevin Fontes

Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso
Domingo 26 19:00 Wanderers-Peñarol Centenario Leodan González Pablo Llarena y Federico Piccardo Federico Modernell

Daniel Rodríguez y Santiago Fernández
Lunes 27 19:30 Defensor Sporting-Progreso Franzini Augusto Olmos Martín Soppi y Javier Irazoqui Elías Lorenzo Yimmy Álvarez y Franco Mieres

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