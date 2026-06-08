Marcos Carámbula tras polémica por camioneta de Yamandú Orsi: "Debimos haber tenido mucha certeza en la comunicación"

El exintendente de Canelones Marcos Carámbula sostuvo que la polémica referida a la camioneta Hyundai Santa Fe de Yamandú Orsi debe ser analizada en dos dimensiones: desde la pertinencia de comprar un vehículo de alta gama antes de asumir el mando hasta la comunicación presidencial , que debe ser " muy seria y segura ".

Carámbula, principal "padrino" político de Orsi, señaló en diálogo con La Diaria que la compra de la camioneta por parte de Orsi es un hecho "muy opinable", sobre todo desde la "vivencia de la austeridad de los gobernantes frenteamplistas", lo que obliga a analizar si "fue un acierto o un error".

"Y, lo otro, tiene que ver con la comunicación. Asumida, como asumió el presidente, que había sido un error, él lo ha dicho claramente que está a la espera de lo que diga la Jutep, la comunicación tiene que ser muy seria y segura. Muy segura ", sostuvo el dirigente canario.

A una semana de instalada la polémica por su camioneta, Orsi explicó los pormenores de la compra y del manejo financiero de su campaña en busca de cerrar el tema

Carámbula destacó que Orsi asumió que pudieron existir errores, pero sostuvo que la "coherencia de comunicación" es "imprescindible".

"Yo creo que en ese sentido la comunicación —que en política tal vez sea la herramienta más importante—, muchas veces nosotros decimos: 'tenemos problemas de comunicación'. Sí, los podemos tener, pero más que nada hace falta una visión política de la comunicación como una herramienta de mostrar el rumbo que venimos desarrollando", consideró.

Pese a estas críticas, Carámbula dijo no dudar de la transparencia y honestidad de Orsi.

"Sigo teniendo plena confianza en la honestidad de Yamandú, en la transparencia de Yamandú. Mismo cuando él asume que puede haber cometido error, lo asume con mucha honestidad. No creo, de ninguna manera, que haya habido ninguna voluntad de mentir. Sí creo que debimos haber tenido mucha certeza en la comunicación", dijo.

Y agregó: "Es la comunicación del presidente. Y, por cierto, cuando el presidente habla, habla. Y esa es la comunicación política. Luego no podemos estar en una serie de comunicaciones que, a veces, enrieda más".

De esta manera, el expresidente de ASSE sostuvo que es un "tema central que se administre adecuadamente la comunicación del presidente".

"Si hay necesidad de conformar un equipo que respalde y fortalezca a los compañeros que ya están, hagámoslo", señaló.

Y cerró con una reflexión: "A veces las mismas características personales de Yamandú, que es muy espontáneo y transparente en la comunicación (...), a veces eso mismo lleva a que las declaraciones sean una u otra. Y eso hay que tenerlo mucho cuidado. Es el presidente cuando habla".