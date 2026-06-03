"Declive del apoyo medición tras medición": encuesta de Opción señala que 48% desaprueba al gobierno de Orsi y 20% lo aprueba

La consultora Opción divulgó este miércoles una nueva encuesta de evaluación de la gestión del gobierno —distinto a la evaluación del presidente individualmente— que arrojó un deterioro en los valores respecto a las mediciones anteriores .

Según los datos de esta investigación (realizada previo a la polémica por la camioneta del mandatario ), la desaprobación del gobierno que encabeza Yamandú Orsi asciende a 48% , la aprobación se ubica en 20% y los juicios intermedios en 30%. El saldo negativo es de -28.

La desaprobación se compone de personas que evaluaron como "muy mala" o "mala" la gestión (22% y 26% respectivamente), mientras que la aprobación resulta de la suma de quienes consideraron que es "muy buena" o "buena" (4% y 16% respectivamente).

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Si se toman en cuenta las mediciones anteriores de Opción, la evaluación del gobierno se deterioró , al igual que sucedió con la evaluación de la gestión del presidente , según evaluaron distintas encuestadoras en las últimas semanas.

En el caso de Opción, señala que la desaprobación al gobierno pasó de 38% a 48% entre el primer trimestre de 2026 y el segundo. Las valoraciones intermedias pasaron de 37% a 30%, mientras que la aprobación pasó de 23% a 20%.

"La serie histórica del actual ciclo gubernamental marca un declive del apoyo medición tras medición", señala opción en su análisis.

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Y agrega que, en la comparación punta a punta (desde el inicio hasta ahora), los juicios favorables cayeron del 30% a 20%, pero la desaprobación experimentó cambios "más pronunciados", ya que pasó de 19% a 48%.

Para la consultora, el "principal cambio" desde el inicio del gobierno se debe al incremento de la desaprobación "a costa de la reducción sustantiva del segmento de juicio neutros o sin opinión sobre el gobierno", ya que eran 51% al arranque y hoy son 33%.

Como suele suceder, entre los votantes de los partidos de la Coalición Republicana la desaprobación del gobierno trepa a 74% y la aprobación cae a 7%. Entre los votantes del Frente Amplio, en tanto, la desaprobación es de 19% y la aprobación de 38%. Aunque predominan los juicios intermedios con 42%.

Dentro del electorado frenteamplista, la aprobación pasó de 44% a 38% y la desaprobación creció de 13% a 19%, siempre entre el primer y el segundo trimestre de 2026.

En comparación con los últimos gobiernos, el de Orsi tiene la peor evaluación a esta altura del período, teniendo en cuenta el segundo de Tabaré Vázquez y el de Luis Lacalle Pou.

A esta altura del mandato, el gobierno de Vázquez tenía 34% de desaprobación, 37% de valoraciones intermedias y 29% de aprobación. El de Lacalle tenía 55% de aprobación, 27% de juicios intermedios y 18% de desaprobación.

Por lo anterior, la empresa considera que, con los datos actuales, "el nivel de apoyo gubernamental actual es el más bajo que ha registrado un gobierno liderado por el Frente Amplio".

La evaluación de Orsi como presidente

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Opción también midió el desempeño del presidente Orsi de forma individual. En ese caso, recogió que 43% desaprueba su gestión, 28% no la considera ni buena ni mala y 26% la aprueba.

También en esta dimensión Orsi enfrenta un deterioro respecto a mediciones anteriores. Porque en el primer trimestre de 2026 su desaprobación era de 33% (pasó a 43%) y la aprobación era de 29% (pasó a 26%). Los juicios intermedios pasaron de 37% a 28%.

"En suma, el gobierno se halla en una fase recesiva en lo que refiere a su imagen de gestión ante la ciudadanía, con saldo negativo y deterioro progresivo. Si bien es esperable una caída de la aprobación al avanzar rumbo a la mitad del mandatario, en este caso se trata de una tendencia particularmente acentuada, fundamentalmente en lo que refiere a la desaprobación, que aumentó 29 puntos porcentuales en la comparación punta a punta", afirma la encuestadora.

Y agrega: "La otra tendencia particularmente destacable es la pérdida de respaldo dentro de su propio electorado. Actualmente solo aprueban al gobierno 4 de cada 10 votantes frenteamplistas de 2024".

La encuesta fue realizada entre el 21 de abril y el 27 de abril de 2026 por teléfono celular y abarcó a un total de 869 casos. El margen de error máximo es de +/-3.5% para un nivel de confianza del 95% y se calcula teniendo en cuenta el diseño muestral y la metodología de ponderación implementada.