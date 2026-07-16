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La seguridad sigue siendo el problema que más preocupa a los uruguayos, según nueva encuesta de Factum

El 53% de los uruguayos señaló a la seguridad como el principal problema del país, según una encuesta de Factum, y ratificó una tendencia que se registra hace más de dos años.

16 de julio de 2026 17:45 hs
20240918 Gente caminando, primavera, estado del tiempo, buen tiempo.
Foto: Inés Guimaraens
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Foto: Factum
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Foto: Factum
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Foto: Factum

La amplia mayoría de los uruguayos considera que la seguridad es el principal problema del país. Según información relevada por Factum, 53% de la población consideró que este es el principal problema del país.

Si se mide el conjunto de seguridad pública, violencia y narcotráfico, 54% de los uruguayos consideran que es el principal problema de Uruguay.

La temática que le sigue es la economía, que preocupa al 10% de la población, de forma separada, y al 30% cuando se agrega con otras temáticas como el trabajo, los precios, las personas en situación de calle y los impuestos.

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Por otra parte, solo 2% mencionó a las personas en situación de calle como el principal problema y en igual porcentaje aparecen "la pobreza/indigencia". El ingreso de los hogares y la pobreza infantil también aparece con 1% de las menciones.

El 66% de los uruguayos que votaron a partidos de la Coalición Republicana respondieron que la seguridad es un tema que les preocupa, una cantidad mucho mayor a la contraparte de uruguayos que votaron al Frente Amplio (43%), partido de gobierno. Sin embargo, con respecto a la economía esto se invierte: 36% de los uruguayos que votaron al Frente Amplio contestaron que les preocupaba la economía —en contraste con 25% de votantes de la Coalición.

La preocupación por la seguridad fue mayor entre los adultos de mediana edad, mientras que los jóvenes fueron el grupo que menos la mencionó como principal inquietud. En contrapartida, entre estos últimos predominaron las preocupaciones vinculadas a la situación económica.

"A medida que aumenta la edad, aumenta la preocupación por la seguridad. Y, a medida que disminuye la edad, disminuye la preocupación por los temas económicos. Hay una influencia importante en los más jóvenes del trabajo, de los ingresos, de la pobreza", explicó Eduardo Bottinelli, director de Factum, en VTV Noticias.

Otros temas mencionados por los uruguayos encuestados fueron: la educación, el gobierno y la política.

La evolución de seguridad como principal problema del país

La preocupación por la seguridad se mantiene desde hace años como el principal problema señalado por los uruguayos, según distintas consultoras de opinión pública. En marzo, una encuesta de Cifra mostró que el 46% de la población consideraba que la inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico eran el principal problema del país, por delante de las preocupaciones económicas. Un mes después, Equipos registró un resultado similar: el 49% identificó a la inseguridad como la principal preocupación nacional, seguida del desempleo (32%) y la situación económica (20%), pese a que la percepción sobre la seguridad del país había mejorado respecto de la medición anterior.

La serie histórica de Factum también refleja esa tendencia. Desde comienzos de 2024, la seguridad pública se mantiene por encima del 50% de las menciones como principal problema del país, alcanzando un pico de 62% a fines de 2025. En la medición más reciente, correspondiente al tercer bimestre de 2026, el indicador se ubicó en 54%, muy por encima de los temas económicos (30%) y de la educación (3%). Esto consolida a la seguridad como la principal preocupación de los uruguayos durante los últimos dos años.

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