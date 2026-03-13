La inseguridad es el principal problema del país para el 46% de los uruguayos, según encuesta de Cifra

El 46% de los uruguayos considera que el principal problema del país es la inseguridad , la delincuencia y el narcotráfico, mientras que un tercio de la población está más preocupado por la economía , especialmente por la falta de trabajo , según una encuesta nacional de la consultora Cifra .

Dentro de las preocupaciones económicas, el desempleo aparece como el principal problema para casi uno de cada cinco ciudadanos .

Ningún otro tema supera el 5% de menciones como principal problema del país , aunque existen pequeños grupos que señalan inquietudes vinculadas a la situación política, el deterioro de los valores, la educación y la salud .

El análisis de la evolución de la opinión pública en los últimos diez años muestra que entre 2015 y 2019 la inseguridad dominó la agenda de preocupaciones de los uruguayos .

La pandemia de covid-19 modificó ese escenario, desplazando la atención hacia los problemas económicos y sanitarios.

En 2021, la inseguridad era señalada como prioridad por apenas el 15% de la población, pero desde entonces la preocupación volvió a crecer. A partir de 2024 casi la mitad de los uruguayos volvió a ubicarla como el principal problema del país.

Al mismo tiempo, la preocupación por la economía se mantiene desde 2024 en torno a un tercio de la población.

Diferencias según nivel socioeconómico y residencia

Las preocupaciones también varían según el nivel socioeconómico de los ciudadanos.

La inseguridad aparece como el principal problema para la mayoría de los niveles sociales, con excepción del sector de menores ingresos.

En ese grupo, el 29% considera que el principal problema del país es la falta de trabajo.

La preocupación por el desempleo disminuye a medida que aumenta el nivel de ingresos, y en el estrato más alto solo el 4% la menciona como el principal problema.

Con la inseguridad ocurre lo contrario: la preocupación es mayor entre los sectores de ingresos más altos.

Las diferencias también se observan entre Montevideo y el interior del país.

En la capital, la inseguridad es la principal preocupación, especialmente entre quienes viven fuera de la zona central de la ciudad.

En el interior, en cambio, las opiniones están más divididas: 39% considera que la principal prioridad es la inseguridad, mientras que un porcentaje similar señala la economía, en particular la falta de trabajo.

Un problema que vuelve al primer plano

La inseguridad es una preocupación presente en la opinión pública desde hace al menos 15 años, y suele ocupar el primer lugar cuando otras áreas no se perciben como críticas.

Durante la pandemia, la salud y la economía desplazaron temporalmente ese tema, pero en la actualidad la inseguridad volvió a ocupar el centro de las preocupaciones.

Sin embargo, la situación económica —especialmente el empleo— continúa teniendo un peso importante, en particular en el interior del país y entre los sectores de menores ingresos.

La evolución de estas preocupaciones dependerá, entre otros factores, de cómo evolucione la economía y el mercado laboral, así como de las acciones del gobierno y la forma en que comunique las medidas adoptadas.

Según se observó en mediciones recientes, el gobierno de Yamandú Orsi aún no conforma a la mayoría de la población, en parte porque existe la percepción de que no se están brindando soluciones efectivas a los problemas que más preocupan a los ciudadanos.

La modalidad

Los resultados surgen de una encuesta nacional telefónica realizada por Cifra, que incluyó teléfonos fijos y celulares en todo el país. El estudio se basó en 801 entrevistas realizadas entre el 18 y el 28 de febrero de 2026.