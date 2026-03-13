Los posibles rivales de Juventud de Las Piedras en la Copa Sudamericana, y los ingresos que recibió por su paso por la Copa Libertadores

Juventud de Las Piedras quedó a un paso de una gesta histórica al quedar eliminado con Independiente Medellín en la tercera fase previa de la Copa Libertadores , la última antes de la fase de grupos, pero jugará la Copa Sudamericana .

El equipo de Sebastián Méndez empató 1-1 en la ida en Montevideo y este jueves cayó por 2-1 en el partido de vuelta disputado en Medellín. En la tercera fase previa, los equipos que ganan su cruce van a la Libertadores, y los eliminados a la Sudamericana , por lo que Juventud ya tenía asegurada una competencia internacional .

Con el final de este cruce, el último de la fase previa en disputarse, fueron definidos los bombos de ambos torneos . En el caso de la Sudamericana, Juventud integrará el bombo 4, al igual que los otros tres equipos eliminados en la previa de la Libertadores: Botafogo de Brasil, O’Higgins de Chile y Carabobo de Venezuela.

La ubicación de los equipos se definió según su ubicación en el Ranking Conmebol, que evalúa el rendimiento de los clubes en los últimos diez años , considerando también el valor histórico de los logros obtenidos en Libertadores y Sudamericana.

COPA LIBERTADORES Se definieron los bombos de la Copa Libertadores, tras la eliminación de Juventud: la ubicación y los posibles rivales de Peñarol y Nacional

TERCERA RONDA Independiente Medellín 2-1 Juventud: el pedrense se despidió de la Copa Libertadores peleando hasta el final con una conmovedora entrega

Los otros equipos uruguayos que jugarán el segundo torneo en importancia de Sudamérica serán Boston River y Montevideo City Torque, y ambos estarán en el bombo 3.

El sastre está en el puesto 123 del ranking y el 20 de los participantes en la Sudamericana 2026. El ciudadano, en tanto, se ubica en el puesto 135 de la general, y en el 21 del torneo.

Los bombos de la Copa Sudamericana 2026

Bombo 1: River Plate (Argentina), Atlético Mineiro (Brasil), San Pablo (Brasil), Racing (Argentina), Gremio (Brasil), Olimpia (Paraguay), Santos (Brasil) y América de Cali (Colombia).

Bombo 2: San Lorenzo (Argentina), Red Bull Bragantino (Brasil), Palestino (Chile), Millonarios (Colombia), Caracas (Venezuela), Vasco Da Gama (Brasil), Cienciano (Perú) y Tigre (Argentina).

Bombo 3: Audax Italiano (Chile), Blooming (Bolivia), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Boston River (Uruguay), Montevideo City Torque (Uruguay), Deportivo Cuenca (Ecuador), Independiente Petrolero (Bolivia), Macará (Ecuador).

Bombo 4: Alianza Atlético (Perú), Barracas Central (Argentina), Deportivo Riestra (Argentina), Recoleta (Paraguay); Juventud de Las Piedras (Uruguay), O'Higgins (Chile), Carabobo (Venezuela), Botafogo (Brasil).

¿Cuánto dinero obtuvo hasta el momento Juventud?

Debido a su participación en la Copa Libertadores, en la que pasó de la primera a la tercera fase previa, Juventud acumuló US$ 1.500.000.

El pedrense recibió US$ 400.000 por su participación en la primera fase del torneo. Luego sumó US$ 500.000 por participar de la segunda, y le otorgaron otros US$ 600.000 por jugar la tercera.

Además, debido a su clasificación a la Copa Sudamericana el equipo uruguayo sumó otros US$ 900.000, por lo que hasta el momento acumula premios por US$ 2.400.000.

Juventud también tendrá la chance de sumar 115.000 dólares por cada partido ganado en la fase de grupos del torneo.