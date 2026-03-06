Con Boston River y Torque clasificados, así quedaron los bombos para el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana: ¿cuándo se realiza?

La Copa Sudamericana ya tiene a la gran mayoría de sus clasificados a la fase de grupos de la edición 2026, luego de que este jueves finalizara la fase previa del torneo, desde la que clasificaron Boston River y Montevideo City Torque.

Los representantes uruguayos llegaron luego de vencer en sus respectivas llaves a rivales del mismo país. Torque superó a Defensor Sporting este miércoles y Boston eliminó a Racing el jueves, en dos partidos que se jugaron en el Estadio Centenario y finalizaron ambos 1-0.

Tras el final de la fase previa, que lleva a dos equipos de todos los países menos Argentina y Brasil -que tienen seis clasificados directos cada uno -, ya se conocen 28 de los 32 clasificados a la fase de grupos de la Sudamericana.

Los otros cuatro participantes serán los equipos que queden eliminados en los cruces de la tercera fase previa de la Copa Libertadores , entre los que puede estar Juventud de Las Piedras , que empató 1-1 con Independiente de Medellín en el partido de ida de su serie.

COPA SUDAMERICANA Montevideo City Torque 1-0 Defensor Sporting por Copa Sudamericana: un gol de Franco Romero dejó eliminado al violeta del certamen

COPA SUDAMERICANA Boston River 1-0 Racing por Copa Sudamericana: con gol de Freddy Martínez el Sastre se metió en la fase de grupos y se asegura US$ 900 mil

Estos cuatro clubes irán al bombo 4 del sorteo, que ya tiene a todos los demás contendientes definidos en los cuatro bolilleros con los que se sorteará la fase de grupos.

La ubicación de los equipos se definió según su ubicación en el Ranking Conmebol, que evalúa el rendimiento de los clubes en los últimos diez años, considerando también el valor histórico de los logros obtenidos en Libertadores y Sudamericana.

Tanto Boston River como Torque estarán en el bombo 3. El sastre está en el puesto 123 del ranking y el 20 de los participantes en la Sudamericana 2026. El ciudadano, en tanto, se ubica en el puesto 135 de la general, y en el 21 del torneo.

Los bombos de la Copa Sudamericana 2026

Bombo 1: River Plate (Argentina), Atlético Mineiro (Brasil), San Pablo (Brasil), Racing (Argentina), Gremio (Brasil), Olimpia (Paraguay), Santos (Brasil) y América de Cali (Colombia).

Bombo 2: San Lorenzo (Argentina), Red Bull Bragantino (Brasil), Palestino (Chile), Millonarios (Colombia), Caracas (Venezuela), Vasco Da Gama (Brasil), Cienciano (Perú) y Tigre (Argentina).

Bombo 3: Audax Italiano (Chile), Blooming (Bolivia), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Boston River (Uruguay), Montevideo City Torque (Uruguay), Deportivo Cuenca (Ecuador), Independiente Petrolero (Bolivia), Macará (Ecuador).

Bombo 4: Alianza Atlético (Perú), Barracas Central (Argentina), Deportivo Riestra (Argentina), Recoleta (Paraguay); Juventud de Las Piedras (Uruguay) o Independiente Medellín (Colombia), O'Higgins (Chile) o Deportes Tolima (Colombia), Carabobo (Venezuela) o Sporting Cristal (Perú), Barcelona (Ecuador) o Botafogo (Brasil).

¿Cuándo se realizará el sorteo de la Copa Sudamericana 2026?

El sorteo de la fase de grupos Copa Sudamericana se realizará el próximo jueves 19 de marzo, junto con el sorteo de los grupos de la Copa Libertadores.

La ceremonia se realizará en Asunción, Paraguay, y comenzará a las 20:00.