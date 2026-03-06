Pese a la bombas que cayeron en la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita, Al-Hilal, el equipo de Darwin Núñez, juega igual este viernes

La reciente escalada bélica entre Irán, Israel y Estados Unidos generó gran incertidumbre y preocupación entre los deportistas instalados en la región y Darwin Núñez es uno de ellos.

El delantero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa igualmente permanece en Arabia Saudita, pese a lo que sucedió en esta semana que alteró todo.

Uno de los casos que más atención captó fueron los ataques con drones a la embajada de Estados Unidos en Riad, la capital de Arabia Saudita que destrozó gran parte de esta.

Darwin Núñez, quien no puede jugar en Al-Hilal por el torneo local debido a que el técnico Simone Inzaghi prefirió colocar en la lista de extranjeros al recién contratado, Karim Benzema, solo puede hacerlo por la Champions League de Asia.

FÚTBOL Un exjugador de Peñarol que estuvo dos veces por volver al club, se retiró del fútbol y no en los mejores términos

Como informó Referí, el delantero uruguayo tenía todo programado para volver al fútbol este martes en Qatar ante Al-Sadd por dicho certamen, pero la Confederación Asiática de Fútbol suspendió toda actividad en ese país, por lo que deberá esperar.

Dos días después, también se suspendió el partido de vuelta que se iba a jugar el martes que viene, el 10 de marzo, en Riad como locales.

No obrante y más allá de todo esto, la Saudi Pro League continúa y este viernes, sin Darwin Núñez quien no está en la lista del club luego de que lo bajaran, Al-HIlal recibirá a Al-Najma a la hora 16 por la fecha 25.

Por otra parte, este sábado a la misma hora, Nahitan Nández sí jugará con Al-Qadsiah visitando a Al-Kholood a la misma hora, en tanto que Luciano Rodríguez enfrentará con Neom de visita a Al-Nassr, el puntero del torneo, que no tendrá a Cristiano Ronaldo lesionado.