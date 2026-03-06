Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

Pese a la bombas que cayeron en la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita, Al-Hilal, el equipo de Darwin Núñez, juega igual este viernes

El club del delantero uruguayo buscará la punta del certamen que perdió a manos de Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo

6 de marzo 2026 - 14:43hs
Darwin Núñez celebra un nuevo gol para Al-Hilal

Darwin Núñez celebra un nuevo gol para Al-Hilal

La reciente escalada bélica entre Irán, Israel y Estados Unidos generó gran incertidumbre y preocupación entre los deportistas instalados en la región y Darwin Núñez es uno de ellos.

Uno de los casos que más atención captó fueron los ataques con drones a la embajada de Estados Unidos en Riad, la capital de Arabia Saudita que destrozó gran parte de esta.

Festejo de Peñarol en San José
FÚTBOL

Un exjugador de Peñarol que estuvo dos veces por volver al club, se retiró del fútbol y no en los mejores términos

Abel Hernández
PEÑAROL

Sonríe Abel Hernández: mirá cuánto le falta para volver a entrenar en Peñarol tras su grave lesión

Como informó Referí, el delantero uruguayo tenía todo programado para volver al fútbol este martes en Qatar ante Al-Sadd por dicho certamen, pero la Confederación Asiática de Fútbol suspendió toda actividad en ese país, por lo que deberá esperar.

Dos días después, también se suspendió el partido de vuelta que se iba a jugar el martes que viene, el 10 de marzo, en Riad como locales.

No obrante y más allá de todo esto, la Saudi Pro League continúa y este viernes, sin Darwin Núñez quien no está en la lista del club luego de que lo bajaran, Al-HIlal recibirá a Al-Najma a la hora 16 por la fecha 25.

Por otra parte, este sábado a la misma hora, Nahitan Nández sí jugará con Al-Qadsiah visitando a Al-Kholood a la misma hora, en tanto que Luciano Rodríguez enfrentará con Neom de visita a Al-Nassr, el puntero del torneo, que no tendrá a Cristiano Ronaldo lesionado.

Temas:

Darwin Núñez Al Hilal Cristiano Ronaldo Al Nassr Arabia Saudita Luciano Rodríguez Nahitan Nández

Seguí leyendo

Las más leídas

Luis Suárez y Donald Trump
CASA BLANCA

Donald Trump recibió al plantel de Inter Miami en la Casa Blanca, elogió a Luis Suárez quien le devolvió una sonrisa y se estrecharon las manos

Festejo de Peñarol en San José
FÚTBOL

Un exjugador de Peñarol que estuvo dos veces por volver al club, se retiró del fútbol y no en los mejores términos

Francisco Barrios
COPA SUDAMERICANA

Boston River 1-0 Racing por Copa Sudamericana: con gol de Freddy Martínez el Sastre se metió en la fase de grupos y se asegura US$ 900 mil

Bruno Larregui
TERCERA RONDA

Juventud 1-1 Independiente Medellín por Copa Libertadores: con un gran segundo tiempo, el pedrense empató y dejó la llave abierta para la revancha

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos