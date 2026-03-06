Se disparan los precios de la soja, el trigo y la colza por la guerra y el salto del petróleo

En un mercado turbulento por los impactos de la guerra desatada en Medio Oriente, que hizo subir al petróleo en US$ 20 por barril en menos de una semana, la demanda por aceites vegetales empleados como materia prima para biocombustibles dio un fuerte impulso al precio de los granos oleaginosos y entre ellos la soja .

El incremento del valor del aceite de soja en Estados Unidos, que acumula una suba de 35% en lo que va de año, está haciendo que la soja suba en plena cosecha de Brasil, cuando se espera una producción que si bien ha sido ajustada a la baja en las últimas semanas marcará un nuevo récord de entre 175 y 180 millones de toneladas.

El precio de la soja escaló a máximos de casi dos años con una referencia de US$ 445,7 en posición julio de la Bolsa de Chicago y un aumento de 2,5% semanal.

Es un cambio de escenario que resulta interesante, aunque no se traslada enteramente al mercado local por el ensanche de las primas en Nueva Palmira por lo que las referencias locales se mantienen entre US$ 390 y US$ 395, un precio superior al de la zafra pasada pero que difícilmente puede ser aprovechado por los agricultores.

La incertidumbre por los rendimientos de cultivos de soja que la falta de agua sigue prolongando coloca a los productores en una situación de riesgo en cuanto a comprometer kilos que no saben si van a cosechar.

En cualquier escenario, los rendimientos de los cultivos de soja van a estar muy por debajo de los de la zafra pasada que fueron récord con un rendimiento promedio superior a 3.100 kilos por hectárea.

El trigo en el techo

El trigo en Chicago tocó un techo de un año con una suba semanal de 4,5% y de 17% desde mediados de febrero. Subió US$ 10 en una semana que comenzó a la baja y cerró el viernes en máximos de un año, cerca de US$ 240 por tonelada en la posición diciembre de la Bolsa de Chicago, referencia para la cebada de la próxima cosecha.

Fue la cuarta semana alcista para el cereal con ganancias acentuadas por las coberturas de los inversores en medio de la tensión geopolítica que provoca la guerra, apunta la sociedad argentina Granar.

La inquietud de los mercados también recoge la situación en el Mar Negro y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Otro factor alcista es la sequía en las zonas trigueras de Estados Unidos que se agravó esta semana con 70% de la producción esperada en zonas con déficit hídrico.

Con cotizaciones de trigo que hoy son 30% superiores a las de la zafra pasada la cebada vuelve a generar ahora mucho más interés para la próxima siembra de invierno y el trigo insinúa un repunte de valores aunque los precios locales del grano disponible de la cosecha 2025 siguen en niveles bajos.

WhatsApp Image 2026-03-06 at 19.10.03

La urea, el maíz y la colza

A la incertidumbre sobre si este nivel de precios se mantendrá se agrega la inquietud por la fuerte suba que se empieza a trasladar a los fertilizantes previo a la siembra de invierno, particularmente la urea que está atada a los precios y la disponibilidad de gas natural.

El maíz también tuvo ganancias y la colza en Europa se fue a máximos de nueve meses con el empuje del salto del precio del petróleo.

La posición mayo de maíz ganó US$ 2,8 por tonelada hasta US$ 181,3 por tonelada con una suba de 2,7% en la semana en Chicago y los valores para diciembre subieron 3% hasta US$ 190 en Estados Unidos.

La colza en Europa se fortaleció en la posición febrero 2027 hasta los US$ 571, con subas sostenidas en euros y la referencia en el mercado local alcanzó los US$ 505 por tonelada para la próxima cosecha y US$ 564 la carinata.

Las oleaginosas de invierno se perfilan para una nueva zafra con un diferencial de precio importante respecto a la soja y a los cereales, que viene siendo acompañando por el girasol que muestra los mejores márgenes entre los cultivos de invierno por la firmeza del mercado y los rendimientos estables aun con sequía que ponen un piso sólido a las expectativas productivas.