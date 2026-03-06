Frigoríficos buscan frenar la escalada de precios del ganado gordo

Frigoríficos están pagando valores próximos a los US$ 6 por kilo en cuarta balanza por los mejores novillos.

Con escasa oferta de ganado de pasto y precios de exportación destacados , la cadena de la carne está expectante por la aceleración del acuerdo Mercosur-Unión Europea y el desarrollo de la guerra en Medio Oriente , con los frigoríficos procurando detener el alza de los precios del ganado pronto para faena.

La semana cierra con propuestas de baja de precios de algunas industrias, pero con negocios por ganado gordo que se concretan en valores similares a la semana pasada.

La demanda afloja, pero, por ahora, la mínima oferta sigue marcando la pauta del mercado.

Hay disparidad de precios y entradas entre frigoríficos. Operadores consultados señalaron que hay una intención industrial de frenar la disparada de precios moderando la operativa. Hay plantas como Frigorífico Colonia e Inaler que dieron licencias y Carrasco no está faenando hace más de tres meses.

Novillos, vacas y vaquillonas

En la última planilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) los novillos especiales de exportación marcaron un valor inédito de US$ 5,75 por kilo y US$ 5,68 el promedio de todos los novillos. Al cierre de la semana los negocios se concretan a un promedio de US$ 5,70 por kilo, en novillos excepcionales hasta US$ 5,80.

La vaca promedia los US$ 5,50 por kilo, con valores de US$ 5,40 por vacas buenas y negocios puntuales de carcasas pesadas hasta US$ 5,60.

En las vaquillonas las referencias se encuentran en el eje de US$ 5,55 a US$ 5,60 por kilo con una suba de 1,5% según el relevamiento semanal de precios del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

“Me daría la impresión de que con los valores entramos en una meseta de precios. Es difícil decir que llegamos al techo o que va a bajar, es difícil prever eso”, comentó Ariel Núñez, de Freire Negocios Rurales.

Para el operador hay “una intención de la industria de que no se siga disparando el precio”, con entradas que van de una semana a 10 días.

“Diría que con esta actitud de la industria, a la medida que maten menos realmente, que bajen un poco el nivel de faena, los precios se van a mantener, van a estar en una meseta”, apuntó.

Aún no se logra dilucidar si se alcanzó un techo de valores, según el operador, que considera que no hay un volumen de ganado en espera para salir gordo con pretensión de precios.

El último dato de faena alcanzó los 41.963 vacunos, 8% menos que en la misma semana de 2025.

Febrero cerró con una baja interanual de 9%, en la misma tónica que se había dado en enero, con una reducción de 12% en la operativa.

Se afianzan los valores para la carne vacuna

En el mercado internacional se afianzan los valores para la carne vacuna, con un precio de exportación que en febrero alcanzó su mayor promedio histórico para ese mes: US$ 5.434 por tonelada.

La aceleración de los tiempos del acuerdo Mercosur-Unión Europea genera optimismo, con la posibilidad de que en mayo ya se concrete la baja de arancel para el cupo Hilton y pueda comenzar a rodar el cupo nuevo de 99.000 toneladas de carne vacuna enfriada y congelada que se dividirá entre los países del Mercosur.

La incertidumbre aparece desde el lado de la geopolítica, por ejemplo, con un fuerte encarecimiento logístico.

“Veo un mercado expectante de los acontecimientos que van pasando a nivel internacional”, consideró Núñez.

El precio de los terneros alto como nunca antes

En el mercado de reposición, con tracción de invernadores y corrales, se alcanzaron nuevos máximos históricos en Plaza Rural esta semana.

Se vendió un lote de terneros livianos a US$ 5,40 por kilo. El promedio para esa categoría fue de US$ 3,98, un 27% arriba del valor registrado un año atrás. Al bulto, promediaron US$ 726 por cabeza.

El ternero cruzó por primera vez los US$ 4 de promedio en la grilla de ACG de esta semana, ganando 15 centavos frente a la semana anterior.

En negocios particulares la vaca de invernada cotiza en el eje de US$ 2,40, el novillo pesado arriba de 400 kilos entre US$ 3,20 y US$ 3,30, y el novillo cuota en el eje de US$ 3,50.

“También los corrales en general están bastante llenos, veremos ahora cuando empiece a salir ganado más hacia mayo”, dijo Núñez.

Cierra una semana en que la industria intenta moderar la operativa mientras la oferta de ganado terminado que sigue siendo muy ajustada, con valores que continúan en niveles históricos para la ganadería uruguaya.