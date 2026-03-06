Suba del petróleo presiona la banda de precios de los combustibles y pone en la mira la cláusula de escape

En marzo el gobierno dispuso una baja de casi $ 1 en el precio de la nafta y de $ 1,5 en el gasoil, de acuerdo con la metodología bimestral de revisión que está vigente y que mostró una reducción en los precios internacionales de referencia, que son los de la Costa del Golfo de México en Estados Unidos.

Casi en paralelo, el conflicto en Medio Oriente llevó a una escalada en el precio del petróleo a nivel mundial –Brent US$ 84 y WTI US$ 79 por barril–, que también se refleja en un alza de los precios de la gasolina en EEUU durante los últimos días.

En ese contexto, el gobierno sigue el tema con atención. La ministra de Industria, Fernanda Cardona, dijo este jueves que se monitorea la situación de los precios y también de la disponibilidad de crudo.

Sobre la disponibilidad de crudo, afirmó que Uruguay desde hace un tiempo “viene comprando” petróleo “en Occidente, no tanto en Oriente”, por lo que hoy a ese punto no se lo observa como “un riesgo”.

“Eso no significa que, como todo en esta geopolítica complicada y compleja que estamos viviendo, no tengamos que ir monitoreándolo en el día a día”, afirmó la ministra en rueda de prensa.

En lo que va de 2026, Ancap realizó compras de crudo en dos países: Estados Unidos (WTI) y en Nigeria (Qua Iboe), casi en partes iguales, orígenes similares a los de las compras realizadas en 2025 que también tuvieron a Argentina como uno de los países proovedores (Medanito), según datos oficiales.

El escenario global se vio sacudido por el reciente cierre del Estrecho de Ormuz, un punto neurálgico por donde transita el 20% del petróleo mundial. El bloqueo de este paso clave en Oriente Medio provocó un desabastecimiento repentino que obligó a los compradores internacionales a volcarse masivamente hacia otros mercados. Esta fuerte presión de la demanda impulsó al alza el valor de todas las variedades de crudo, incluyendo las que Uruguay adquiere en Occidente.

El monitoreo oficial mantiene una doble mirada técnica sobre el mercado: por un lado, se sigue el precio de los productos refinados en la Costa del Golfo de EE. UU., que funciona como el mercado de referencia para fijar el Precio de Paridad de Importación (PPI); por otro, se vigila de cerca la cotización del petróleo crudo, que es la materia prima que Ancap adquiere para procesar localmente.

Esta distinción es fundamental, ya que mientras el valor de los refinados en EE. UU. marca la pauta de lo que debería pagar el consumidor, el costo del barril de crudo impacta directamente en la estructura de costos y la caja de la empresa estatal.

La "Banda del 7%": el amortiguador contra la volatilidad

Desde julio de 2025 la nueva metodología incluye una banda de flotación que busca mitigar el efecto de la volatilidad de los precios internacionales en los precios locales.

La regla establece que, si la diferencia entre el precio vigente y el valor de referencia (PPI + factor de estabilización) es menor a 7%, el precio de venta al público se ajustará a la referencia. En tanto, si la referencia se encuentra fuera de ese rango, el tope máximo, tanto para subir como para bajar el precio, se fija en el 7%.

Ejemplo: el nuevo precio de la nafta Súper 95 es de $ 76,88 por litro. En condiciones normales cuando se aplique la regla al final del bimestre marzo-abril, ese combustible podría variar como máximo $ 5,4 por litro en mayo, tanto hacia arriba como hacia abajo. Si se toma el precio del gasoil 50 S, que cuesta $ 47,32 por litro, en mayo esa tarifa podría encarecerse o abaratarse como máximo $ 3,3 por litro.

La cláusula de escape

Pero esa regla predefinida de topes tiene cláusulas de escape a las que el Poder Ejecutivo podría recurrir, por ejemplo, en caso de eventos extraordinarios que consoliden aumentos en los precios internacionales, como puede ser una guerra. También podría llegar a revisarse la amplitud de la banda de flotación o cambiar la metodología de ajustes.

“En caso de que se verifiquen condiciones excepcionales en el mercado nacional o internacional que afecten significativamente el equilibrio del sistema de precios, podrá suspenderse transitoriamente la aplicación del mecanismo de ajuste establecido en el presente decreto, mediante decisión fundada”, dice la reglamentación.

“Todavía no tenemos un problema y la metodología sigue funcionando con los precios de hoy. (…) Estamos dentro de los parámetros. Tenemos que poder ir monitoreando y, por encima del porcentaje que pusimos, es cuando el gobierno tiene que tomar una decisión y actuar”, dijo Cardona.