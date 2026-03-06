México: Diego Abreu anotó su primer gol en el Tijuana de su padre, que perdió contra el Atlas

El delantero Diego Abreu anotó su primer gol en la Liga MX de México con los Xolos de Tijuana , dirigidos por su padre Sebastián Loco Abreu , en la derrota por 2-1 contra el Atlas.

Tijuana arrancó perdiendo el partido debido a un gol de Arturo González a los 50 minutos, y para cambiar el resultado el Loco mandó varios cambios a la cancha a la hora de juego. Uno de ellos fue su hijo Diego , que entró en lugar del venezolano Josef Martínez.

Sin embargo, cinco minutos después González anotó su segundo tanto , esta vez de tiro libre, y duplicó la ventaja del Atlas.

Tijuana salió con todo en busca de achicar el resultado, y a los 92 minutos encontró un penal que Rodrigo Schlegel le cometió a Abreu, y que le valió la expulsión. El uruguayo tomó la responsabilidad y anotó el descuento con un potente disparo.

Es el primer gol de Abreu desde su llegada a México a principios de 2026. Lleva jugados 78 minutos en cuatro partidos en el equipo dirigido por su padre.

El partido siguió algunos minutos y el uruguayo incluso tuvo la chance de empatar con un disparo raso dentro del área, pero la pelota se fue por poco afuera. El equipo del Loco también protestó un segundo penal por una mano, pero el árbitro Adonai Escobedo lo desestimó.

En los Xolos también jugó 77 minutos José Ignacio Rivero, mientras que en Atlas ingresó para los últimos 12 minutos el delantero Agustín Rodríguez.

Con la derrota, Tijuana se mantiene en el puesto 14 de la Liga MX con 9 puntos, a cuatro unidades de los playoffs. Ganó solo un partido de los nueve que disputó, empató seis y perdió dos. Atlas, en tanto, está en el sexto lugar con 16 puntos.