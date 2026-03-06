Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / MÉXICO

México: Diego Abreu anotó su primer gol en el Tijuana de su padre, que perdió contra el Atlas

Con la derrota, el Tijuana del Loco Abreu se mantiene en el puesto 14 de la Liga MX, en la que solo ganó uno de los nueve partidos que jugó

6 de marzo 2026 - 8:02hs
Diego Abreu luego de anotar su primer gol en México

Diego Abreu luego de anotar su primer gol en México

El delantero Diego Abreu anotó su primer gol en la Liga MX de México con los Xolos de Tijuana, dirigidos por su padre Sebastián Loco Abreu, en la derrota por 2-1 contra el Atlas.

Tijuana arrancó perdiendo el partido debido a un gol de Arturo González a los 50 minutos, y para cambiar el resultado el Loco mandó varios cambios a la cancha a la hora de juego. Uno de ellos fue su hijo Diego, que entró en lugar del venezolano Josef Martínez.

Sin embargo, cinco minutos después González anotó su segundo tanto, esta vez de tiro libre, y duplicó la ventaja del Atlas.

Tijuana salió con todo en busca de achicar el resultado, y a los 92 minutos encontró un penal que Rodrigo Schlegel le cometió a Abreu, y que le valió la expulsión. El uruguayo tomó la responsabilidad y anotó el descuento con un potente disparo.

Diego Abreu firmó en Tijuana junto a Martín Rodríguez Nader, de GBG Football
URUGUAYOS

Diego Abreu firmó en Tijuana y será dirigido por su padre, el Loco Abreu, DT del equipo que está invicto en el Clausura de México

Sebastián Abreu y su hijo Diego
URUGUAYOS

El Loco Abreu se apronta para el nuevo desafío de dirigir a su hijo en México y Diego Abreu para romper la imagen de nepo baby

Embed

Es el primer gol de Abreu desde su llegada a México a principios de 2026. Lleva jugados 78 minutos en cuatro partidos en el equipo dirigido por su padre.

El partido siguió algunos minutos y el uruguayo incluso tuvo la chance de empatar con un disparo raso dentro del área, pero la pelota se fue por poco afuera. El equipo del Loco también protestó un segundo penal por una mano, pero el árbitro Adonai Escobedo lo desestimó.

En los Xolos también jugó 77 minutos José Ignacio Rivero, mientras que en Atlas ingresó para los últimos 12 minutos el delantero Agustín Rodríguez.

Con la derrota, Tijuana se mantiene en el puesto 14 de la Liga MX con 9 puntos, a cuatro unidades de los playoffs. Ganó solo un partido de los nueve que disputó, empató seis y perdió dos. Atlas, en tanto, está en el sexto lugar con 16 puntos.

Temas:

Diego Abreu México Sebastián Abreu Atlas

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Aguirre junto a su hijo Mateo, el día que le dio una placa por sus 100 partidos en su actual etapa como DT
PEÑAROL

Mateo, el hijo de Diego Aguirre, ahora trabaja en Peñarol: el pedido del director deportivo para sumarlo al club y la negativa inicial del entrenador

Luis Suárez y Donald Trump
CASA BLANCA

Donald Trump recibió al plantel de Inter Miami en la Casa Blanca, elogió a Luis Suárez quien le devolvió una sonrisa y se estrecharon las manos

Gastón Olveira, golero de Olimpia de Paraguay
PARAGUAY

El golero uruguayo que se nacionalizó paraguayo y sueña con jugar el Mundial 2026

Luis Suárez
URUGUAYO

El estado de las piernas de Luis Suárez tras 21 años de carrera profesional y el calendario de la Leagues Cup para Inter Miami, donde no podrá jugar

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos