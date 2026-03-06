"Reuniones muy intensas": presidenta del INAU aseguró que están trabajando para que las familias amigas puedan adoptar

La presidente del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay ( INAU ), Claudia Romero , reveló que desde la institución están trabajando para que las familias amigas puedan tener la opción de adoptar "en el caso de que lo quieran y de que el niño, niña o adolescente así lo desee".

La familia amiga es una iniciativa del INAU que busca que todos los menores puedan "ejercer su derecho a vivir en familia cuando existen impedimentos para hacerlo con la familia de origen" .

"Se trata de convocar a familias solidarias que reciban en forma transitoria al niño, niña o adolescente hasta que pueda regresar a su familia de origen, o hasta que se encuentre una solución familiar definitiva , a través de una familia inscripta en el Registro Único de Aspirantes a la Adopción (RUA)", explica la página web de la institución.

Estas familias, bajo la ley actual, no pueden estar inscriptas en el Registro Único de Adopciones y no pueden adoptar, salvo casos excepcionales .

En este marco y según explicó Romero en entrevista con el programa Desayunos Informales (Canal 12), con un equipo de trabajo están "analizando la normativa" con respecto a las adopciones y los derechos de los niños para plantear algunas "modificaciones", entre ellas la referente a las familias amigas.

"Uno de los cambios que se propone y uno de los elementos que se está discutiendo en el seno de estos grupos que están apoyando cambios en la normativa es que quizás las familias de acogida —llamadas amigas—, después de convivir determinado tiempo, puedan tener la opción de ser una familia adoptante en el caso de que lo quieran y de que el niño, niña o adolescente así lo desee", explicó.

De acuerdo con la presidente del INAU, actualmente mantienen "reuniones muy intensas" para avanzar en esta iniciativa, como también en otras.

"La idea es que estos cambios normativos se puedan proponer en un tiempo no muy lejano. Después será de análisis en el Parlamento la aprobación o no de esos cambios que se proponen", cerró.