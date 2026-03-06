Inumet pronosticó cómo será el otoño en Uruguay y estimó que temperaturas podrían estar "por encima de lo normal"

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) informó cómo estará el tiempo durante este otoño 2026 , que iniciará dentro de dos viernes y tendrá una extensión de más de 92 días hasta la llegada del invierno.

La estación de las hojas caducas iniciará el viernes 20 de marzo a las 11:46 en Uruguay y tendrá una duración de 92 días, 17 horas y 38 minutos.

Antes de informar como estarán las tendencias climáticas de marzo, abril y mayo, el Inumet recordó que durante el verano "gran parte del país recibió precipitaciones por debajo de lo normal , especialmente el suroeste y oeste ".

Por otra parte, el Inumet aseguró que durante este verano una situación contraria se generó en "algunas zonas del norte y noreste del país ", las cuales "recibieron precipitaciones normales y por encima de lo normal ".

"Con respecto a la temperatura, estuvo por encima de lo normal en todo el territorio", según el organismo oficial del tiempo. "El trimestre pasado el fenómeno Enos estuvo en su fase fría, es decir La Niña" y ahora "estamos dejando atrás esta fase", por lo que "se espera que en el otoño e invierno de 2026 se consolide y se mantenga la fase neutra del fenómeno", afirmó el Inumet.

En cuanto a los departamentos del norte como Artigas, Salto y Rivera se espera que "las precipitaciones se ubiquen por debajo de lo normal o normal". Mientras que en el suroeste, en departamentos como Colonia, San José y Soriano "hay mayor probabilidad de lluvias por encima de lo normal o normal".

"Para el resto del país, no existe un sesgo significativo, por lo que se le asigna igual probabilidad a los tres terciles", aclaró el instituto. "Por el otro lado, para la temperatura medias, las tendencias señalan mayor probabilidad a que se ubiquen por encima de lo normal en todo el país durante el trimestre", sentenció Inumet.