Déficit hídrico reduce reservas en Minas y Solís de Mataojo: OSE exhorta a uso responsable del agua

La OSE , empresa que suministra el agua potable, alertó que el déficit hídrico de la zona centro sur del Uruguay generó que se reduzcan las reservas en Minas y Solís de Mataojo en Lavalleja , por lo que exhortó a la población a utilizar "un uso responsable del recurso" .

La empresa pública pidió este martes evitar "consumos no esenciales" como por ejemplo "el lavado de veredas, patios y vehículos, el riego y el llenado de piscinas".

"La persistente falta de precipitaciones provocó un descenso sostenido en los cursos de agua y embalses que funcionan como fuente de suministro", explicó el organismo en un comunicado, en el que también detalló que "de momento, el servicio de agua potable se mantiene con normalidad en ambas localidades " de este departamento.

AGUA Diferente a 2023 pero con "luces amarillas": la falta de lluvias que obliga a OSE a extremar recaudos para el otoño

"La reducción del consumo resulta fundamental para contribuir a la preservación de las reservas y sostener el abastecimiento mientras persistan las actuales condiciones climáticas", sentenció OSE, quien "continuará monitoreando" y "adoptará las medidas necesarias" para preservar el agua.

Desde de noviembre se vienen implementando una serie de medidas para mantener operativo el embalse del arroyo San Francisco, principal fuente de agua de la ciudad de Minas. "Al llegar a nivel cero de rebalse, ahí iniciamos una operativo que consiste en poner en servicio nuestra planta de respaldo en Paso Campanero para ir gradualmente restando aportes desde el arroyo San Francisco", contó el gerente regional de la OSE, Eduardo Liard.

El objetivo es sumar "aportes desde el Santa Lucía Grande" que es "la segunda fuente de abastecimiento para este tipo de contingencias", afirmó el gerente de OSE el pasado viernes.

"Lo que hacemos es llevar agua que no llega por cañerías a zonas abastecidas por el San Francisco mediante camión cisterna. En este momento estamos descargando en el depósito de Las Delicias y en el de Barrio España (de Minas)", agregó. La OSE mantiene conversaciones con el Ejército Nacional y con la Intendencia de Lavalleja por el tema.

Las "luces amarillas" del agua potable en el área metropolitana

-ine6659-jpg..webp Represa Paso Severino en Florida Inés Guimaraens

La situación hídrica del agua metropolitana termina el verano con luces amarillas, aunque de menor intensidad que la crisis hídrica de 2023. Los informes meteorológicos señalan que las lluvias dejarán de estar por debajo de las esperadas para el período, pero el déficit que se arrastra hace que el agua no corra como debería por lo seco que están los suelos.

Actualmente, OSE está manejando los caudales del río con el objetivo de estirar al máximo las reservas. La represa de Paso Severino (con capacidad para 67 millones de m3) tenía 37 millones de m3 este lunes y el consumo promedio estos días estuvo en 630 mil m3. Hace un mes, el 3 de febrero, las reservas estaban en 46,8 millones de m3, de acuerdo con datos de OSE revisados a diario por El Observador.

A estos números, debe sumarse el agua dulce disponible en la represa de Canelón Grande, que es de menor tamaño, y que este lunes estaba 48 centímetros (22,24 metros) por debajo de la cota de rebalse (22,72 metros). OSE no informa la cantidad de reservas en m3 de esta represa.

Como estrategia de manejo de los caudales por la falta de lluvias en el sur –que llevaron al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a declarar la emergencia agropecuaria en gran parte de la zona, incluida la cuenca del Santa Lucía– en febrero OSE aumentó el trasvase de agua bruta desde aguas abajo de Aguas Corrientes para mantener las reservas en Paso Severino. Eso provocó que los valores del índice de trihalometanos estuvieran por encima del valor máximo permitido, ya que esa agua tiene más bromuros, tal como informó El País.

“Esta situación podrá mantenerse hasta tanto se registren precipitaciones significativas en la cuenca del río Santa Lucía”, dice el informe, que motivó críticas de la oposición aunque el MSP aseguró que el agua sigue siendo potable y segura.

Respecto a lo que ocurrirá en los próximos tres meses, este lunes el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publicó que se esperan “condiciones de climatología”, esto quiere decir que no hay sesgos sobre la probabilidad de que se produzcan más o menos lluvias respecto a la media histórica, ya que otorga un 33% a cada una de las posibilidades.