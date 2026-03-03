Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
muy nuboso
Miércoles:
Mín  22°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / PRECIOS FRONTERIZOS

La brecha de precios entre Salto y Concordia volvió a ampliarse y llegó a 40% en enero

La brecha de precios con Argentina vuelve a crecer, aunque sigue lejos de los máximos históricos

3 de marzo 2026 - 15:42hs
image

En enero, comprar en Salto volvió a ser sensiblemente más caro que cruzar el puente hacia Concordia. La diferencia de precios alcanzó el 40,2%, según el último Informe del Índice de Precios Fronterizos (IPF) que elabora la Universidad Católica del Uruguay.

El indicador compara el costo de una canasta representativa de 60 bienes en ambas ciudades y mostró un aumento de la brecha respecto a noviembre. El movimiento respondió, en parte, a la dinámica cambiaria: mientras el tipo de cambio en Argentina subió 4,4% en el período, en Uruguay cayó 3,2%. Aunque la inflación interanual argentina (32,2% en la región pampeana) sigue muy por encima de la uruguaya (3,46%), el efecto cambiario terminó encareciendo relativamente la canasta en el lado uruguayo.

Si se observa la evolución histórica del indicador, el 40% registrado en enero se ubica claramente por debajo de los máximos alcanzados en años recientes, cuando la brecha llegó a superar holgadamente el 100% en distintos momentos de la serie. No obstante, se trata del nivel más alto desde setiembre de 2024. En ese contexto, si bien la diferencia aumentó respecto a la última medición, el registro actual sigue siendo relativamente bajo en comparación con los picos observados en la frontera en períodos anteriores.

Más noticias
Exportaciones de bienes uruguayos

Exportaciones de bienes tuvieron crecimiento de 8% en los primeros dos meses del año

las conclusiones de la reunion entre las autoridades de basf y el gobierno: manifestaron su voluntad y decision de quedarse operando en uruguay
BASF

Las conclusiones de la reunión entre las autoridades de BASF y el gobierno: "Manifestaron su voluntad y decisión de quedarse operando en Uruguay"

Sin título

Alimentos, el mayor peso en la brecha

La división de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas —que explica casi la mitad del índice— registró una diferencia de 38%. Más de un tercio de los productos relevados presentó brechas superiores al 50% y dos artículos superaron el 100%. Solo el jamón cocido y el polvo de hornear mostraron precios promedio más bajos en Salto.

Vino y cigarrillos amplían la distancia

En Bebidas Alcohólicas y Tabaco la brecha fue de 52%. El vino lideró con una diferencia de 107%, seguido por los cigarrillos (62%) y la cerveza (25%), mientras que el whisky mostró una distancia menor, de 5%.

Combustibles y el efecto del IMESI

En Transporte y Combustibles, la nafta súper presentó una brecha de 25,6%. Sin el descuento del IMESI, la diferencia ascendería a 74%. El gasoil mostró una distancia de 8,2% y en neumáticos prácticamente no se observaron diferencias relevantes.

Comer afuera y productos de cuidado personal

Las comidas fuera del hogar registraron una diferencia promedio de 74%, con brechas significativas en refrescos, hamburguesas y pizzetas. En Bienes Diversos, la distancia fue de 56%, destacándose el desodorante con una brecha superior al 100%.

El informe concluye que, pese a las mayores tasas de inflación en Argentina, la brecha volvió a ampliarse en enero, explicada parcialmente por la evolución del tipo de cambio en ambos países, lo que dejó a la canasta relativamente más cara en Salto que en Concordia.

Temas:

brecha de precios Precios Concordia UCU salto precios

Seguí leyendo

Las más leídas

Astesiano, Javier García y el excomandante en jefe de la Armada: nueva lista de citaciones para la investigadora sobre las patrulleras oceánicas de Cardama
PARLAMENTO

Astesiano, Javier García y el excomandante en jefe de la Armada: nueva lista de citaciones para la investigadora sobre las patrulleras oceánicas de Cardama

El presidente Yamandú Orsi. Archivo
ENCUESTA

"No tenemos buenas noticias para el presidente": la nueva encuesta de Cifra sobre la gestión de Yamandú Orsi

Atarazana y sede del apostadero naval español
CIUDAD

Al rescate de la Ciudad Vieja: cómo recuperar el barrio, cuatro edificios a restaurar y dos ejemplos a seguir

El discurso de Orsi ante la Asamblea General
PRIMER AÑO DE GOBIERNO

"Mi compromiso es la constancia, no los gestos grandilocuentes": el discurso de Orsi en la Asamblea General a un año de su gobierno

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos