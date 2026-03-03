La brecha de precios entre Salto y Concordia volvió a ampliarse y llegó a 40% en enero

En enero, comprar en Salto volvió a ser sensiblemente más caro que cruzar el puente hacia Concordia. La diferencia de precios alcanzó el 40,2% , según el último Informe del Índice de Precios Fronterizos (IPF) que elabora la Universidad Católica del Uruguay.

El indicador compara el costo de una canasta representativa de 60 bienes en ambas ciudades y mostró un aumento de la brecha respecto a noviembre. El movimiento respondió, en parte, a la dinámica cambiaria: mientras el tipo de cambio en Argentina subió 4,4% en el período, en Uruguay cayó 3,2%. Aunque la inflación interanual argentina (32,2% en la región pampeana) sigue muy por encima de la uruguaya (3,46%), el efecto cambiario terminó encareciendo relativamente la canasta en el lado uruguayo.

Si se observa la evolución histórica del indicador, el 40% registrado en enero se ubica claramente por debajo de los máximos alcanzados en años recientes, cuando la brecha llegó a superar holgadamente el 100% en distintos momentos de la serie. No obstante, se trata del nivel más alto desde setiembre de 2024. En ese contexto, si bien la diferencia aumentó respecto a la última medición, el registro actual sigue siendo relativamente bajo en comparación con los picos observados en la frontera en períodos anteriores.

La división de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas —que explica casi la mitad del índice— registró una diferencia de 38%. Más de un tercio de los productos relevados presentó brechas superiores al 50% y dos artículos superaron el 100%. Solo el jamón cocido y el polvo de hornear mostraron precios promedio más bajos en Salto.

Vino y cigarrillos amplían la distancia

En Bebidas Alcohólicas y Tabaco la brecha fue de 52%. El vino lideró con una diferencia de 107%, seguido por los cigarrillos (62%) y la cerveza (25%), mientras que el whisky mostró una distancia menor, de 5%.

Combustibles y el efecto del IMESI

En Transporte y Combustibles, la nafta súper presentó una brecha de 25,6%. Sin el descuento del IMESI, la diferencia ascendería a 74%. El gasoil mostró una distancia de 8,2% y en neumáticos prácticamente no se observaron diferencias relevantes.

Comer afuera y productos de cuidado personal

Las comidas fuera del hogar registraron una diferencia promedio de 74%, con brechas significativas en refrescos, hamburguesas y pizzetas. En Bienes Diversos, la distancia fue de 56%, destacándose el desodorante con una brecha superior al 100%.

El informe concluye que, pese a las mayores tasas de inflación en Argentina, la brecha volvió a ampliarse en enero, explicada parcialmente por la evolución del tipo de cambio en ambos países, lo que dejó a la canasta relativamente más cara en Salto que en Concordia.