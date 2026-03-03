Diego Aguirre: el compromiso de Matías Arezo, la valoración del "muy buen plantel" que armó Peñarol y el "vinito" que tomó el día posterior al clásico ganado ante Nacional

El entrenador de Peñarol Diego Aguirre habló este martes en conferencia de prensa en Los Aromos dos días después del triunfo de su equipo ante Nacional por la cuarta fecha del Torneo Apertura, en una victoria muy especial porque se dio en el Gran Parque Central.

"Muy contento, dije que era algo pendiente y por suerte pasó, más allá de la situación o alegría personal, muy por encima está el significado del triunfo para quedar primeros en el campeonato y que este comienzo de año sea bueno. También potenció este triunfo haber ganado el clásico de la Supercopa y entonces hace que el comienzo del año sea bueno. A trabajar con un poco más de tranquilidad buscando, sin ninguna duda, que el equipo vaya mejorando y el objetivo a mediano plazo que sea cuando juguemos Libertadores podamos tener a todo el plantel y un mejor juego ", comenzó diciendo Aguirre en la conferencia.

"Al estar tanto tiempo y en diferentes etapas, te quedan esos recuerdos, esos momentos, pero lo importante es lo de ahora, el presente, lo que nos suma, que evitamos un momento de dificultad si no hubiéramos ganado. Hoy lo podemos disfrutar bastante y hacer que este comienzo de año pueda seguir por la senda de los triunfos. Más allá de haber ganado este clásico, lo importante es el objetivo de ganar el Apertura y poder pasar la fase de la Copa, en eso tenemos que estar centrados porque eso va a ser bueno o malo este inicio del año", le contestó a un periodista que comenzó a evocar sus victorias clásicas del 8 contra 11 y otros logros de Aguirre ante Nacional.

Los elogios para el Indio Fernández

20260301 Roberto Fernández de Peñarol va al piso contra Camilo Cándido de Nacional por el Torneo Apertura Roberto Fernández de Peñarol va al piso contra Camilo Cándido de Nacional por el Torneo Apertura FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Consultado cuándo fue que decidió que el Indio Roberto Fernández fuera titular ante Nacional, Aguirre respondió: "Antes de que llegara".

"Había jugado un partido con Godoy Cruz, lo hablé con él, llegó con unas ganas bárbaras y apostás a la jerarquía del jugador. Un jugador de estos no precisa adaptación, llegan, juegan y juegan bien. Contento por esa última incorporación que nos da cantidad de posibilidades y hace que tangamos hoy un plantel muy competitivo, un plantel que va a estar creo que muy bien para los momentos decisivos que vamos a tener que enfrentar". Fue la primera vez en la conferencia que Aguirre se refirió al plantel que se terminó de conformar.

¿La línea de tres volantes llegó para quedarse? "Eso no va a ser posible, nos expulsaron a Eric Remedi que está suspendido pero es una posibilidad de que podamos hacerlo, nos la da el plantel que tenemos la posibilidad de poder manejar dos sistemas con la línea de tres zagueros o la de cuatro, y lo vamos a seguir trabajando y mejorando para que sea opción durante un partido el cambio de sistema, con los mismos hombres".

Sobre la ausencia de Nicolás López, Aguirre dijo: "No sé si me sorprendió o no. Nos preparamos por si jugaba o por si no jugaba Nicolás López, porque también estaba la información de que no jugara. Después buscaron otra alternativa, pero no era problema nuestro. Nosotros estábamos prontos para cualquier alternativa de ellos, manejamos la situación de que pudiera jugar él o (Gonzalo) Carneiro, mantuvimos la línea defensiva con un planteamiento un poco más cauteloso, manejando los tiempos, aprovechando las oportunidades. Pero nuestra idea era la de ganar el partido, pero desde el manejo de los tiempos y el aprovechamiento de nuestras posibilidades".

El elogio a Washington Aguerre

WhatsApp Image 2026-03-03 at 14.20.51

"Washington Aguerre no tuvo prácticamente atajadas, no hubo situaciones claras, no recuerdo ninguna, más allá del tiro de López que sacó, pero no importa eso porque trasmitió mucha seguridad sin grandes atajadas y a la hora de cortar centros y manejar los tiempos; estoy contento por él", manifestó la Fiera.

"En la conferencia puedo decir que tengo dudas, pero tal vez no las tenga. Despisté un poco, no fue una mentira. Habíamos jugado así el clásico de la Supercopa un mes antes y nos había resultado, ahora fuimos por ese camino apostando a ser un poquito más cautelosos, ir controlando las posibilidades que presentaba Nacional con opciones muy buenas. Se fue dando el partido y en las oportunidades que tuvimos pudimos aprovechar esa última. Habíamos tenido antes dos situaciones bastante claras de gol y por suerte esa última entró que hoy nos hace estar disfrutando el momento", manifestó.

Aguirre explicó por qué pesa más, en su cargo como entrenador, el dolor de una derrota clásica que el disfrute de un triunfo contra Nacional: "No es proporcional, es por la responsabilidad que sentís. Ganás y está bien, ganaste, pero no es que lo disfrutás tanto. Cuando perdés, te sentís responsable, por todo el grupo que te rodea, verlos a todos tristes, a tu familia, a la gente por la calle y de alguna forma te sentís responsable. Te duele más eso. Ahora que disfruten, porque es mucho más duro lo que sentís cuando perdés que cuando ganás".

"La Copa es una obsesión, pero todavía falta. No es momento de pensar, falta un mes, tenemos mucho trabajo inmediato y lo siguiente es Danubio y luego iremos tratando de ganar estos puntos por el valor que tiene el Apertura. La estamos mirando, va a ver un sorteo que nos va a poner en clima, pero queda un tiempito para eso".

El destaque para Leonardo Fernández

20260301 Leonardo Fernández Peñarol Nacional Torneo Apertura 2026. Foto: Gastón Britos/Focouy Leonardo Fernández Foto: Gastón Britos/Focouy

Sobre Leonardo Fernández, que ante Nacional celebró 100 partidos con la camiseta de Peñarol con la que aportó 36 goles y 35 asistencias, Aguirre dijo: "Los números hablan por sí solos, son tremendos números, ojalá que sigan creciendo en goles, asistencias y campeonatos para poder culminar este año con los logros que queremos. Tuvo momentos increíbles, extraordinarios, por encima de lo normal. Luego, el equipo y él tuvimos altibajos y no pudo alcanzar en algunos partidos lo que había hecho anteriormente. Pero es una pieza importantísima, tremendo jugador y cuando él funciona hace todo más fácil. El otro día tuvo una o dos asistencias perfectas y fueron las jugadas más claras del equipo. Cuando él aparece, aparecen cosas buenas del equipo".

"Lo veo muy comprometido": su mirada al momento de Matías Arezo

20260301 Peñarol Nacional Matías Arezo Torneo Apertura 2026, gol festejo. Foto: Gastón Britos/Focouy Matías Arezo Foto: Gastón Britos/Focouy

Luego le preguntaron por el gran momento de Matías Arezo y si lo veía con chances de poder volver a ser convocado a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa: "En la selección no lo sé, pero está mostrando un gran nivel y ojalá se le pueda dar. Creo que ha tenido rendimientos buenísimos, está con mucha confianza, cosa importante para un goleador, está con una madurez enfrentando este momento, este año nuevamente con Peñarol, lo veo muy comprometido, como que no quiere que sea un año más sino un año importante donde pueda dejar su huella".

"Lo que dijo el jugador es normal, no pasa nada, está bien, algunas cosas que se dicen son hasta graciosas, está bien, no le doy importancia y no voy por ese lado", expresó Aguirre sobre los dichos de Lucas Rodríguez, volante de Nacional, que molestaron a algunos jugadores de Peñarol en la previa.

"Sí que me sorprendió, esto es verdad, que hubiera tanto favoritismo a favor de Nacional, cuando desde mi punto de vista no había argumentos. Podía haber la localía, sí, pero ¿qué más? Nosotros no veníamos jugando bien, pero Nacional tampoco. Por un tema de historia, de lo que es Peñarol me pareció demasiado volcada la balanza de toda la prensa a favor de Nacional, pero la próxima lo van a pensar un poco más", agregó.

Los retornos de Eduardo Darias y Abel Hernández: para cuándo vuelven

"Eduardo Darias muy bien, también apostando a la recuperación de él, que va a ser tremendo refuerzo, ya lo muestra cuando juega y está loco por jugar. Si no está para este partido, va a estar para el próximo. Nosotros tenemos el objetivo de abril de la Copa donde queremos estar con todos, van a tener minutos él y Abel (Hernández) antes, van a estar bien, lo que hace a Peñarol un equipo con muy buen plantel. Se había generado alguna duda, pero ahora que estamos recuperando jugadores tenemos variantes, puede jugar uno u otro. Cuando haya doble competencia, van a jugar otros jugadores y vamos a competir perfectamente porque tenemos muy buen plantel", remarcó el DT.

Consultado sobre su próximo rival, Danubio (sábado, hora 20.30 Campeón del Siglo): "Estamos un poco con la euforia del clásico, hoy nos reencontramos y hay un clima de alegría o alivio porque esos partidos te marcan. Pero mi responsabilidad es que el equipo no se relaje, que le dé la misma importancia al partido con Danubio que en puntos vale lo mismo que un clásico, es un rival muy difícil, juega bien y tenemos que estar al máximo".

"El día libre no hice nada, descansé tranquilo, en casa, fue una semana muy tensionante, te vas involucrando, llega el partido, te aflojás, y no hice nada. Tomé un vinito anoche. Pero disfruté el momento en familia", reveló.

"Estoy contento por los que llegaron, algunos que pensamos que podían llegar no se pudo dar, por lo que le doy mucho valor al plantel que tenemos. No se olviden de que en junio hay otro período de pases y si falta alguna cosa, la haremos. Para esta etapa estamos muy bien, los rendimientos avalan a los jugadores que hemos traído. Se habló mucho de (Lucas) Ferreira, (Franco) Escobar pudo jugar y lo hizo bien, (Diego) Laxalt está mejorando, pudo debutar Mauricio Lemos, lo del Indio ni hablar y son nombres importantes. De a poco vamos encontrando que el equipo mejore, no es fácil encontrar un funcionamiento porque el Indio tuvo tres entrenamientos, Mauricio Lemos debutó al final y se necesita un poco de tiempo para que los jugadores se conozcan y conecten. Hay que aprovechar cada partido para seguir mejorando y creciendo de modo tal de llegar a la Copa en el mejor nivel", concluyó la Fiera. En esa conclusión se volvieron a unir dos temas: el plantel que armó Peñarol y la apuesta a pasar el grupo en la Copa Libertadores.