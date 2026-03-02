¿Qué dijo Lucas Rodríguez? Las expresiones del volante de Nacional que calentaron la previa del clásico, y la molestia que le generó a los futbolistas de Peñarol

Leonardo Fernández de Peñarol ante Lucas Rodríguez de Nacional por el Torneo Apertura

Luego del triunfo de Peñarol ante Nacional en el Gran Parque Central, por la cuarta fecha del Torneo Apertura, el delantero aurinegro Matías Arezo expresó su malestar por las expresiones de Lucas Rodríguez , volante tricolor, previo al clásico del domingo sobre el funcionamiento del equipo dirigido por Diego Aguirre.

Esto dijo Arezo, luego del triunfo de Peñarol en el GPC: "Escuchamos cosas en la semana que no nos gustaron, hablaron de una forma de nosotros que no era necesaria . El equipo demostró que puede jugar y para lo que está".

Diego Aguirre fue consultado sobre estas expresiones y le restó importancia. Dijo que no escucha ni entra en polémicas.

¿Qué dijo Lucas Rodríguez? En una entrevista que brindó el domingo 22, tras el triunfo de Nacional ante Progreso en Durazno, explicó que su equipo estaba trabajando muy bien, y reconoció que no le estaba sale todo lo que entrenaban con Jadson Viera.

Luego apuntó: "El grupo está muy bien. Debemos estar tranquilos. Somos los campeones. Tenemos que jugar como campeones. A veces no es fácil, porque los equipos no nos salen a jugar".

Y finalmente, consultado sobre el clásico y el rival, el futbolista brindó esta respuesta que fue la que molestó a los aurinegros:

Consultado, ¿pensás que Peñarol le va a salir a jugar en el Parque?, su respuesta fue: "No, no creo. El estilo de Peñarol tampoco es salir mucho a jugar. Vamos a ver".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Sport890/status/2025413942269403543&partner=&hide_thread=false LUCAS RODRÍGUEZ SOBRE EL CLÁSICO: "EL GRUPO ESTÁ MUY BIEN. SOMOS LOS CAMPEONES, TENEMOS QUE JUGAR COMO CAMPEONES. ESTAMOS TRANQUILOS" https://t.co/u4AMnV8MkX a través de @YouTube



@RodriVazquez95 desde el Landoni de Durazno. pic.twitter.com/B1IuMc5Tfu — Sport 890 (@Sport890) February 22, 2026

Estas expresiones generaron una enorme incomodidad en el vesutario aurinegro, que utilizaron como motivación este domingo en el GPC, en el que lograron un gran triunfo que los dejó primero en la tabla de posiciones del Torneo Apertura.