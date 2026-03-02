Dólar
El Observador / Fútbol / CLÁSICO

¿Qué dijo Lucas Rodríguez? Las expresiones del volante de Nacional que calentaron la previa del clásico, y la molestia que le generó a los futbolistas de Peñarol

En la semana previa al clásico, el volante de Nacional, Lucas Rodríguez, habló sobre el juego de Peñarol y los futbolistas aurinegros utilizaron como combustible para motivarse para el partido del domingo

2 de marzo 2026 - 8:45hs
Leonardo Fernández de Peñarol ante Lucas Rodríguez de Nacional por el Torneo Apertura

Leonardo Fernández de Peñarol ante Lucas Rodríguez de Nacional por el Torneo Apertura

FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Luego del triunfo de Peñarol ante Nacional en el Gran Parque Central, por la cuarta fecha del Torneo Apertura, el delantero aurinegro Matías Arezo expresó su malestar por las expresiones de Lucas Rodríguez, volante tricolor, previo al clásico del domingo sobre el funcionamiento del equipo dirigido por Diego Aguirre.

Diego Aguirre fue consultado sobre estas expresiones y le restó importancia. Dijo que no escucha ni entra en polémicas.

¿Qué dijo Lucas Rodríguez? En una entrevista que brindó el domingo 22, tras el triunfo de Nacional ante Progreso en Durazno, explicó que su equipo estaba trabajando muy bien, y reconoció que no le estaba sale todo lo que entrenaban con Jadson Viera.

Luego apuntó: "El grupo está muy bien. Debemos estar tranquilos. Somos los campeones. Tenemos que jugar como campeones. A veces no es fácil, porque los equipos no nos salen a jugar".

Y finalmente, consultado sobre el clásico y el rival, el futbolista brindó esta respuesta que fue la que molestó a los aurinegros:

Consultado, ¿pensás que Peñarol le va a salir a jugar en el Parque?, su respuesta fue: "No, no creo. El estilo de Peñarol tampoco es salir mucho a jugar. Vamos a ver".

Estas expresiones generaron una enorme incomodidad en el vesutario aurinegro, que utilizaron como motivación este domingo en el GPC, en el que lograron un gran triunfo que los dejó primero en la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

