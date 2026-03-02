Los dos grandes rubros en los que salió fortalecido Peñarol tras ganar en el Gran Parque Central: el liderazgo de Diego Aguirre y la revalorización del mercado de pases

Peñarol ganó mucho más que un clásico este domingo en el Gran Parque Central. Ganó Diego Aguirre sobre Jadson Viera, por amplio margen. Ganó Matías Arezo sobre Maximiliano Gómez, en una tendencia que se reitera. Ganó Nahuel Herrera sobre Julián Millán. Ganó la creatividad de Leonardo Fernández sobre un Nacional que colectivamente no tiene la menor idea de a lo que juega. Y hasta ganó Peñarol en el azaroso factor lesiones porque el que tuvo que salir fue Sebastián Coates y tras varias partidos, el aurinegro lució sano.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Pero más allá de la tabla, el golpe de Peñarol ante Nacional es resonante . Muy resonante.

Por cómo fortalece el triunfo a Peñarol y cómo lo golpea a Nacional que en una semana sufrió dos golpes durísimos en la interna del plantel.

ANÁLISIS La convicción de Diego Aguirre, el apagón de Jadson Viera, la preocupación de Nacional y el nuevo mapa que encontró Peñarol

PEÑAROL "Importante y merecida": el análisis de Diego Aguirre sobre la victoria clásica de Peñarol sobre Nacional en el Gran Parque Central

El liderazgo de Diego Aguirre

20260301 Diego Aguirre primer triunfo clásico en el Gran Parque Central como entrenador Torneo Apertura 2026. Foto: Gastón Britos/Focouy Diego Aguirre Foto: Gastón Britos/Focouy

Una vez más, en otro clásico, el gran ganador vuelve a ser Diego Aguirre.

La Fiera se vistió de estratega y goleó a Jadson Viera. Jugó a defender, le cerró todos los caminos, lo atacó desnudando sus falencias y cuando se lo quisieron llevar de pesado con pelotazo limpio a Maxi Gómez, cerró el partido a tranque y puntazo para arriba.

Aguirre siempre enfoca los comienzos de temporada con una mira muy clara: llegar a abril para el comienzo de la Copa Libertadores con el plantel sano, con niveles físicos equiparados dentro del plantel y con un buen nivel futbolístico de titulares y los suplentes que pueden ser claves a la hora de ingresar.

Como el año pasado, el clásico cayó en las primeras fechas y se transformó en un objetivo en sí mismo.

Peñarol abrió el 2026 igual que como terminó el 2025: diezmado físicamente.

Maximiliano Olivera y Franco Escobar mejoraron y llegaron a jugar el partido, pero no pudieron ser titulares.

Eduardo Darias y Lucas Hernández siguen afuera por una lesiones musculares.

Abel Hernández se recupera de una lesión importante en la rodilla.

Javier Cabrera, Tomás Olase y Germán Barbas siguen el curso de su recuperación por lesiones sufridas el año pasado.

Peñarol no está completo pero está en subida en cuanto a la aportación de sus jugadores.

Y mucho tiene que ver en eso el liderazgo que ejerce Aguirre con su cuerpo técnico.

El período de pases de Peñarol se revaloriza

Roberto Fernández llegó, fue titular y sin brillar, ni mucho menos, jugó un partido aceptable, con gran despliegue físico.

20260301 Roberto Fernández de Peñarol va al piso contra Camilo Cándido de Nacional por el Torneo Apertura Roberto Fernández de Peñarol va al piso contra Camilo Cándido de Nacional por el Torneo Apertura FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Mauricio Lemos debutó dando una mano como volante central.

Diego Laxalt no tuvo un buen ingreso, pero ya en la forma de pasar la pelota demuestra un potencial por encima de la media.

Se logró retener a Matías Arezo, un jugador que en cada acción demuestra su compromiso con el club y por qué hoy es el mejor delantero del fútbol uruguayo.

20260301 Matías Arezo gol Peñarol Nacional clásico Gran Parque Central. Foto: Gastón Britos/Focouy Matías Arezo Foto: Gastón Britos/Focouy

Lucas Ferreira fue una gran incorporación.

20260301 Maximiliano Gómez de Nacional ante Lucas Ferreira de Peñarol por el Torneo Apertura Maximiliano Gómez de Nacional ante Lucas Ferreira de Peñarol por el Torneo Apertura FOTO: Gaston Britos/FocoUy

Washington Aguerre fue decisivo con una atajada sobresaliente y una enorme seguridad para cortar centros y jugar en largo con los pies. Fue figura.

El período de pases que hizo Peñarol fue lento y tenso. La llegada del jugador más anunciado, Nicolás Vallejo, jamás se concretó.

Pero ahora, viendo cómo Nacional perdió a dos de sus figuras como Christian Oliva y Julián Millán sin posibilidad de recambiarlos, las movidas que hizo Peñarol se potencian.

A Aguirre le quedó un plantel con recambios en todas las posiciones que se verá fortalecido cuando Laxalt crezca, Darias y Hernández vuelvan y se recupere la Joya Hernández.

Un equipo titular fuerte y un equipo suplente fuerte. Lo que quiere Aguirre.

Nacional, que ganó la Liga AUF Uruguaya 2025 por la profundidad de recursos de su plantel -y está demostrado por lo que está haciendo Jadson Viera- por la enfermería en que se transformó Peñarol, la va a tener muy complicada.

La dirigencia se encachiló con Maximiliano Silvera para responderle a Peñarol la contratación de Léo Coelho en 2023. Miraron más el efecto mediático que el peso que cargaron sobre la espalda del delantero que en dos clásicos ya erró dos goles imposibles. Y allá lo dejaron ir a Christian Ebere. Inconcebible.

Ahora será problema de Nacional ver cómo sustituye a Oliva y Millán mientras Peñarol tiene un mes para preparar lo que más obsesiona a su entrenador: ser competitivo en Copa Libertadores.