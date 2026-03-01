Dólar
El Observador / Fútbol / CLÁSICO

La lesión de Sebastián Coates, la frustración tras el clásico que Nacional perdió frente a Peñarol y la pérdida de Julián Millán

El capitán de Nacional, Sebastián Coates, habló tras la derrota que Nacional sufrió ante Peñarol y sobre su lesión

1 de marzo 2026 - 23:01hs
Agustín Rogel ingresó por Sebastián Coates, lesionado, en Nacional ante Peñarol por el Torneo Apertura

FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Sebastián Coates se retiró lesionado a los 24 minutos y tras el partido que Nacional perdió ante Peñarol en el Gran Parque Central, respondió en conferencia de prensa.

Sobre su lesión: “Sentí una molestia en el posterior. Ahora me haré los estudios para saber qué sucedió”.

Sobre la derrota: “Nos duele perder ante cualquier rival. Queda mucho campeonato. Esto recién arranca y el año será largo. Ahora tenemos que descansar y preocuparnos por el partido que viene”.

20260301 Sebastián Coates debió ir a hablar con los hinchas de Nacional previo al inicio del clásico ante Peñarol por el Torneo Apertura
Frente a la consulta de si Peñarol lo ganó desde su planteamiento defensivo: “En el primer tiempo estuvimos bastante bien con la pelota y pudimos generar un poco más. Ellos estuvieron bien parados. En el segundo tiempo entramos en la locura. Dejamos espacios. Jugamos mucho en largo. Ellos encontraron muchas segundas pelotas y empezaron a crecer. Tuvieron una y después el gol”.

Matías Arezo de Peñarol festeja su gol ante Nacional por el Torneo Apertura
APERTURA

Nacional 0-1 Peñarol: un triunfo de los que perduran en el tiempo, con un nuevo gol de Matías Arezo y la punta del Torneo Apertura para el carbonero

Los hinchas de Nacional encienden bengalas y se suben al tejido minutos antes del inicio del partido
CLÁSICO

Los hinchas de Nacional demoraron el inicio del clásico ante Peñarol en el Gran Parque Central y los albos se exponen a sanciones

¿Cuánto pierden con la salida de Julián Millán? “Ojalá que le vaya muy bien. Se lo merece. Para nosotros fue una pieza importante en el torneo del año pasado. Vamos a tratar de suplirlo de la mejor manera”.

Respecto a la frustración durante el partido cuando no consiguen lo que buscan, dijo: “Es normal. Son momentos de los partidos. Durante la semana entrenamos una cosa y a veces no sale. Tenemos que aprender a tener más paciencia entre nosotros y de plasmar en la cancha lo que entrenamos en la semana”.

