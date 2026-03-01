La lesión de Sebastián Coates, la frustración tras el clásico que Nacional perdió frente a Peñarol y la pérdida de Julián Millán
El capitán de Nacional, Sebastián Coates, habló tras la derrota que Nacional sufrió ante Peñarol y sobre su lesión
1 de marzo 2026 - 23:01hs
Agustín Rogel ingresó por Sebastián Coates, lesionado, en Nacional ante Peñarol por el Torneo Apertura
FOTO: Gastón Britos/FocoUy
Sebastián Coates se retiró lesionado a los 24 minutos y tras el partido que Nacional perdió ante Peñarol en el Gran Parque Central, respondió en conferencia de prensa.
Sobre su lesión: “Sentí una molestia en el posterior. Ahora me haré los estudios para saber qué sucedió”.
Sobre la derrota: “Nos duele perder ante cualquier rival. Queda mucho campeonato. Esto recién arranca y el año será largo. Ahora tenemos que descansar y preocuparnos por el partido que viene”.
Frente a la consulta de si Peñarol lo ganó desde su planteamiento defensivo: “En el primer tiempo estuvimos bastante bien con la pelota y pudimos generar un poco más. Ellos estuvieron bien parados. En el segundo tiempo entramos en la locura. Dejamos espacios. Jugamos mucho en largo. Ellos encontraron muchas segundas pelotas y empezaron a crecer. Tuvieron una y después el gol”.
¿Cuánto pierden con la salida de Julián Millán? “Ojalá que le vaya muy bien. Se lo merece. Para nosotros fue una pieza importante en el torneo del año pasado. Vamos a tratar de suplirlo de la mejor manera”.
Respecto a la frustración durante el partido cuando no consiguen lo que buscan, dijo: “Es normal. Son momentos de los partidos. Durante la semana entrenamos una cosa y a veces no sale. Tenemos que aprender a tener más paciencia entre nosotros y de plasmar en la cancha lo que entrenamos en la semana”.