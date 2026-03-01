Dólar
El Observador / Fútbol / CLÁSICO

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el triunfo de Peñarol ante Nacional: los aurinegros son los nuevos líderes

El triunfo de Peñarol ante Nacional impactó en la tabla de posiciones; Nacional perdió la gran oportunidad para quedar como líder exclusivo

1 de marzo 2026 - 22:03hs
Gastón Togni de Peñarol ante Camilo Cándido de Nacional por el Torneo Apertura

Gastón Togni de Peñarol ante Camilo Cándido de Nacional por el Torneo Apertura

FOTO: Gastón Britos/FocoUy

El triunfo de Peñarol ante Nacional por 1-0 en el Gran Parque Central generó una reacción inmediata: los aurinegros quedaron primeros en la tabla de posiciones, en la cuarta fecha del Torneo Apertura, y le quitaron a los tricolores ese privilegio.

Con esta victoria, los aurinegros llegaron a su tercer triunfo en cuatro partidos, siete goles a favor y cuatro en contra.

El equipo dirigido por Diego Aguirre igualó a Central Español, que había ganado sus tres primeros encuentros y en esta fecha perdió con Wanderers.

Si este lunes gana Deportivo Maldonado también podrá quedar primero.

Matías Arezo de Peñarol festeja su gol ante Nacional por el Torneo Apertura
APERTURA

Nacional 0-1 Peñarol: un triunfo de los que perduran en el tiempo, con un nuevo gol de Matías Arezo y la punta del Torneo Apertura para el carbonero

Equipo titular de Nacional ante Peñarol en el clásico del Torneo Apertura: Verón Lupi, Coates, Mejía, Maxi Gómez, Maxi Silvera y Millán; agachados: Rodrigo Martínez, Cándido, Pintado, Lucas Rodríguez y Boggio
CLÁSICO

El uno por uno de Nacional ante Peñarol en el Gran Parque Central: un clásico para el olvido, el apagón de Jadson Viera y todos los futbolistas quedaron en deuda

Nacional perdió una gran oportunidad para quedar como único líder. Con siete puntos quedó a dos puntos de Peñarol y de Central Español.

Así está la tabla de posiciones del Torneo Apertura:

