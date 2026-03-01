Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el triunfo de Peñarol ante Nacional: los aurinegros son los nuevos líderes

El triunfo de Peñarol ante Nacional por 1-0 en el Gran Parque Central generó una reacción inmediata: los aurinegros quedaron primeros en la tabla de posiciones, en la cuarta fecha del Torneo Apertura, y le quitaron a los tricolores ese privilegio.
