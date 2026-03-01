Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el triunfo de Peñarol ante Nacional: los aurinegros son los nuevos líderes

Gastón Togni de Peñarol ante Camilo Cándido de Nacional por el Torneo Apertura

El triunfo de Peñarol ante Nacional por 1-0 en el Gran Parque Central generó una reacción inmediata: los aurinegros quedaron primeros en la tabla de posiciones, en la cuarta fecha del Torneo Apertura, y le quitaron a los tricolores ese privilegio.

Con esta victoria, los aurinegros llegaron a su tercer triunfo en cuatro partidos, siete goles a favor y cuatro en contra.

El equipo dirigido por Diego Aguirre igualó a Central Español, que había ganado sus tres primeros encuentros y en esta fecha perdió con Wanderers.

Nacional perdió una gran oportunidad para quedar como único líder. Con siete puntos quedó a dos puntos de Peñarol y de Central Español.

Así está la tabla de posiciones del Torneo Apertura: