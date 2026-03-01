El uno por uno de Nacional ante Peñarol en el Gran Parque Central: un clásico para el olvido, el apagón de Jadson Viera y todos los futbolistas quedaron en deuda

Equipo titular de Nacional ante Peñarol en el clásico del Torneo Apertura: Verón Lupi, Coates, Mejía, Maxi Gómez, Maxi Silvera y Millán; agachados: Rodrigo Martínez, Cándido, Pintado, Lucas Rodríguez y Boggio

Nacional perdió ante Peñarol en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Apertura, en una noche en la que el equipo de Jadson Viera jugó muy poco. Las atajadas de Luis Mejía no fueron suficientes y la seguridad de Julián Millán tampoco, porque a Nacional le faltó caudal de juego para llegar al triunfo.

Este fue el uno por uno de Nacional:

Luis Mejía (6): en el primer tiempo prácticamente no estuvo en contacto con el balón. Solo evitó un córners tras un remate de Trindade que rebotó en un defensa y que le llegó cómodo a sus manos. El palo jugó de su lado cuando a los 22 minutos Gularte pudo convertir la apertura y la pelota se estrelló en el caño derecho. A los 55 minutos mostró su mejor versión cuando le ganó un mano a mano a Arezo, en un contragolpe de Peñarol que pudo terminar en el primer gol del clásico. En el gol le cerró el arco a Arezo, pero no pudo impedir que el delantero de Peñarol anotara el 1-0. A los 82 minutos le sacó el segundo gol al delantero aurinegro.

Juan de Dios Pintado (5): el recorrido que hizo por la banda fue importante para que Nacional abriera la cancha y llegara con la pelota hasta el fondo. A los 11 minutos puso un centro perfecto, que terminó en córners. Luego tuvo un largo período de escaso aporte. En el segundo tiempo generó la expulsión de Remedi, luego que el argentino se tiró con vehemencia a sus pies.

Sebastián Coates (-): su primera intervención en el partido fue con un buen cierre sobre Trindade a los 21 minutos, en la primera situación de peligro de Peñarol. El esfuerzo del capitán terminó en una lesión en el posterior de la pierna derecha, que lo condicionó a seguir y dejó la cancha lesionado a los 23 minutos. Tras la salida del capitán la cinta pasó al brazo del golero Mejía.

Julián Millán (6): en las horas previas al clásico se conoció la información de que será transferido al fútbol brasileño. Representó todo un desafío este último partido en el club al que llegó en enero 2025, se transformó en figura y fue el mejor defensa de la Liga AUF Uruguaya 2026 en la encuesta Fútbolx100 que anualmente organiza Referí. Fue el mejor de la defensa. Los pases largos, que salen de su zurda al extremo derecho (Verón Lupi) se transformaron en una buena salida de fútbol para los tricolores.

Camilo Cándido (5): jugó como lateral izquierdo. En el primer tiempo los tricolores no llevaron la pelota por esa zona. A los 55 minutos realizó una gran carrera desde el área de Peñarol a la de su equipo para defender a Arezo cuando se aprontaba, mano a mano con Mejía, para convertir un gol.

Luciano Boggio (4): se paró en el doble cinco por el lado derecho. Recuerpó algunas pelotas que intento manejar con profundidad. Nunca se sintió cómodo. Fue reemplazado a los 79 minutos.

Lucas Rodríguez (4): fue el segundo volante de contención que presentó Jadson Viera. Lejos de su mejor nivel.

20260301 Tomás Verón Lupi de Nacional ante Lucas Ferreira de Peñarol por el Torneo Apertura Tomás Verón Lupi de Nacional ante Lucas Ferreira de Peñarol por el Torneo Apertura FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Tomás Verón Lupi (5): tuvo la primera situación de gol a los siete minutos pero le faltó confianza para aprovechar el pase de Maxi Gómez. Levantó los córners desde la derecha. El fútbol de Nacional se desarrolló por su banda y tuvo algo de protagonismo, aunque no pudo hacer la diferencia en el uno contra uno. En el inicio del segundo tiempo conectó un zurdazo que se perdió apenas afuera. El argentino fue uno de los pocos jugadores que intentó abrir la cancha en Nacional. Dejó el campo a los 66 minutos.

20260301 Gastón Togni de Peñarol ante Maximiliano Silvera de Nacional por el Torneo Apertura Gastón Togni de Peñarol ante Maximiliano Silvera de Nacional por el Torneo Apertura FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Maxi Silvera (4): apareció a las espaldas de Maxi Gómez. A los 55 minutos realizó una gran carrera para cerrar a tiempo un contragolpe de Peñarol. Luego, a los 59 minutos, en un contragolpe de Nacional, Pintado le puso un centro preciso que el delantero cabeceó afuera. Dejó la cancha a los 79 minutos.

Rodrigo Martínez (4): tuvo la gran oportunidad de ser titular. Levantó los córners desde la izquierda. Prácticamente la pelota no llegó a su sector. Fue reemplazado a los 66 minutos. Completó una pobre actuación.

20260301 Maximiliano Gómez de Nacional ante Leandro Umpiérrez de Peñarol por el Torneo Apertura Maximiliano Gómez de Nacional ante Leandro Umpiérrez de Peñarol por el Torneo Apertura FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Maximiliano Gómez (5): a los siete minutos realizó su primer aporte que pudo terminar en la apertura en el marcador, cuando le ganó un choque a Nahuel Herrera y dejó en carrera a Verón Lupi de cara al arco. Intentó abrir espacios y generar, en su rol como pivote, las oportunidades que se fueron desvaneciendo.

Agustín Rogel (4): ingresó a los 24 minutos por el lesionado Coates. Se había mostrado seguro hasta que a los 75 minutos habilitó a Arezo en la jugada que terminó en el 1-0 de Peñarol.

Nicolás Lodeiro (-): ingresó a los 66 minutos por Verón Lupi. No consiguió hacer su juego. Lento. Anunciado.

Baltasar Barcia (-): ingresó a los 66 por Rodrigo Martínez. A los 73 minutos le ganó en el uno contra uno a Laxalt, llegó al fondo con la pelota, puso el balón en el área pero definió mal la jugada.

Nicolás López (-): ingresó a los 79 minutos por Maxi Silvera. A los 82 minutos perdió una pelota en la mitad de la cancha que terminó en contragolpe de Peñarol y en otra situación clara para Arezo, que evitó Mejía. Dos minutos después generó una situación de gol, con un remate que Aguerre desvió tras gran esfuerzo.

Gonzalo Carneiro (-): ingresó a los 79 minutos por Boggio. La primera vez que entró en juego cayó en posición adelantada.