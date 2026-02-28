El renacer de Leonardo Fernández en Peñarol amenaza la fortaleza de Coates y la seguridad de Mejía en el clásico ante Nacional

Luis Mejía de Nacional mira la pelota que dio en el palo tras un tiro libre de Leonardo Fernández de Peñarol en la final de la Liga AUF Uruguaya

El fútbol tiene esos caprichos que solo los elegidos saben interpretar en el momento justo. Este domingo, el Gran Parque Central será el escenario del clásico donde se mida si el despertar de la figura más desequilibrante de Diego Aguirre en Peñarol, Leonardo Fernández, es una realidad consolidada o simplemente un espejismo de una tarde de verano cuando se enfrente a Nacional.

Leonardo Fernández llega a este partido habiéndose sacado de encima la pesada mochila de un arranque irregular del Torneo Apertura que ya empezaba a generar murmullos en la tribuna aurinegra.

Su golazo en la victoria 2-1 ante Deportivo Maldonado no fue solo un tanto más para la estadística; fue el aviso de que el jugador que marca la diferencia en Peñarol recuperó la confianza justo antes de pisar el estadio de Nacional. Ese zapatazo al entrar al área significó el fin de una racha esquiva y el comienzo de una preocupación genuina para el cuerpo técnico tricolor, que sabe que no puede regalarle ni un centímetro de ventaja al "10".

La polémica del domingo no estará centrada en el dibujo táctico, sino en la capacidad real de Nacional para neutralizar a un futbolista que viene con el pecho inflado tras su redención en el Estadio Campeón del Siglo.

FÚTBOL Impacto en el fútbol: las nuevas reglas se cambian para el Mundial 2026, que incluyen al VAR y otros puntos clave

BÁSQUETBOL Las duras críticas de la prensa argentina a su selección de básquetbol por la derrota de local ante Uruguay por las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2027

El duelo que se robará todas las miradas es el que mantendrá el enganche aurinegro con la jerarquía y experiencia de Sebastián Coates cuando se acerque al área tricolor. Es el choque de dos mundos: la pegada indescifrable y la picardía de Leonardo Fernández, contra la sobriedad y la lectura de juego del gran capitán del bolso.

Nacional vs Peñarol segunda final de la Liga AUF Uruguaya en el Gran Parque Central Gustavo Tejera Coates y Maxi Olivera

Coates, quien regresó de Europa con la misión de ser el caudillo que ordene la casa y no se quiso retirar a fin del año pasado, tendrá la tarea de liderar una defensa que no puede permitirse distracciones ante un rival que castiga el mínimo error. Si el mediocampo de Nacional no muerde y permite que Leo Fernández levante la cabeza para pensar, Coates quedará expuesto a un duelo de velocidad y talento donde la experiencia se pondrá a prueba contra la rebeldía del que acaba de reencontrarse con su mejor versión futbolística.

El examen final para las manos de Luis Mejía

En el arco de Nacional, Luis Mejía aparece como el último fiscal de esta historia cargada de tensión. El panameño es plenamente consciente de que el gol de Leonardo Fernández ante el equipo fernandino puso en alerta máxima a todo el mundo tricolor.

20251130 Luis Mejía de Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya Luis Mejía de Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Mejía sabe que este domingo no podrá descuidarse ni un segundo, especialmente en las pelotas quietas, donde la zurda de Leo se vuelve un arma de precisión que puede cambiar el rumbo de un partido cerrado en un parpadeo. El arquero de Nacional, figura excluyente en la enorme mayoría de los partidos, fue salvado por el palo derecho del Estadio Campeón del Siglo tras un tiro libre de Fernández en la primera de las finales de la Liga AUF Uruguaya 2025, como ilustra la foto de esta nota.

Mientras el hincha de Nacional confía en que su arquero repita esas noches consagratorias donde parece imbatible, en el bando de Aguirre la consigna es clara: alimentar a Leonardo Fernández para que sea él quien maneje los hilos del ataque y someta a Mejía a un examen constante desde media distancia, buscando quebrar la resistencia anímica del local.

Un manto de nervios en territorio tricolor

El partido se perfila como una batalla de ajedrez donde la jerarquía individual pesará más que cualquier dibujo trazado en la pizarra durante la semana. Nacional tiene la presión asfixiante de su gente y la obligación de frenar a un Peñarol que llega dulce tras dar vuelta su último encuentro.

La presencia de Coates en el fondo le otorga a Nacional tranquilidad, pero esa paz depende directamente de qué tan lejos logren mantener a la joya de Peñarol de su propia área. Si Fernández logra repetir la actuación de la fecha pasada y conecta con los delanteros de Aguirre, la estructura defensiva que tanto trabajó Jadson Viera podría empezar a tambalear ante la mirada de un estadio que no perdonará vacilaciones.

Este domingo no habrá lugar para rendimientos tibios ni para jugadores que duden ante la adversidad. Leonardo Fernández ya demostró que está de regreso y que sus fantasmas quedaron en el olvido tras aquel grito sagrado contra Deportivo Maldonado.

20251130 Nicolás López de Nacional ante Jesús Trindade de Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya Nicolás López de Nacional ante Jesús Trindade de Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Nacional, apoyado en la chapa de Coates y la seguridad probada de Mejía, intentará demostrar que su casa se respeta y que no alcanza con el brillo de un solo futbolista para llevarse los puntos de La Blanqueada, además de apostar, sin duda, a su potencial ofensivo que lo tiene como ninguno con Maximiliano Gómez, Maximiliano Silvera y Nicolás "Diente" López, entre otros.

El Gran Parque Central dictará sentencia en un clásico que tiene todos los condimentos para ser recordado por estos duelos personales. El "10" de Peñarol quiere confirmar su racha ganadora, mientras que los pilares tricolores se preparan para cerrarle la puerta en la cara y recuperar el mando.