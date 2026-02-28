Donald Trump asegura que el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, murió en el ataque de este sábado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró que el líder supremo de Irán , Ali Jamenei, murió en los ataques de este sábado realizados por ese país en conjunto con Israel.

La noticia la dio a conocer mediante un posteo en la red social Truth Social, donde aseguró que Jamenei, " una de las personas más malvadas del mundo ", ha muerto.

" Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios . No pudo evadir nuestra inteligencia ni nuestros sofisticados sistemas de rastreo, y, en estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que fueron asesinados junto con él pudieron hacer nada", aseguró Trump.

Horas antes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu , había afirmado que existían "señales" que apuntaban a que el líder supremo iraní, Alí Jamenei , había dejado de "existir" tras el ataque israelí a su residencia de este sábado.

"El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir", había dicho sobre el líder supremo iraní durante una declaración retransmitida en la noche de este sábado.

Netanyahu indicó que durante los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, en un "ataque sorpresa", se destruyó el complejo de Jameneí "en el corazón de Teherán".

"Esta mañana frustramos los planes de altos funcionarios del régimen de los ayatolás, comandantes de la Guardia Revolucionaria y altos funcionarios del programa nuclear, y continuaremos: en los próximos días atacaremos miles de objetivos del régimen terrorista", añadió.

Por otra parte, el Ejército israelí anunció este sábado la muerte de siete altos cargos del régimen iraní, incluyendo el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CapitanKaplan/status/2027844596441747611&partner=&hide_thread=false En las primeras horas de hoy (sábado), cientos de aviones de combate de la Fuerza Aérea de Israel, guiados por inteligencia precisa de las FDI, atacaron cientos de objetivos militares pertenecientes al régimen terrorista iraní en todo Irán.



La operación comenzó con un ataque… pic.twitter.com/VvxWnZcuad — Roni Kaplan (@CapitanKaplan) February 28, 2026

Festejos en Irán

Muchos vecinos de Teherán celebraron este sábado a gritos la supuesta pero no confirmada muerte del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, en los ataques de Estados Unidos e Israel contra este país.

“Jameneí ha muerto”, “Jameneí ha muerto”, gritaban numerosas personas desde las ventanas de sus casas en el norte de la capital iraní, gritos que se mezclaron con silbidos, aplausos y sonidos de bocinas y trompetas.

También sonaron gritos de “Yavid shah” (Vida el shah), en una referencia a la monarquía derrocada en la Revolución Islámica de 1979.

Los efusivos gritos que resonaron durante unos 20 minutos son una muestra del descontento de parte de la población con el sistema político instaurado por el ayatolá Ruholá Jomeiní.

En realidad se desconoce si Jameneí, de 86 años, ha fallecido en los ataques que comenzaron esta mañana Israel y Estados Unidos, y en los que han muerto unas 200 personas según la Media Luna Roja iraní.

Medios iraníes afirmaron hoy que el líder supremo está vivo y dirigiendo las operaciones de defensa del país ante la operación militar iniciada esta mañana por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Una fuente informada anunció que el Líder Supremo, Ali Jameneí, se encuentra en la sala de guerra y está dirigiendo las operaciones", indicó la agencia iraní Tasnim.

Gritar por las ventanas es una manera segura de protestar contra la República Islámica que se lleva realizando desde hace años.

La última vez fue en las protestas que comenzaron el 28 de diciembre cuando los comerciantes se echaron a la calles por la depreciación del rial, pero fueron creciendo hasta convertirse en un movimiento ciudadano que pedía el fin de la República Islámica y que fue brutalmente reprimido los días 8 y 9 de enero.

El Gobierno iraní reconoce 3.117 muertos, mientras organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 7.015 los fallecidos, si bien continúan verificando más de 11.700 posibles muertes y estiman unos 53.000 arrestos.

Con información de EFE