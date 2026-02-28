Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Mundo / BURJ KHALIFA

Guerra en Medio Oriente: evacúan el Burj Khalifa en Dubái luego de los ataques de Irán

Los bombardeos llegaron a la lujosa isla artificial ubicada en los Emiratos Árabes Unidos y otras partes del país árabe; el edificio evacuado es el más alto del mundo

28 de febrero 2026 - 15:36hs
Ataque cercano al Burj Khalifa de Dubái

Foto: redes sociales

Foto: redes sociales

El Burj Khalifa de Dubái, reconocido como el edificio más alto del mundo fue evacuado este sábado luego de los ataques de Irán a distintos puntos de Medio Oriente, en represalia de las ofensivas lanzadas por Estados Unidos e Israel.

El rascacielos tiene más de 820 metros y 160 plantas está al lado de uno de los centros comerciales más grandes del mundo con 1.200 tiendas, cercano a puntos de Emiratos Árabes Unidos (EAU) que fueron blancos de Irán.

La ofensiva del régimen de los ayatolá alcanzó a Abu Dabi, Qatar, Kuwait o Dubái, donde por ejemplo fue bombardea la isla artificial The Palm, una lujosa locación de alojamientos con forma de palmera en los EAU.

Protesta en Alemania contra el ataque a Irán

"Una escalada peligrosa para todos": preocupación mundial por estallido de violencia tras el ataque de EEUU e Israel contra Irán

Ministerio de Relaciones Exteriores.
GUERRA EN MEDIO ORIENTE

Gobierno uruguayo expresó "extrema preocupación" por el ataque a Irán e informó cuál es la situación de los uruguayos que están en la zona

Ante el peligro inminente, las autoridades de este país evacuaron el reconocido rascacielos y algunos turistas que estaban allí pudieron filmar el momento en que un ataque iraní sucedió cerca de esta locación. Las imágenes rápidamente se hicieron virales en las redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2027799829137502572?s=20&partner=&hide_thread=false

Por el momento los ataques dejaron decenas de muertes y daños materiales en el país árabe. El gobierno de Donald Trump y el de Benjamín Netanyahu lanzaron en la mañana del sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido hasta el momento lanzando misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región.

El Ejército de Israel que inicialmente informó de un "ataque preventivo" señaló posteriormente que la ofensiva se ha producido contra "decenas de objetivos militares y se llevó a cabo como parte de una amplia operación conjunta y coordinada contra el régimen".

