Reforma del transporte: Sociedad de Arquitectos alerta por "vaciamiento" de Montevideo, "costos ocultos" y duda del ahorro de tiempo por túnel

La Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU) publicó este viernes un informe con varias advertencias sobre la reforma del transporte metropolitano que proyecta el gobierno nacional y que podría incluir, como principal novedad, la creación de dos troncales (uno en el eje de Avenida Italia y Giannattasio y otro por 8 de Octubre y Camino Maldonado) para uso exclusivo de ómnibus de alta velocidad (BRT) y la construcción de un túnel en la Avenida 18 de Julio.

La gremial entiende que es “necesaria una reestructura del sistema de transporte metropolitano” , pero considera que la propuesta del gobierno “se enfoca únicamente en el proyecto de troncales de transporte colectivo sobre dos de los cinco corredores” que tiene el área metropolitana. Los otros son Agraciada/Garzón, General Flores y Rivera.

“El sistema es mucho más que la cantidad de boletos o el tiempo de viaje”, enfatizó la SAU, que reclamó que la intervención sobre el sistema de movilidad sea “integral” y abarque la totalidad de la red e incluya “políticas habitacionales y de servicios públicos en distintas escalas y jurisdicciones”.

La SAU tomó el guante sobre un punto que ha sido mencionado en trabajos académicos y declaraciones de actores privados : el movimiento demográfico de Montevideo hacia Canelones que sería “inducido” por el ahorro de tiempo en los corredores.

“El desplazamiento de residentes hacia los dos corredores que se reforman podría tener impactos negativos en el conjunto, como el vaciamiento de áreas consolidadas de Montevideo e incluso algunas de Canelones. (...) La ganancia de población en el departamento de Canelones puede ser originada por la pérdida en Montevideo”, señaló la gremial, que reclamó “planificación previa y acciones consiguientes” para evitarlo.

Sobre la eventual extensión de la urbanización, realizó una advertencia más: si este proceso se da “sin crecimiento de población” generará “costos ocultos para la administración pública, duplicando equipamientos e infraestructuras, además de costos difíciles de cuantificar asociados a la fragmentación de la sociedad”.

¿Y el túnel?

La SAU consideró que la eventual construcción del túnel de 18 de Julio, cuya extensión aún no está definida, “puede ser beneficiosa en términos de tiempo de viaje, aunque no está claro el costo-beneficio global”.

En la balanza, estimó la gremial, se debe incluir “el costo económico, social y ambiental”, que “no es fácilmente cuantificable”.

“Considerando la obra de un túnel, la adaptación de las calles para los desvíos y el impacto sobre el comercio, sumado al costo de mantenimiento de la infraestructura, el análisis no se reduce a la excavación y la construcción”, reafirmó.

Además, puso en duda el ahorro de tiempo que traería la construcción del túnel de 18 de Julio y del intercambiador de Tres Cruces: “Los tiempos de traslado vertical de las personas (entrar y salir al túnel) seguramente anulen las ganancias de tiempo en los desplazamientos de los corredores”.