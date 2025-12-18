Dólar
/ Nacional / TRANSPORTE

"Megaobra" del transporte de Montevideo: la CAF otorgó un préstamo y el proyecto ya tiene U$S 800 millones de financiamiento

En noviembre el BID había otorgado un préstamo de US$ 500 millones para la realización del proyecto que impulsan el gobierno y la Intendencia de Montevideo

18 de diciembre 2025 - 12:36hs
Renders del túnel por debajo de la Avenida 18 de Julio que se prevé hacer en el marco de la reforma del transporte metropolitano
Foto: Documento del BID

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció en las últimas horas que otorgará un préstamo de hasta U$S 300 millones para financiar el proyecto del gobierno y la Intendencia de Montevideo para transformar el transporte metropolitano.

Este financiamiento se suma a los U$S 500 millones que otorgó a fines de noviembre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el mismo proyecto.

"Los fondos, que beneficiarán directamente a 1,86 millones de habitantes del área metropolitana, contribuirán a diseñar e implementar un sistema integral de transporte público colectivo de alta capacidad, eficiente, inclusivo y sustentable, que mejore la calidad de vida urbana y la resiliencia ambiental", destacó la CAF en un comunicado este martes.

El director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Germán Benítez, destacó la noticia en entrevista con TV Ciudad este miércoles: "Es una muy buena noticia. El tema financiamiento está fluyendo muy bien, en buena medida porque el Ministerio de Economía está embarcado en el proyecto".

Además, Benítez detalló que en los “próximos días” se definirá "desde el punto de vista técnico cuál es la mejor solución" para los puntos que aún están en disputa.

El punto central de discordancia entre el gobierno central y el departamental es la extensión del túnel que se prevé construir sobre la Avenida 18 de Julio. Mientras que el Ministerio de Transporte busca que el soterramiento sea desde Eduardo Acevedo hasta la Plaza Independencia, la comuna prefiere que sea ocho cuadras más corto, entre la mencionada plaza de la Ciudad Vieja y Barrios Amorín.

El proyecto busca implementar un sistema de Bus de Rápido Tránsito (BRT) eléctrico y de alta capacidad en dos corredores de la capital: la avenida 8 de Octubre y la avenida Italia. El nuevo sistema incluirá estaciones modernas, carriles exclusivos segregados, pasos a desnivel en los cruces principales, el tramo subterráneo en la Avenida 18 de Julio y una terminal intercambiadora en Tres Cruces, que conectará ambos corredores.

