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Inumet actualizó su alerta amarilla y emitió una naranja por tormentas "puntualmente fuertes": las zonas afectadas

Según explicó Inumet, la alerta obedece a una "perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable"

17 de marzo 2026 - 15:09hs
Inumet emitió una alerta amarilla

Inumet emitió una alerta amarilla

Diego Battiste

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó su alerta amarilla y emitió una naranja por "tormentas puntualmente fuertes", que afectan a varios departamentos del país.

La advertencia meteorológica, que entró en vigencia a las 12:30, será actualizada a las 17:00 o "ante cambios significativos".

Según explicó el organismo oficial del tiempo en su página web, la alerta obedece a una "perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable que afecta el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes".

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En ese sentido, Meteorología advirtió que "en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes".

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Principales localidades afectadas por la alerta naranja:

Canelones: Jaureguiberry, Migues y Montes.

Lavalleja: Blanes Viale, Estación Solís, Gaetán, La Coronilla, Mariscala, Minas, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario.

Maldonado: todo el departamento.

Rocha: 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barrio Torres, Cabo Polonio, Castillos, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Palmares de Castillos, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Rocha y Velazquez.

Principales localidades afectadas por la alerta amarilla:

Canelones: Aguas Corrientes, Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Canelones, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Joaquín Suárez, Juanicó, La Floresta, La Paz, Las Piedras, Las Toscas, Los Cerrillos, Marindia, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco, Pinamar - Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Luis, San Ramón, Santa Lucía, Santa Rosa, Sauce, Soca, Tala, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

Colonia: todo el departamento.

Durazno: Durazno, Feliciano y Santa Bernardina.

Flores: todo el departamento.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Cardal, Casupa, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, Pirarajá, Polanco Norte y Polanco Sur.

Montevideo: todo el departamento.

Paysandú: Casa Blanca.

Río Negro: Barrio Anglo, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, Los Arrayanes, Nuevo Berlín, San Javier, Tres Quintas y Young.

Rocha: Lascano.

San José: todo el departamento.

Soriano: todo el departamento.

Metsul advierte que el frente frío "puede generar condiciones severas"

Un frente frío avanza por Argentina y afecta a Uruguay con lluvias, tormentas y rachas de viento, en un contexto de inestabilidad que se intensificará hacia la tarde y la noche, según Metsul.

El organismo advirtió que el sistema “puede producir condiciones climáticas severas” al interactuar con aire cálido, lo que podría generar precipitaciones intensas en cortos períodos.

Pese a tratarse de un frente frío, el descenso de temperatura será leve y temporal, ya que la masa de aire frío se desviará hacia el océano y el aire cálido seguirá predominando en la región.

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