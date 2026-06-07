Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 8 de junio

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este lunes 8 de junio una jornada marcada por la inestabilidad , con precipitaciones en todo el territorio nacional y probables tormentas en algunas regiones.

En Montevideo y el área metropolitana , la temperatura oscilará entre 11°C y 15°C . El cielo permanecerá cubierto durante toda la jornada, con precipitaciones tanto en la mañana como en la tarde y noche.

Los vientos soplarán del este y luego del sureste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h .

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Para el este del país , Inumet prevé una mínima de 10°C y una máxima de 15°C . Se esperan precipitaciones y probables tormentas durante gran parte del día.

Hacia la noche también podrían formarse neblinas y bancos de niebla, mientras que los vientos se mantendrán del sector este entre 10 y 30 km/h.

Oeste

En el oeste, las temperaturas estarán entre 11°C y 16°C. El pronóstico indica lluvias persistentes durante toda la jornada y condiciones ventosas en las zonas costeras.

Las rachas podrían alcanzar los 60 km/h durante la tarde y la noche, con vientos que rotarán del oeste al sur.

Norte

El norte del país tendrá las temperaturas más elevadas de la jornada, con una mínima de 13°C y una máxima de 20°C.

Allí se esperan precipitaciones, probables tormentas durante la mañana y tormentas aisladas hacia el final del día, además de neblinas y bancos de niebla en las primeras horas.

Cómo estará el tiempo este lunes

Según Inumet, la jornada estará caracterizada por abundante nubosidad, lluvias y condiciones de tiempo inestable en gran parte del territorio, con los fenómenos más destacados concentrados en las tormentas previstas para el este y norte del país y las fuertes rachas de viento en zonas costeras del oeste y el área metropolitana.