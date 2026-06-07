Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 8 de junio

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este lunes 8 de junio una jornada marcada por la inestabilidad, con precipitaciones en todo el territorio nacional y probables tormentas en algunas regiones.
Montevideo y área metropolitana
En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura oscilará entre 11°C y 15°C. El cielo permanecerá cubierto durante toda la jornada, con precipitaciones tanto en la mañana como en la tarde y noche.
Los vientos soplarán del este y luego del sureste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
Este
Para el este del país, Inumet prevé una mínima de 10°C y una máxima de 15°C. Se esperan precipitaciones y probables tormentas durante gran parte del día.
Hacia la noche también podrían formarse neblinas y bancos de niebla, mientras que los vientos se mantendrán del sector este entre 10 y 30 km/h.
Oeste
En el oeste, las temperaturas estarán entre 11°C y 16°C. El pronóstico indica lluvias persistentes durante toda la jornada y condiciones ventosas en las zonas costeras.
Las rachas podrían alcanzar los 60 km/h durante la tarde y la noche, con vientos que rotarán del oeste al sur.
Norte
El norte del país tendrá las temperaturas más elevadas de la jornada, con una mínima de 13°C y una máxima de 20°C.
Allí se esperan precipitaciones, probables tormentas durante la mañana y tormentas aisladas hacia el final del día, además de neblinas y bancos de niebla en las primeras horas.
Cómo estará el tiempo este lunes
Según Inumet, la jornada estará caracterizada por abundante nubosidad, lluvias y condiciones de tiempo inestable en gran parte del territorio, con los fenómenos más destacados concentrados en las tormentas previstas para el este y norte del país y las fuertes rachas de viento en zonas costeras del oeste y el área metropolitana.