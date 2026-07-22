Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 22 de julio

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé una jornada inestable para este miércoles 22 de julio, con lluvias en gran parte del país, probables tormentas en el oeste y el norte, bancos de niebla y rachas de viento que podrán alcanzar los 50 km/h.

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En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura oscilará entre los 10 °C y los 13 °C. La mañana se presentará nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas, nieblas y neblinas. Además, soplarán vientos del sureste de entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Durante la tarde y la noche persistirá la nubosidad, aunque con algunos períodos de mejora, mientras que el viento disminuirá a entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Así estará el tiempo en el resto del país En el este, Inumet anuncia una mínima de 7 °C y una máxima de 15 °C. Se esperan cielos nubosos y cubiertos durante toda la jornada, con precipitaciones en la mañana y lluvias aisladas hacia la tarde y la noche. También habrá neblinas y vientos del sureste y sur de entre 20 y 30 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h.

Para el oeste, el organismo pronostica temperaturas de entre 7 °C y 14 °C. La mañana estará cubierta, con precipitaciones, probables tormentas, nieblas y neblinas. Hacia la tarde y la noche continuarán las lluvias aisladas y las neblinas, aunque con algunos períodos de menor nubosidad. Los vientos del sureste y sur alcanzarán entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en la primera parte del día.