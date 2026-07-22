Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
nubes
Jueves:
Mín 
Máx  12°

Siguenos en:

/ PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 22 de julio

En Montevideo y el área metropolitana la temperatura oscilará entre los 10 °C y los 13 °C, según Inumet

22 de julio de 2026 7:26 hs
20250408 Lluvia, frio, mal tiempo, paraguas, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé una jornada inestable para este miércoles 22 de julio, con lluvias en gran parte del país, probables tormentas en el oeste y el norte, bancos de niebla y rachas de viento que podrán alcanzar los 50 km/h.

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura oscilará entre los 10 °C y los 13 °C. La mañana se presentará nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas, nieblas y neblinas. Además, soplarán vientos del sureste de entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Durante la tarde y la noche persistirá la nubosidad, aunque con algunos períodos de mejora, mientras que el viento disminuirá a entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Así estará el tiempo en el resto del país

En el este, Inumet anuncia una mínima de 7 °C y una máxima de 15 °C. Se esperan cielos nubosos y cubiertos durante toda la jornada, con precipitaciones en la mañana y lluvias aisladas hacia la tarde y la noche. También habrá neblinas y vientos del sureste y sur de entre 20 y 30 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h.

Más noticias

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 21 de julio

Inumet levantó la alerta amarilla por lluvias y tormentas, pero mantiene el monitoreo de la situación

Para el oeste, el organismo pronostica temperaturas de entre 7 °C y 14 °C. La mañana estará cubierta, con precipitaciones, probables tormentas, nieblas y neblinas. Hacia la tarde y la noche continuarán las lluvias aisladas y las neblinas, aunque con algunos períodos de menor nubosidad. Los vientos del sureste y sur alcanzarán entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en la primera parte del día.

En el norte, donde se registrará la temperatura máxima más alta del país, entre 9 °C y 18 °C, el miércoles estará marcado por precipitaciones y tormentas aisladas desde la mañana. Hacia la tarde y la noche continuarán las lluvias y habrá probables tormentas, acompañadas de neblinas. Los vientos del sector sur y sureste soplarán entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 o 50 km/h.

Las más leídas

Cura colombiano pretendía cobrar créditos de Conexión Ganadera como damnificado pero fue rechazado y se determinó que debe US$ 132 mil

Juan Ramón Carrasco pidió disculpas públicas por su "frase totalmente fuera de lugar" hacia Sofía Romano

La Justicia boliviana concedió prisión domiciliaria a la hermana de Sebastián Marset

Nacional 0-3 Tigre: el tricolor tuvo otra noche de terror y la chance de seguir en Copa Sudamericana quedó seriamente comprometida

Temas

Inumet Uruguay Clima

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos