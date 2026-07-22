La Mutual de Futbolistas definirá este miércoles si levanta el paro por incidentes en Rentistas vs Cerrito, tras reunirse con el Ministerio del Interior

La Mutual de Futbolistas Profesionales (MUFP) definirá este miércoles si levanta el paro de actividades que decretó luego de los incidentes ocurridos en el partido entre Rentistas y Cerrito, en el que un futbolista del Bicho Colorado fue golpeado por un policía.
Este martes fue un día largo para las autoridades de la Mutual. En las primeras horas de la jornada los representantes de los jugadores se reunieron con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), desde donde se propusieron cambios en el Código Disciplinario.
Luego en la tarde, los gremialistas se juntaron con las autoridades del Ministerio del Interior en las oficinas de la cartera. "Se esclarecieron varias cosas también de los operativos y de lo que sucedió. Obviamente que hay que ser muy cautos, hay un proceso también judicial abierto, donde están siendo declarados muchos actores", expresó tras la reunión el presidente de la Mutual, Diego Scotti, en una rueda de prensa.
"La reunión fue positiva, como fue positiva también la reunión que tuvimos en AUF hoy. Recibimos una propuesta de AUF también previo a esta reunión, la cual vamos a analizar mañana y vamos a trasladar en directiva lo conversado hoy", continuó el representante de los futbolistas.
Al igual que después de la reunión con la AUF, Scotti volvió a reiterar su preocupación por los hechos de violencia e inseguridad que se vienen sucediendo en el fútbol uruguayo "muy seguidos uno tras otro".
Tras ello, le consultaron si la Mutual ya había tomado la decisión de levantar la medida y con ello confirmaba la vuelta del fútbol, pero contestó que no: "Hasta no volver y tener alguna reunión más, por lo menos nosotros sostenemos la medida".