Plantel de Rentistas considera que hay una "falsa acusación" al futbolista Jean Martínez y niega que hayan violentado a un efectivo policial

El plantel de jugadores de Rentistas emitió este martes un comunicado en el que niegan haber violentado a un efectivo policial en los incidentes del pasado sábado, como también consideran que hay una “falsa acusación” al futbolista del equipo Jean Martínez , quien resultó lesionado.

Por esos hechos que ocurrieron tras el clásico Rentistas vs Cerrito, partido por la Segunda división profesional, la Mutual de Futbolistas resolvió parar el fútbol el sábado a la noche, en una medida que podría levantarse en las próximas horas.

En los incidentes del sábado en el Complejo Rentistas, el jugador Jean Martínez , del equipo local, resultó herido por un golpe de un efectivo policial en medio de la intervención.

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En las últimas horas el futbolista fue acusado por los responsables del operativo de seguridad del partido de haber agredido a uno de los efectivos, motivo por el cual el deportista iba a tener que declarar ante la justicia este martes.

Antes de su audiencia, el plantel de Rentistas emitió un comunicado en el que cuentan su versión de lo ocurrido y consideran que hay una “falsa acusación” a su compañero.

“Cómo es de público conocimiento el día sábado 18/7 se disputó un partido del torneo apertura de segunda división en nuestro Complejo. El mismo se disputó de manera "normal" dentro del campo de juego. Al terminar el partido regresamos al vestuario de manera pacífica como en todos nuestros partidos”, dice la nota.

El comunicado de Rentistas

“Pasado unos minutos, sentimos piedras, gritos y que estaban rompiendo nuestros autos. Salimos del vestuario hacia el lugar para verificar si nuestros familiares y amigos estaban bien y defender lo nuestro”, agregan.

“Al salir nos encontramos con personas de otro club, violentando nuestros autos, nuestro lugar de trabajo y la integridad de los nuestros. Durante el desarrollo del episodio, un compañero recibió un golpe en el pómulo de gravedad (golpe del cual muchos fuimos testigos) que lo llevó a hacerse estudios clínicos en un hospital”.

Luego, destacan: “Ningún jugador de nuestro plantel violentó a ninguna persona y menos a un efectivo policial”.

“Respaldamos y deslindamos de cualquier falsa acusación a nuestro compañero Jean Martínez que actuó de una manera que nos enorgullece. Defender lo nuestro y a nuestros afectos es un rasgo que nos representa y nos hacer sentir orgullosos”, finaliza el comunicado firmado por el plantel principal de Rentistas.

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Incidentes y paro en el fútbol uruguayo

La actividad del fútbol uruguayo fue suspendida en todas sus categorías luego de que este sábado se registraran hechos de violencia en un partido de la Segunda División entre Rentistas y Cerrito correspondiente a la undécima fecha.

Un comunicado de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) dice que la actividad se paró "como consecuencia de los repudiables e inaceptables hechos de violencia ocurridos tras el encuentro disputado entre Rentistas y Cerrito, que provocaron lesiones de gravedad en un compañero".

El documento añade que el paro tendrá vigor "hasta tanto existan garantías efectivas" que permitan desarrollar el trabajo de todos los involucrados "en condiciones de seguridad".

Rentistas y Cerrito disputaron un partido que terminó en empate sin goles aunque con polémica por un gol anulado, un hecho que dejó el ambiente caldeado y al término del encuentro se registraron incidentes que incluso denunció el equipo local.

El conjunto 'colorado' informó a través de un comunicado que presentará una denuncia formal contra el cuerpo arbitral encabezado por Bruno Sacarelo y su asistente Daniel Rodríguez.

El club afirma que el arbitraje fue "manifiestamente tendencioso y parcial" y asegura que su desempeño "perjudicó deliberadamente" a Rentistas e influyó de forma directa en el desarrollo del partido.

De esta forma, los partidos programados para el domingo y lunes correspondientes a la sexta fecha del Torneo Intermedio de la Primera División entre Central Español y Cerro Largo, Cerro ante Racing, Montevideo City Torque y Danubio y Defensor Sporting -Liverpool deberán ser reprogramados.