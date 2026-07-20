El conmovedor mensaje de Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026 con Argentina ante España

El capitán y máximo referente de la selección argentina, Lionel Messi, rompió el silencio tras la finalización del Mundial 2026 y tras perder con España 1-0 loa final, con un emotivo y profundo descargo en su cuenta oficial de Instagram. En sus palabras, el astro del fútbol mundial desnudó los sentimientos que atraviesan tanto al plantel como a los millones de hinchas tras el desenlace del campeonato.

Messi no ocultó el impacto emocional que significó no haber alcanzado el máximo objetivo en el último partido. Al respecto, comenzó compartiendo la crudeza de su sentir: "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida".

Esa frase inicial refleja el peso de la expectativa y el inmenso deseo del grupo argentino por coronarse nuevamente. Sin embargo, lejos de quedarse únicamente en el lamento, Lionel Messi optó por rescatar el valor del camino recorrido junto a sus compañeros. "Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria", reflexionó con gratitud.

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Asimismo, el capitán albiceleste destacó el papel fundamental de los aficionados y el mérito histórico del proceso deportivo que lidera. Valoró especialmente el acompañamiento incondicional, remarcando que se queda "con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo".

En ese sentido, invitó a mirar con perspectiva los logros recientes de la Albiceleste. "Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", enfatizó, poniendo en dimensión la regularidad y el éxito competitivo del equipo en la élite internacional.

Finalmente, el mensaje de Messi incluyó una sección de profundo agradecimiento para la gente y un gesto de caballerosidad deportiva hacia el rival que se quedó con la gloria. "Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", expresó conmovido por la respuesta popular.

Para cerrar su publicación, el capitán demostró su habitual grandeza al escribir: "También quiero felicitar a España por el campeonato".

Aquí se puede ver su posteo: