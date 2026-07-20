"El infame gesto de Argentina que avergüenza al mundo": el título de Marca y la explicación de lo sucedido tras la final del Mundial 2026

España se coronó campeón del mundo y obtuvo el Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey-Nueva York este domingo en un encuentro que dominó de principio a fin, y de esa manera, consiguió su segunda estrella.

El periodista de Marca, el principal diario deportivo de España, Juan Ignacio Gallardo, escribió una opinión acerca de un hecho que no se vio en la transmisión televisiva y fue durísimo: "El infame gesto de Argentina que avergüenza al mundo", tituló.

Durante la transmisión televisiva de la entrega de premios de la final del Mundial 2026, hubo una escena que solo se vio en el estadio y no a través de las pantallas.

"Lloraste toda la semana": se conoció el diálogo con lo que Otamendi le recriminó a Rodri luego de que España le ganara la final del Mundial 2026 a Argentina; mirá el video

Los futbolistas argentinos le dieron la espalda a los españoles cuando estos recibieron la Copa del Mundo.

En ese momento los futbolistas argentinos saludaban a sus hinchas.

En Marca explotaron por este episodio: "Sospechábamos, como así fue, que la selección de Argentina iba a intentar compensar su inferioridad técnica, táctica y colectiva frente a España con un aporte mayúsculo de agresividad. La final se desarrolló por el camino previsto: dominio y control absoluto de La Roja durante todo el encuentro, gobierno total del choque y enfrente, una sucesión de marrullerías, provocaciones, encontronazos violentos, golpes sin fundamento, codazos desmedidos, aspavientos y todo tipo de artimañas para intentar desquiciar y sacar del partido a los españoles. Todo eso estaba en el guion. Y, afortunadamente, la selección de De la Fuente también lo tenía trabajado. Además del baño táctico y futbolístico, el repaso en cuanto a comportamiento sobre el césped también fue monumental", comenzó escribiendo el periodista.

Y añadió más adelante en su opinión: "Todo el planeta aplaudió la victoria de España. Y felicitó al equipo por el fútbol exquisito con el que había bordado su segunda estrella. Todos menos Argentina, que lejos de aceptar deportivamente la derrota continuó protagonizando un bochornoso espectáculo. Se entienden la tristeza y la frustración. El sentimiento de decepción, de enfado, de irritación, de rabia… pero dentro de un orden. Son absolutamente reprobables otras actitudes".

"¿Quién podía pensar que no solo iban a perder el partido, sino también las formas de esa manera tan bochornosa? Fueron vergonzosos los golpes a traición que varios jugadores de la albiceleste y miembros del cuerpo técnico propinaron sin venir a cuento a los jugadores españoles mientras estos celebraban el título a su aire. Qué poca clase. Qué sucio. No saber perder es muy feo. Algunos gestos fueron indignos", prosiguió.

Y finalizó: "Especialmente uno, jamás visto en la historia del fútbol, y que ha provocado un descrédito de la selección argentina a nivel mundial que será muy difícil de borrar: todos los jugadores de la albiceleste dándole la espalda a la selección española cuando estos levantaban al cielo el trofeo merecidamente ganado. Es de las cosas más ruines que se han visto en la historia de los Mundiales".

"Pocas veces se han pisoteado los valores deportivos de una manera tan infame en un campo de fútbol. Esa actitud, impropia de una selección que luce tres estrellas sobre su escudo, ha sido despreciada incluso por multitud de aficionados argentinos, que no se reconocen en ese proceder. Un comportamiento irrespetuoso que les desprestigia para siempre. Penoso. Antes del partido, uno se preguntaba por qué los aficionados de todos los países del mundo ‘bancaban’ por España en detrimento de Argentina. Ahora ya sabemos la razón".