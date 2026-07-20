El rating del Mundial 2026 en Canal 5: cuántos hogares vieron la final entre Argentina y España y cuál fue el partido más visto

Ya no hay goles mundialistas, ni previsiones de pencas, ni televisiones encendidas con alguno de los 104 partidos que se disputaron en México, Canadá y Estados Unidos durante el Mundial 2026 . España se quedó con la Copa del Mundo y el partido de la definición ante Argentina se convirtió en uno de los más vistos en el canal estatal.

Las dos empresas que se encargan de las mediciones de rating en la televisión uruguaya, Exacta e Ibope , divulgaron este lunes los resultados de audiencia sobre la transmisión de Canal 5 (el único canal que emitió el torneo en la televisión abierta uruguaya).

Según los datos de Ibope, la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina fue lo más visto del fin de semana y alcanzó un promedio de 31,8 puntos de rating en hogares, lo que equivale a más de 139 mil televisores encendidos en Montevideo y el área metropolitana durante el partido.

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La consultora además discriminó las cifras de audiencia correspondientes a la ceremonia de clausura del Mundial, que comenzó sobre las 14:30 y contó con la participación de artistas como Post Malone, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams y Tom Cruise. Según la medición, el show previo al partido en el MetLife Stadium de Nueva York llegó a los 23,6 puntos de rating.

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La medición de Exacta dio un promedio de 24,2 puntos de rating entre las 14:30 y las 20:00 de este domingo, lo que abarca tanto la ceremonia de clausura como los 120 minutos de juego entre Argentina y España. La cifra, en este caso, representa unos 160 mil hogares.

La consultora compartió además un perfil de la audiencia, que estuvo compuesta por una leve mayoría de mujeres (55%) y por un 28,7% de personas mayores de 65 años. Los hogares que forman parte de la muestra vieron, en promedio, una hora y 35 minutos de transmisión.

Los partidos más vistos del Mundial 2026

La definición del Mundial entre Argentina y España se ubicó así entre los partidos más vistos en la televisión uruguaya, luego de los disputados por la selección nacional ante Arabia Saudita, Cabo Verde y el actual campeón del mundo.

El partido de Uruguay ante España, que se saldó con victoria 1-0 para el equipo europeo y determinó la eliminación de la selección uruguaya del Mundial 2026 en fase de grupos, fue el más visto de los tres que disputó La Celeste en el torneo.

Lamine Yamal de España rodeado de cuatro uruguayos: Juan Manuel Sanabria, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde y Manuel Ugarte en el Mundial 2026 FOTO: AFP

Ibope señaló que el partido tuvo en promedio una marca de 34,9 puntos de rating en la medición de hogares, que equivale a unas 152.618 residencias.

Esa cifra marcó un pico histórico para el canal público, que ya había tenido sus dos hitos anteriores con los dos partidos previos de la selección en el Mundial: la transmisión de Uruguay-Arabia Saudita tuvo un promedio de 32,7 puntos de rating, mientras que el Uruguay-Cabo Verde tuvo un promedio de 33,8 puntos de rating.