España y Argentina juegan la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey-Nueva York este domingo en un partidazo muy esperado y quizás la definición más esperada de los últimos tiempos entre las dos mejores selecciones del ranking FIFA.
España vs Argentina EN VIVO por el Mundial 2026: se viene la final más esperada de los últimos tiempos, y el trofeo ya se encuentra en el estadio esperando por el campeón
Seguí EN VIVO el encuentro de la final del Mundial 2026 entre España vs Argentina