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España vs Argentina EN VIVO por el Mundial 2026: se viene la final más esperada de los últimos tiempos, y el trofeo ya se encuentra en el estadio esperando por el campeón

Seguí EN VIVO el encuentro de la final del Mundial 2026 entre España vs Argentina

19 de julio 2026 - 13:23hs
Lionel Scaloni y Luis De la Fuente, técnicos de Argentina y España en la final del Mundial 2026

Lionel Scaloni y Luis De la Fuente, técnicos de Argentina y España en la final del Mundial 2026

Lamine Yamal de España y Lionel Messi de la selección de Argentina, disputarán la final del Mundial 2026

Lamine Yamal de España y Lionel Messi de la selección de Argentina, disputarán la final del Mundial 2026

EN VIVO

España y Argentina juegan la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey-Nueva York este domingo en un partidazo muy esperado y quizás la definición más esperada de los últimos tiempos entre las dos mejores selecciones del ranking FIFA.

Seguí aquí la previa y los detalles del partido:

Seguí toda la cobertura:

Si bien salió el sol, también hay mucho viento

El viento también puede jugar en la final del Mundial 2026, ya que puede complicar un poco.

El trofeo de la Copa del Mundo ya está en el MetLife Stadium esperando por el nuevo campeón

La Copa del Mundo ya se encuentra en el estadio de la final.

Gerard Piqué llegó con sus hijos al estadio

El campeón del mundo con España en el Mundial de 2010 en Sudáfrica, Gerard Piqué, ingresó al MetLife Stadium junto a sus hijos.

Luego de la copiosa lluvia del sábado, salió el sol para la final

El sol llegó al MetLife Stadium y para la final, después de tanta lluvia en la jornada del sábado.

Un invicto impresionante de España

España lleva 37 partidos sin perder en todas las competencias, y así afrontará la final del Mundial 2026 ante Argentina.

Ya aparecen las primeras banderas argentinas colgadas por hinchas

Detrás de los arcos, los seguidores argentinos fueron los primeros en colocar varias banderas, ni bien ingresaron al estadio.

Abrieron las puertas del MetLife Stadium

Ya se abrieron las puertas para el ingreso del público al MetLife Stadium.

Gran expectativa por una final inédita

España vs Argentina nunca se enfrentaron en una final de Copa del Mundo y llegaron a esta como las dos mejores selecciones. La expectativa previa es enorme.

Luego del tremendo banderazo del sábado en Nueva York, los hinchas argentinos ya comienzan a llegar al estadio

Tras el gran banderazo en Times Square, pleno centro de Nueva York de este sábado, miles de hinchas argentinos se van acercando al MetLife Stadium a ver la final.

Comienza la cobertura del partido España vs Argentina por la final del Mundial 2026

Aquí se inicia la cobertura de Referí del encuentro final del Mundial 2026 entre las dos mejores selecciones del ranking FIFA.

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