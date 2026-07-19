La violenta agresión de Leandro Paredes tras el triunfo de España en la final del Mundial 2026 y la impactante estadística a la que llegó Argentina

Leandro Paredes fue protagonista de un episodio de violencia una vez terminada la final que España le ganó a Argentina por la final del Mundial 2026 . Además, Enzo Fernández fue expulsado sumando una estadística negativa para la selección albiceleste.

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El juego de España, de presión constante sin pelota y de mucha posesión a lo largo del partido , hizo que Argentina tuviera que correr el partido de atrás.

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Para cerrar filas y evitar la caída del arco de Emiliano "Dibu" Martínez, Argentina tuvo que recurrir en más de una ocasión a cortar con faltas y a buscar escenarios de fricción, como para sacar de foco a su rival.

Nicolás Taglaifico buscó esos momentos contra Lamine Yamal, pero los zagueros Cristian Romero y Lisandro Martínez no tuvieron mucha oportunidad con Mikel Oyarzábal y Dani Olmo, delanteros que no juegan como referencia de área.

Enzo Fernández fue quien perdió la brújula.

A los 82' fue correctamente amonestado en una acción donde bien pudo ser expulsado porque luego de la amarilla aplaudió irónicamente al juez Slavko Vincic.

En el tercer minuto de adición fue con demasiada vehemencia a una pelota dividida con Pau Cubarsí, llegó tarde y vio de nuevo en forma correcta la segunda amarilla.

No era jugada de roja directa, pero estuvo bien expulsado.

De esta manera se unió a Pedro Monzón y Gustavo Dezotti, expulsados en la final del Mundial de Italia 1990, como jugadores de Argentina expulsados en tiempo reglamentario.

Así superaron a Francia que tuvo expulsados a Marcel Desailly en la final de Francia 1998 y a Zinedine Zidane por su recordado cabezazo a Marco Materazzi en la final de Alemania 2006.

John Heitinga de Países Bajos era el otro expulsado en finales, en la derrota de Países Bajos con España en Sudáfrica 2010.

Pero sobre el final, Leandro Paredes desató una irracional ola de violencia que tuvo que ser detenida por el entrenador Lionel Scaloni.

El volante, que había sido amonestado por empujar a Dani Olmo, luego de darle un golpe a Rodri en el medio de la cancha, se desacató.

Primero tomó por el cuello a Eric García. También le tiró una patada. Ahí lo separó Scaloni.

Luego se la agarró con Gavi, un 1,74 metros de 69 kilos, quien salió en defensa de su compañero agredido.

Paredes lo golpeó, lo tomó del cuello, del chaleco y lo tumbó. Cuando estaba por pegarle en el piso apareció un compañero de equipo y lo contuvo.

Todo ocurrió de frente al juez asistente por lo que en el formulario será expulsado, denunciado y sometido a un procedimiento disciplinario en FIFA.

Cuando Argentina salió campeona del mundo en Catar 2022 contra Francia, no se generaron incidentes al término del encuentro.