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El Observador / Mundial 2026 / CAMPEÓN

España acaparó los premios más importantes del Mundial 2026 además del título: Balón de Oro, Guante de Oro y Mejor Jugador Joven; Lionel Messi se llevó uno

España fue un campeón con todas las letras: además de ganar la Copa del Mundo, se quedó con las mejores distinciones individuales: Balón de Oro, Guante de Oro y Mejor Jugador Joven

19 de julio de 2026 20:46 hs
Rodri

Rodri

Foto: Odd Andersen/AFP
Unai Simón, Guante de Oro

Unai Simón, Guante de Oro

Foto: Odd Andersen/AFP
Pau Cubarsí

Pau Cubarsí

Foto: Juan Mabromata/AFP
Lionel Messi

Lionel Messi

Foto: Charly Triballeau/AFP
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé

Foto: Chandan Khanna/AFP

España se consagró este domingo como campeón del Mundial 2026 tras ganarle 1-0 en la final a Argentina, en alargue. Pero la roja también acaparó las principales distinciones individuales. Rodri fue elegido Balón de Oro, Unai Simón Guante de Oro y Pau Cubarsí Mejor Jugador Joven.

El equipo de Luis De la Fuente acaparó después los premios individuales más importantes.

Rodri, volante central de 30 años de Manchester City, fue elegido como el mejor jugador del Mundial y se llevó el Balón de Oro.

Este premio fue instituido en Argentina 1978 y Rodri es el primer español que lo gana.

España 1-0 Argentina en la final del Mundial 2026: los españoles dieron un gran espectáculo y se consagraron campeones del mundo

Kylian Mbappé le ganó la pulseada a Lionel Messi: fue el goleador del Mundial 2026 y quedó máximo goleador de los mundiales

En Sudáfrica 2010, cuando España fue campeón mundial por primera vez, el ganador del premio había sido Diego Forlán, de Uruguay.

Rodri fue Balón de Oro en 2024. Este premio es el que otorga la revista France Football desde 1956.

También fue el mejor jugador de la Eurocopa 2024 donde España también levantó la copa.

En 2023 fue Balón de Oro del Mundial de Clubes ganado por Manchester City, su equipo.

Historial del Balón de Oro en mundiales

Mundial Balón de Oro País
Argentina 1978 Mario Kempes Argentina
España 1982 Paolo Rossi Italia
México 1986 Diego Maradona Argentina
Italia 1990 Salvatore Schillaci Italia
Estados Unidos 1994 Romário Brasil
Francia 1998 Ronaldo Brasil
Corea-Japón 2002 Oliver Kahn Alemania
Alemania 2006 Zinedine Zidane Francia
Sudáfrica 2010 Diego Forlán Uruguay
Brasil 2014 Lionel Messi Argentina
Rusia 2018 Luka Modric Croacia
Catar 2022 Lionel Messi Argentina
Canadá-Estados Unidos-México 2026 Rodri España

Además de Balón de Oro, FIFA también otorga desde 1978 un Balón de Plata y un Balón de Bronce.

Lionel Messi Balón de Plata

Lionel Messi

Lionel Messi

El Balón de Plata se lo llevó Lionel Messi, quien hizo un excelente Mundial.

El premio también se entrega desde el Mundial de Argentina 1978.

Messi es el primer jugador de Argentina en ganar el Balón de Plata.

Mundial Balón de Plata País
Argentina 1978 Paolo Rossi Italia
España 1982 Falcao Brasil
México 1986 Toni Schumacher Alemania
Italia 1990 Lothar Mathäus Alemania
Estados Unidos 1994 Roberto Baggio Italia
Francia 1998 Davor Suker Croacia
Corea-Japón 2002 Ronaldo Brasil
Alemania 2006 Fabio Cannavaro Italia
Sudáfrica 2010 Wesley Sneijder Países Bajos
Brasil 2014 Thomas Müller Alemania
Rusia 2018 Eden Hazard Bélgica
Catar 2022 Kylian Mbappé Francia
Canadá-Estados Unidos-México 2026 Lionel Messi Argentina

Kylian Mbappé Balón de Bronce y Bota de Oro

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé

El Balón de Bronce se quedó en manos de Kylian Mbappé, que además se llevó la Bota de Oro como máximo goleador del Mundial con 10 anotaciones.

Este premio también se otorga desde Argentina 1978.

Mbappé es el tercer francés que gana el premio luego de Lilian Thumram en 1998 Antoine Griezmann en Rusia 2018, donde los galos fueron campeones.

Mbappé fue Balón de Plata en Catar 2022.

Mundial Balón de Bronce País
Argentina 1978 Dirceu Brasil
España 1982 Karl-Heinz Rummenigge Alemania
México 1986 Preben Elkjaer-Larsen Dinamarca
Italia 1990 Diego Maradona Argentina
Estados Unidos 1994 Hristo Stoichkov Bulgaria
Francia 1998 Lilian Thuram Francia
Corea-Japón 2002 Hong Myungbo Corea del Sur
Alemania 2006 Andrea Pirlo Italia
Sudáfrica 2010 David Villa España
Brasil 2014 Arjen Robben Países Bajos
Rusia 2018 Antoine Griezmann Francia
Catar 2022 Luka Modric Croacia
Canadá-Estados Unidos-México 2026 Kylian Mbappé Francia

Unai Simón, Guante de Oro

Unai Simón, Guante de Oro

Unai Simón, Guante de Oro

El golero de España, Unai Simón, fue elegido como mejor golero del Mundial 2026.

El arquero de Athletic Bilbao recibió un solo gol en 750 minutos de juego. Se llevó el Guante de Oro.

En este Mundial llegó a 650 minutos sin recibir goles. La racha de imbatibilidad empezó en el Mundial 2022, luego de recibir un gol ante Japón en fase de grupos.

El récord anterior era de Walter Zenga de Italia que en 1990 estuvo 517 minutos sin recibir goles.

Simón, además, destacó por su gran juego de pies y su involucración en el armado de juego de España, la mejor selección de este Mundial.

Este premio se instituyó por primera vez en Estados Unidos 1994 y el ganador fue el belga Michel Preud'Homme.

Simón es el segundo golero español en conquistar el premio, luego de Iker Casillas en Sudáfrica 2010.

Mundial Guante de Oro País
Estados Unidos 1994 Michel Preud'Homme Bélgica
Francia 1998 Fabien Barthez Francia
Corea-Japón 2002 Oliver Kahn Alemania
Alemania 2006 Gianluigi Buffon Italia
Sudáfrica 2010 Iker Casillas España
Brasil 2014 Manuel Neuer Alemania
Rusia 2018 Thibaut Courtois Bélgica
Catar 2022 Emiliano Martínez Argentina
Canadá-Estados Unidos-México 2026 Unai Simón España

Pau Cubarsí, mejor jugador joven

Pau Cubarsí

Pau Cubarsí

El joven zaguero de Barcelona y la selección de España, Pau Cubarsí, se llevó el premio a mejor jugador joven del Mundial 2026.

Cubarsí destacó por su gran técnica de pase, su velocidad para cubrir espacios y su fuerza física cada vez que los rivales lo llevaron a ese terreno.

El jugador, curiosamente, generó dos expulsiones, una de Agustín Canobbio de Uruguay y otra de Enzo Fernández, en la final contra Argentina.

Este premio se instituyó en Alemania 2006 y el primer ganador fue el alemán Lukas Podolski.

Es el primer jugador español en ganar el premio y el quinto europeo entre los seis premiados. El único sudamericano que lo ganó fue Enzo Fernández.

Mundial Mejor jugador joven País
Alemania 2006 Lukas Podolski Alemania
Sudáfrica 2010 Thomas Müller Alemania
Brasil 2014 Paul Pogba Francia
Rusia 2018 Kylian Mbappé Francia
Catar 2022 Enzo Fernández España
Canadá-Estados Unidos-México 2026 Pau Cubarsí España

Países Bajos se ganó el premio al Fair Play del Mundial 2026.

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