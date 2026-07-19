España acaparó los premios más importantes del Mundial 2026 además del título: Balón de Oro, Guante de Oro y Mejor Jugador Joven; Lionel Messi se llevó uno

España se consagró este domingo como campeón del Mundial 2026 tras ganarle 1-0 en la final a Argentina, en alargue. Pero la roja también acaparó las principales distinciones individuales. Rodri fue elegido Balón de Oro, Unai Simón Guante de Oro y Pau Cubarsí Mejor Jugador Joven.

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El equipo de Luis De la Fuente acaparó después los premios individuales más importantes.

Rodri, volante central de 30 años de Manchester City, fue elegido como el mejor jugador del Mundial y se llevó el Balón de Oro.

Este premio fue instituido en Argentina 1978 y Rodri es el primer español que lo gana.

Kylian Mbappé le ganó la pulseada a Lionel Messi: fue el goleador del Mundial 2026 y quedó máximo goleador de los mundiales

España 1-0 Argentina en la final del Mundial 2026: los españoles dieron un gran espectáculo y se consagraron campeones del mundo

En Sudáfrica 2010, cuando España fue campeón mundial por primera vez, el ganador del premio había sido Diego Forlán, de Uruguay.

Rodri fue Balón de Oro en 2024. Este premio es el que otorga la revista France Football desde 1956.

También fue el mejor jugador de la Eurocopa 2024 donde España también levantó la copa.

En 2023 fue Balón de Oro del Mundial de Clubes ganado por Manchester City, su equipo.

Historial del Balón de Oro en mundiales

Mundial Balón de Oro País Argentina 1978 Mario Kempes Argentina España 1982 Paolo Rossi Italia México 1986 Diego Maradona Argentina Italia 1990 Salvatore Schillaci Italia Estados Unidos 1994 Romário Brasil Francia 1998 Ronaldo Brasil Corea-Japón 2002 Oliver Kahn Alemania Alemania 2006 Zinedine Zidane Francia Sudáfrica 2010 Diego Forlán Uruguay Brasil 2014 Lionel Messi Argentina Rusia 2018 Luka Modric Croacia Catar 2022 Lionel Messi Argentina Canadá-Estados Unidos-México 2026 Rodri España

Además de Balón de Oro, FIFA también otorga desde 1978 un Balón de Plata y un Balón de Bronce.

Lionel Messi Balón de Plata

Lionel Messi Foto: Charly Triballeau/AFP

El Balón de Plata se lo llevó Lionel Messi, quien hizo un excelente Mundial.

El premio también se entrega desde el Mundial de Argentina 1978.

Messi es el primer jugador de Argentina en ganar el Balón de Plata.

Mundial Balón de Plata País Argentina 1978 Paolo Rossi Italia España 1982 Falcao Brasil México 1986 Toni Schumacher Alemania Italia 1990 Lothar Mathäus Alemania Estados Unidos 1994 Roberto Baggio Italia Francia 1998 Davor Suker Croacia Corea-Japón 2002 Ronaldo Brasil Alemania 2006 Fabio Cannavaro Italia Sudáfrica 2010 Wesley Sneijder Países Bajos Brasil 2014 Thomas Müller Alemania Rusia 2018 Eden Hazard Bélgica Catar 2022 Kylian Mbappé Francia Canadá-Estados Unidos-México 2026 Lionel Messi Argentina

Kylian Mbappé Balón de Bronce y Bota de Oro

Kylian Mbappé Foto: Chandan Khanna/AFP

El Balón de Bronce se quedó en manos de Kylian Mbappé, que además se llevó la Bota de Oro como máximo goleador del Mundial con 10 anotaciones.

Este premio también se otorga desde Argentina 1978.

Mbappé es el tercer francés que gana el premio luego de Lilian Thumram en 1998 Antoine Griezmann en Rusia 2018, donde los galos fueron campeones.

Mbappé fue Balón de Plata en Catar 2022.

Mundial Balón de Bronce País Argentina 1978 Dirceu Brasil España 1982 Karl-Heinz Rummenigge Alemania México 1986 Preben Elkjaer-Larsen Dinamarca Italia 1990 Diego Maradona Argentina Estados Unidos 1994 Hristo Stoichkov Bulgaria Francia 1998 Lilian Thuram Francia Corea-Japón 2002 Hong Myungbo Corea del Sur Alemania 2006 Andrea Pirlo Italia Sudáfrica 2010 David Villa España Brasil 2014 Arjen Robben Países Bajos Rusia 2018 Antoine Griezmann Francia Catar 2022 Luka Modric Croacia Canadá-Estados Unidos-México 2026 Kylian Mbappé Francia

Unai Simón, Guante de Oro

Unai Simón, Guante de Oro Foto: Odd Andersen/AFP

El golero de España, Unai Simón, fue elegido como mejor golero del Mundial 2026.

El arquero de Athletic Bilbao recibió un solo gol en 750 minutos de juego. Se llevó el Guante de Oro.

En este Mundial llegó a 650 minutos sin recibir goles. La racha de imbatibilidad empezó en el Mundial 2022, luego de recibir un gol ante Japón en fase de grupos.

El récord anterior era de Walter Zenga de Italia que en 1990 estuvo 517 minutos sin recibir goles.

Simón, además, destacó por su gran juego de pies y su involucración en el armado de juego de España, la mejor selección de este Mundial.

Este premio se instituyó por primera vez en Estados Unidos 1994 y el ganador fue el belga Michel Preud'Homme.

Simón es el segundo golero español en conquistar el premio, luego de Iker Casillas en Sudáfrica 2010.

Mundial Guante de Oro País Estados Unidos 1994 Michel Preud'Homme Bélgica Francia 1998 Fabien Barthez Francia Corea-Japón 2002 Oliver Kahn Alemania Alemania 2006 Gianluigi Buffon Italia Sudáfrica 2010 Iker Casillas España Brasil 2014 Manuel Neuer Alemania Rusia 2018 Thibaut Courtois Bélgica Catar 2022 Emiliano Martínez Argentina Canadá-Estados Unidos-México 2026 Unai Simón España

Pau Cubarsí, mejor jugador joven

Pau Cubarsí Foto: Juan Mabromata/AFP

El joven zaguero de Barcelona y la selección de España, Pau Cubarsí, se llevó el premio a mejor jugador joven del Mundial 2026.

Cubarsí destacó por su gran técnica de pase, su velocidad para cubrir espacios y su fuerza física cada vez que los rivales lo llevaron a ese terreno.

El jugador, curiosamente, generó dos expulsiones, una de Agustín Canobbio de Uruguay y otra de Enzo Fernández, en la final contra Argentina.

Este premio se instituyó en Alemania 2006 y el primer ganador fue el alemán Lukas Podolski.

Es el primer jugador español en ganar el premio y el quinto europeo entre los seis premiados. El único sudamericano que lo ganó fue Enzo Fernández.

Mundial Mejor jugador joven País Alemania 2006 Lukas Podolski Alemania Sudáfrica 2010 Thomas Müller Alemania Brasil 2014 Paul Pogba Francia Rusia 2018 Kylian Mbappé Francia Catar 2022 Enzo Fernández España Canadá-Estados Unidos-México 2026 Pau Cubarsí España

Países Bajos se ganó el premio al Fair Play del Mundial 2026.