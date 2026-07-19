España acaparó los premios más importantes del Mundial 2026 además del título: Balón de Oro, Guante de Oro y Mejor Jugador Joven; Lionel Messi se llevó uno

España se consagró este domingo como campeón del Mundial 2026 tras ganarle 1-0 en la final a Argentina, en alargue. Pero la roja también acaparó las principales distinciones individuales. Rodri fue elegido Balón de Oro, Unai Simón Guante de Oro y Pau Cubarsí Mejor Jugador Joven.
El equipo de Luis De la Fuente acaparó después los premios individuales más importantes.
Rodri, volante central de 30 años de Manchester City, fue elegido como el mejor jugador del Mundial y se llevó el Balón de Oro.
Este premio fue instituido en Argentina 1978 y Rodri es el primer español que lo gana.
En Sudáfrica 2010, cuando España fue campeón mundial por primera vez, el ganador del premio había sido Diego Forlán, de Uruguay.
Rodri fue Balón de Oro en 2024. Este premio es el que otorga la revista France Football desde 1956.
También fue el mejor jugador de la Eurocopa 2024 donde España también levantó la copa.
En 2023 fue Balón de Oro del Mundial de Clubes ganado por Manchester City, su equipo.
Historial del Balón de Oro en mundiales
|Mundial
| Balón de Oro
| País
|Argentina 1978
|Mario Kempes
|Argentina
| España 1982
|Paolo Rossi
|Italia
| México 1986
|Diego Maradona
|Argentina
| Italia 1990
|Salvatore Schillaci
|Italia
| Estados Unidos 1994
|Romário
|Brasil
| Francia 1998
|Ronaldo
|Brasil
| Corea-Japón 2002
|Oliver Kahn
|Alemania
| Alemania 2006
|Zinedine Zidane
|Francia
| Sudáfrica 2010
|Diego Forlán
|Uruguay
| Brasil 2014
|Lionel Messi
|Argentina
| Rusia 2018
|Luka Modric
|Croacia
| Catar 2022
|Lionel Messi
|Argentina
| Canadá-Estados Unidos-México 2026
|Rodri
|España
Además de Balón de Oro, FIFA también otorga desde 1978 un Balón de Plata y un Balón de Bronce.
Lionel Messi Balón de Plata
Foto: Charly Triballeau/AFP
El Balón de Plata se lo llevó Lionel Messi, quien hizo un excelente Mundial.
El premio también se entrega desde el Mundial de Argentina 1978.
Messi es el primer jugador de Argentina en ganar el Balón de Plata.
|Mundial
| Balón de Plata
| País
|Argentina 1978
|Paolo Rossi
|Italia
| España 1982
|Falcao
|Brasil
| México 1986
|Toni Schumacher
|Alemania
| Italia 1990
|Lothar Mathäus
|Alemania
| Estados Unidos 1994
|Roberto Baggio
|Italia
| Francia 1998
|Davor Suker
|Croacia
| Corea-Japón 2002
|Ronaldo
|Brasil
| Alemania 2006
|Fabio Cannavaro
|Italia
| Sudáfrica 2010
|Wesley Sneijder
|Países Bajos
| Brasil 2014
|Thomas Müller
|Alemania
| Rusia 2018
|Eden Hazard
|Bélgica
| Catar 2022
|Kylian Mbappé
|Francia
| Canadá-Estados Unidos-México 2026
|Lionel Messi
|Argentina
Kylian Mbappé Balón de Bronce y Bota de Oro
El Balón de Bronce se quedó en manos de Kylian Mbappé, que además se llevó la Bota de Oro como máximo goleador del Mundial con 10 anotaciones.
Este premio también se otorga desde Argentina 1978.
Mbappé es el tercer francés que gana el premio luego de Lilian Thumram en 1998 Antoine Griezmann en Rusia 2018, donde los galos fueron campeones.
Mbappé fue Balón de Plata en Catar 2022.
|Mundial
| Balón de Bronce
| País
|Argentina 1978
|Dirceu
|Brasil
| España 1982
|Karl-Heinz Rummenigge
|Alemania
| México 1986
|Preben Elkjaer-Larsen
|Dinamarca
| Italia 1990
|Diego Maradona
|Argentina
| Estados Unidos 1994
|Hristo Stoichkov
|Bulgaria
| Francia 1998
|Lilian Thuram
|Francia
| Corea-Japón 2002
|Hong Myungbo
|Corea del Sur
| Alemania 2006
|Andrea Pirlo
|Italia
| Sudáfrica 2010
|David Villa
|España
| Brasil 2014
|Arjen Robben
|Países Bajos
| Rusia 2018
|Antoine Griezmann
|Francia
| Catar 2022
|Luka Modric
|Croacia
| Canadá-Estados Unidos-México 2026
|Kylian Mbappé
|Francia
Unai Simón, Guante de Oro
Unai Simón, Guante de Oro
Foto: Odd Andersen/AFP
El golero de España, Unai Simón, fue elegido como mejor golero del Mundial 2026.
El arquero de Athletic Bilbao recibió un solo gol en 750 minutos de juego. Se llevó el Guante de Oro.
En este Mundial llegó a 650 minutos sin recibir goles. La racha de imbatibilidad empezó en el Mundial 2022, luego de recibir un gol ante Japón en fase de grupos.
El récord anterior era de Walter Zenga de Italia que en 1990 estuvo 517 minutos sin recibir goles.
Simón, además, destacó por su gran juego de pies y su involucración en el armado de juego de España, la mejor selección de este Mundial.
Este premio se instituyó por primera vez en Estados Unidos 1994 y el ganador fue el belga Michel Preud'Homme.
Simón es el segundo golero español en conquistar el premio, luego de Iker Casillas en Sudáfrica 2010.
| Mundial
| Guante de Oro
| País
|Estados Unidos 1994
|Michel Preud'Homme
|Bélgica
| Francia 1998
|Fabien Barthez
|Francia
| Corea-Japón 2002
|Oliver Kahn
|Alemania
| Alemania 2006
|Gianluigi Buffon
|Italia
| Sudáfrica 2010
|Iker Casillas
|España
| Brasil 2014
|Manuel Neuer
|Alemania
| Rusia 2018
|Thibaut Courtois
|Bélgica
| Catar 2022
|Emiliano Martínez
|Argentina
| Canadá-Estados Unidos-México 2026
|Unai Simón
|España
Pau Cubarsí, mejor jugador joven
El joven zaguero de Barcelona y la selección de España, Pau Cubarsí, se llevó el premio a mejor jugador joven del Mundial 2026.
Cubarsí destacó por su gran técnica de pase, su velocidad para cubrir espacios y su fuerza física cada vez que los rivales lo llevaron a ese terreno.
El jugador, curiosamente, generó dos expulsiones, una de Agustín Canobbio de Uruguay y otra de Enzo Fernández, en la final contra Argentina.
Este premio se instituyó en Alemania 2006 y el primer ganador fue el alemán Lukas Podolski.
Es el primer jugador español en ganar el premio y el quinto europeo entre los seis premiados. El único sudamericano que lo ganó fue Enzo Fernández.
| Mundial
| Mejor jugador joven
| País
|Alemania 2006
|Lukas Podolski
|Alemania
| Sudáfrica 2010
|Thomas Müller
|Alemania
| Brasil 2014
|Paul Pogba
|Francia
| Rusia 2018
|Kylian Mbappé
|Francia
| Catar 2022
|Enzo Fernández
|España
| Canadá-Estados Unidos-México 2026
|Pau Cubarsí
|España
Países Bajos se ganó el premio al Fair Play del Mundial 2026.