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Kylian Mbappé le ganó la pulseada a Lionel Messi: fue el goleador del Mundial 2026 y quedó máximo goleador de los mundiales

Mirá cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026 con el triunfo personal de Kylian Mbappé sobre Lionel Messi

19 de julio de 2026 19:52 hs
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé

Foto: Chandan Khanna/AFP

Kylian Mbappé se consagró este domingo como el máximo goleador del Mundial 2026 luego del triunfo final de España, 1-0 sobre Argentina en alargue.

Mbappé, de 26 años, terminó con 10 goles el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, una cifra que no se alcanzaba desde el Mundial de México 1970 cuando el alemán Gerd Müller marcó 10 tantos.

Con esa cifra superó los 8 de Lionel Messi que este domingo no pudo anotar.

Mbappé le hizo dos goles en el debut a Senegal, dos a Irak, no marcó contra Noruega, marcó dos contra Suecia en 16avos de final, hizo el tanto del triunfo ante Paraguay en octavos, de penal, anotó uno ante Marruecos, no mojó ante España en semis y en el partido del tercer puesto, contra Inglaterra, anotó otros dos goles.

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Con sus 10 goles en este Mundial, Mbappé pasó a ser el máximo anotador de la historia de los mundiales con 22 tantos en 22 partidos.

El crack de Real Madrid metió cuatro goles en Rusia 2018, donde Francia fue campeona, y había hecho ocho en Catar 2022.

Messi quedó segundo con 21 goles.

Atrás quedó el récord del alemán Mirosalv Klose, de 16, que cayó en este Mundial.

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