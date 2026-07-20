Lubetkin tras críticas de Rubio a los tupamaros: "No admitimos que se trate a ninguna fuerza de este gobierno de esa manera"

Este lunes al mediodía, el canciller Mario Lubetkin se pronunció al respecto de los comentarios realizados por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una reunión ministerial sobre el resurgimiento del “terrorismo político” en Washington el pasado jueves.

“Escuchando las palabras del secretario de Estado, y de otros, sobre el tema del combate al crimen organizado, estamos en las antípodas ”, afirmó Lubetkin, según consignó Telemundo.

Días antes, Marco Rubio se había explayado sobre el problema que constituía para Estados Unidos —y el resto de “las naciones del Hemisferio Occidental”— el “terrorismo político de extrema izquierda” . Como ejemplo de esto, el subsecretario mencionó explícitamente “el terror violento de los tupamaros” .

Lubetkin expresó su respaldo a Venezuela y adelantó cuáles serán las prioridades de Uruguay frente al Mercosur

Blancos solicitan comparecencia de Lubetkin ante la Comisión de Asuntos Internacionales por viajes a Roma

Lubetkin rechazó esta postura y aseguró que Uruguay tiene “una política muy clara” y dijo que “no se admitirá” que se trate “a ninguna fuerza del gobierno de esa manera” .

“Nosotros tenemos una política muy clara —lo ha dicho el presidente Orsi en su discurso cuando asumió la Celac— que es otro camino diferente en el marco de la integración, combinando muchos factores, quitándole el factor ideológico. Naturalmente está de más decir que nosotros no admitimos que se trate a ninguna fuerza de este gobierno de esa manera”, aseguró el canciller.

Otras declaraciones del canciller

Además de opinar sobre los comentarios de Rubio, el canciller Mario Lubetkin comentó sobre la visita del papa. Según confirmó la Iglesia Católica este mes, el papa León XIV visitará el país en noviembre, aunque aún no existe una fecha exacta.

Según compartió Lubetkin, “primero tiene que confirmarse cuándo va a venir”, porque “se siguen cruzando versiones”.

“Nuestro deseo es que, efectivamente, pueda venir en el mes de noviembre; sería la primera visita de Estado, nunca se había dado. Porque la anterior visita de un papa no fue con estas características. Son viajes muy complejos desde múltiples puntos de vista”, aclaró el canciller.

Consultado por cómo lo espera recibir el presidente Orsi, Lubetkin mencionó que hay “una gran emoción” porque el papa es una de las personas “más importantes del mundo en este momento”.

“Este viaje partió de una visita del presidente Orsi al papa cuando fuimos al Vaticano y, después, tuvimos múltiples negociaciones”, concluyó.